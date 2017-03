El ministro de Industria Ramiro Caballero resumió los avances de las gestiones ante el gobierno nacional, “cuando en 2016 parecía el año en que nos empezaban a desarmar”, dijo. Aseguró que tuvieron que defender “producto por producto”, y no alcanzó en el caso de las computadoras. Considera que el panorama cambió en 2017 y está afianzado el régimen hasta el 2023, con el objetivo puesto en la prórroga. El lanzamiento del Plan del Millón va a reactivar la producción, pero no de forma inmediata, y se insiste con la reapertura del régimen para la diversificación.

Río Grande.- El ministro Ramiro Caballero concedió una extensa entrevista por FM Aire Libre, en una recorrida por la ciudad, dado que mantiene reuniones “todas las semanas en Río Grande, con visitas a distintas PYMES y a empresas importantes del rubro electrónico, plástico y textil”, dijo.

Fue consultado en principio sobre el lanzamiento del Plan del Millón, y si transcurridos algunos días está más claro el beneficio para Tierra del Fuego. “Es un programa nacional por el cual el Estado acordó con las automotrices, con el sector autopartista de la Argentina y el sindicato, de qué manera empieza a crecer la producción en Argentina y se inserta en el país la mayor cantidad de vehículos y en mercados del exterior. Para eso tienen que generarse un montón de herramientas más, para que esto se pueda lograr, y hay acuerdos con Brasil que se están llevando adelante”, expuso de un proceso que recién comienza.

“Tierra del Fuego está incluida, porque es parte del sector automotriz, así sea pequeño. Hoy tenemos tres productos importantes para la provincia, que es el aire acondicionado vehicular, lo que es sistema de audio, y también lo que es electrónico que incorporamos a la automotriz a la Argentina. En Río Grande hay empresas que directamente exportan a Brasil”, observó.

“Si este año y el que viene empieza a crecer la producción de vehículos, tenemos una buena expectativa, porque nos da la posibilidad de ofrecer mayor cantidad de productos a ese sector. Pero nosotros vamos por algo más: vamos por un proyecto del gobierno provincial de reapertura del régimen. Más allá de que el proyecto en sí involucra distintos temas, uno puntualmente es la posibilidad de acceder en Tierra del Fuego a la fabricación de nuevos bienes para el sector automotriz”, informó.

“Hoy el automotor tiene todo lo que es tecnología y en Tierra del Fuego podemos incorporarnos rápidamente a ese sector, por eso la propuesta es la reapertura del régimen”, dijo Caballero.

Sin reactivación

El principal problema, luego de un difícil 2016 es que “todavía no crece la economía argentina. Un reclamo que personalmente hago es que se tienen que tomar claras medidas de qué quiere hacer el gobierno con la industria en general de la Argentina. Este año inició con incertidumbre y hay que sacar esa palabra, tiene que haber una definición política de hacia dónde se quiere conducir la producción. Por eso llevamos propuestas”, sostuvo.

Indicó que “en agosto del año pasado tanto el equipo de Cabrera como el mío empezaron a trabajar en conjunto, es un acuerdo que hice con el Ministro de Producción luego de distinta batallas que fuimos ganando al estado nacional. Fuimos demostrando qué se pretende con el régimen promocional de aquí en adelante”.

“En esa mesa de trabajo surgió la propuesta al Estado nacional de un decreto, que no solamente habla de la reapertura del régimen para incorporar sectores estratégicos de desarrollo, como es el autopartismo, sino el tema de medicación, porque hemos creado la empresa en Tierra del Fuego y va a ser realidad a fin de año”, dijo sobre el laboratorio fueguino.

También incluye “la industrialización de recursos naturales, de lo que siempre se habló y no se llevó adelante. El decreto mejora la normativa existente, no solamente la reapertura para la incorporación de nuevos rubros por la capacidad instalada que tenemos, sino que viene a subsanar distintas normas del régimen que quedaron desactualizadas. Los procesos productivos normados por decreto nacional son del año ‘80 y dicen que recién se puede cambiar a los cinco años. La evolución tecnológica superó esa forma de trabajo y lo peor que puede suceder es que Tierra del Fuego, con la promoción, quede desactualizada”, subrayó.

Se apunta a una transformación sustancial y a normar que “en todo momento se puedan readecuar los procesos productivos, para crecer en escala, no quedarnos atrás en las producciones, incorporar nuevas tecnologías y que ese proceso esté preparado para esa incorporación. Si no, muchos productos quedan desactualizados y pasa lo que ocurrió con el audio como electrodoméstico familiar. Hay que recuperar ese producto para reinsertarlo en el mercado nacional”, dijo.

Agregó que esta normativa “busca otras cosas: siempre se habló de recursos naturales, como el maderero, y siempre que se habla de exportar surgen problemas aduaneros cuando hay una transformación”, como ocurre con los muebles si tienen un agregado de herrería, por ejemplo.

“La propuesta de la provincia viene a normar los artículos 21, 22 y 26 del régimen e incorpora la transformación del producto originario”, indicó.

El factor Macri

Caballero reconoció que desde el gobierno provincial se sabía “que no iba a ser fácil si ganaba Macri, porque había una conducta industrial o económica hacia la Argentina, y lo dijimos en su momento. Yo lo planteé, lo planteó la UOM y ahora la discusión está dada en qué hacemos como provincia. La gobernadora permanentemente fija postura sobre qué queremos para la industria Tierra del Fuego y no damos un paso atrás sobre la industria fueguina”, aseveró.

