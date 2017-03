Así lo afirmó el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Río Grande José Luis Iglesias, quién reclamó la adecuación del sistema de estacionamiento medido, que por ahora se implementa con una prueba piloto y en abril entraría plenamente en vigencia. Además precisó que se “acercaron varios comerciantes y nos pidieron la reducción del horario de cobro”. Puntualizó que “se van a generar un montón de multas que no tienen sentido”.

Río Grande.- En diálogo con FM Del Pueblo, Iglesias dio detalles de la reunión realizada el miércoles con comerciantes del sector del centro comercial La Plaza y el concejal Von der Thusen, donde se realiza la prueba piloto.

Al respecto explicó que “el concejal tiene un proyecto para morigerar los efectos del estacionamiento, para que los dueños de los comercios tengan la posibilidad de tener un auto sin pagar el estacionamiento”, dijo, al tiempo que sostuvo que “las quejas son recurrentes por el impacto de tantas horas de estacionamiento medido, no le ven un correlato con la necesidad de circulación, como en la zona bancaria, donde estaba la demanda de estacionamiento”.

Precisó que se acercaron alrededor de treinta y cinco comerciantes solicitando que “se reduzca el horario, porque el cúmulo de visitas a esos comercios es después de las 20:00, la gente espera hasta esa hora para que se levante el estacionamiento medido, por lo cual no se entiende el porqué de un horario tan extendido que no tiene correlato con la demanda de estacionamiento”, reiteró, exponiendo el perjuicio en momentos de crisis para los locales que están alrededor de la plaza central.

“El efecto de donde está instalado el estacionamiento medido cualquiera lo ve, parece una ciudad vacía, la gente no va a esos lugares porque no le sobra la plata para andar gastando diez pesos por hora”, planteó.

Además hay problemas con el servicio “porque la gente paga y no les toma la carga del celular o tienen que hacer muchos pasos y meter su crédito, cuando debería haber zona wifi”, dijo, teniendo en cuenta el compromiso asumido cuando se implementó la aplicación de celular.

Aquellos a los que no le toma la carga, se ven obligados a “hacer cola para pagar, porque no hay muchos lugares donde cargar, les cobran los diez pesos por siete minutos y lo tienen que hacer con su crédito”, indicó.

Sugerencias que simplificarían el estacionamiento

Informó que como Cámara decidieron canalizar a través del dueño de Montecarlo, que se encuentra frente a la plaza, todas las inquietudes vinculadas con este tema, para elevar una nota a las autoridades municipales y que sea contemplada la situación.

Además aportó sugerencias que simplificarían el estacionamiento como por ejemplo que “el Municipio tiene que poner más calles con estacionamiento a 45 grados, que es una cosa simple de hacer, para que puedan estacionar más autos”.

Al respecto mantuvo que en “9 de Julio, entre San Martín y Rosales, tienen que sacar el cantero del medio y eso lo pueden hacer a la brevedad, para permitir el estacionamiento en 45 grados, también en el cantero que está frente al Banco Nación podrían al menos hacer una dársena de estacionamiento, para dar acceso a más autos”, dijo.

“Tenemos problemas con las pocas cuadras que hay ahora, y será peor cuando vengan 65”, observó de los sectores que quedan abarcados desde abril.

“Hay mucho malestar y no hay que buscar problemas sino soluciones, toda la situación comercial está difícil, hay fueguinos sin trabajo y el desempleo sigue aumentando en la ciudad, esto es un factor de enojo y tiene razonabilidad, no es bueno para la sociedad en su conjunto”, expresó Iglesias.

“Se van a generar un montón de multas que no tienen sentido”

Lo cierto es que no está resuelto el wifi libre a pocos días de abril, cuando entra en plena vigencia el sistema, “y va a haber problemas”, advirtió.

“Para el antiguo poblador o la gente que no tiene acceso a la tecnología o tiene un celular barato, es muy complicado”, dijo, y se agregan problemas del sistema con los IPhone, con lo cual no sólo están afectados los que no acceden a la última tecnología de celulares.

Anticipó que “se van a generar un montón de multas que no tienen sentido, que van a traer problemas con la gente, porque si la persona tiene razón están haciéndoles perder tiempo en ir al Tribunal de Faltas a hacer el descargo. Tenemos que tener la inteligencia para no llegar a este punto y solucionarlo antes de que suceda”, reclamó.

Finalmente Iglesias mantuvo que “no sé si van a poder aplicar a partir de abril el estacionamiento y puedo asegurar que la gente que vino ayer no eran solamente socios nuestros, sino todos los que se enteraron de la reunión, y estaban profundamente indignados”, aseguró, convencido de que al margen del horario extendido a las 20:00 y el perjuicio a los comercios, todavía “falta difusión y comprensión del sistema”, que implica operar con una aplicación de celular.