No obstante esto, “el contexto económico de la Argentina ha impactado enormemente. La demanda cayó en cualquier rubro que se mire desde 2016. Pero desde enero del año pasado fuimos ganando terreno, demostrando que la industrialización es la única forma de generar empleo en la Argentina. El Estado nacional debe entender que, si quiere crear empleo, es a través de la producción, porque no hay otra forma”, enfatizó.

Caballero dio cuenta de cambios para mejor, dentro del contexto de crisis. “Hace un año atrás era muy difícil la situación, porque se hablaba de la reconversión y no hay actividad económica que podamos generar en cualquier región de Argentina que pueda incorporar la cantidad de mano de obra que tiene el sector promocionado. Por supuesto vamos a trabajar en la industrialización de la pesca, del gas, pero no es inmediato, como tampoco se pone en marcha una fábrica de la noche a la mañana. Lo que logramos desde el año pasado es que lo que tenemos se conserve. Sabemos lo que sufrimos con las computadoras, pero lo que hoy tenemos como producción lo vamos a cuidar”, sentenció.

“Inclusive el propio ministro Cabrera, en la reunión de fin del año pasado, ante empresarios y el sector gremial, no habló de reconversión sino de diversificación y de ser más competitivos, y que cada uno propongamos de qué manera vamos a mejorar el sistema de producción en la provincia”, apuntó.

“Cada reunión que hemos tenido ha sido muy difícil pero hemos logrado pasos importantes. Hoy tenemos la garantía de que vamos a continuar hasta 2023 cuando en 2016 parecía el año en que nos empezaban a desarmar. Hoy la realidad es otra”, destacó.

La batalla por los celulares

Se le preguntó sobre el lobby empresario y de algunos funcionarios para quitar los aranceles a los celulares, y reconoció que ya fue una batalla del 2016. “Yo debo ser el Ministro de la Argentina que más habla con el Ministro de la Producción de la Nación y el que más le exige, inclusive a su jefe de gabinete y su secretario de industria. En el caso de los celulares, ha sido la batalla que tuvimos el año pasado. Primero dijeron que los modelos estaban desactualizados, lo que no es real por los lanzamientos en Tierra del Fuego. No se conoce y por eso los invitamos a que conozcan. Todavía nos falta esa visita más que importante”, dijo de Cabrera y su equipo.

“Hemos tenido que defender producto por producto. Hemos tenido que demostrar de qué manera el producto de Tierra del Fuego puede mejorar el precio; el sector industrial se tuvo que comprometer a generar propuestas y todas las semanas va a tener que ir a proponer mejoras; y también hemos hablado con el sindicato”, resumió de la gestión.

“Hay actores que permanentemente hablan sobre el régimen y tengo que ser sincero. Pero hay mucho desconocimiento y en el desconocimiento está el fortalecimiento de la provincia, porque nosotros sabemos todo el potencial de Tierra del Fuego”, expresó.

Reunión con BGH

Caballero se mostró particularmente preocupado por el futuro de BGH, con 900 trabajadores actualmente, y adelantó que viajará la semana próxima a Buenos Aires “a tener una reunión con los directivos. Quiero ver el panorama de la compañía en todos sus aspectos. Es la empresa que más inconvenientes tuvo el año pasado”, dijo.

En cantidad de mano de obra empleada, “hoy el grupo Mirgor es el primero”, y le sigue Newsan, pero no es menos importante BGH, que “tiene una solución compleja porque no puede liberar sus producciones. El mercado no llega a mejorar y esa es la situación real. En Ushuaia la empresa Newsan está con una base de trabajadores e incorporó algunos más esta semana, con horas extra y utilizando como corresponde la ley de contrato de trabajo. Están viendo cómo levemente empieza a crecer su producción. BGH ha tenido buena presentación y aprobación de nuevos productos pero tiene incertidumbre en lo laboral”, lamentó, a la espera de interiorizarse del problema directamente en Buenos Aires.

“Estamos muy cerca para que el empleo no decaiga, pero hay situaciones que no hay forma de solucionarlas porque la macroeconomía nos afecta fuertemente”, alertó, y mencionó un cambio de metodología en la gestión Bertone: “En los últimos años la metodología de trabajo era que todo lo tenía que resolver la Nación. En la comisión del área ahora se resuelve y se lleva gestión, y esto lo tuve que consensuar personalmente con los nuevos actores políticos. Tierra del Fuego tiene una postura propia de resolver la situación de dependencia de la provincia”, dijo.

“Por otro lado, estamos muy cerca de cada una de las industrias. La información es requerida mensualmente, sobre personal ocupado, la producción que han tenido. Cualquier variable que exista, la atendemos, pero uno no está dentro de la compañía y de las decisiones de su directorio, aunque cualquier decisión la comunican previamente para ver si lo podemos resolver”, aseguró.

Recuperación del audio

Caballero indicó que en un plazo de una semana o quince días a más tardar “vamos a tratar de resolver el problema del audio, porque hoy producimos el 30% de lo que fabricábamos anteriormente, y no por un problema de mercado que no compra, sino porque hay empresas que dejaron de producir, o bien porque el proceso productivo no se podía llevar adelante o por distintas razones. Desde el 2013 la producción de equipos de audio perdió el 70%”, dijo, con la expectativa de revertir la situación.

Mano de obra ocupada

Respecto de la cantidad de trabajadores directamente ocupados en la industria promocionada, dijo que hoy totalizan 10.067 en toda la isla en los cuatro rubros: electrónica, textil, plástico y pesqueras. “Todo es subrégimen industrial. En 2015 teníamos 13.800, hubo tres picos en el último semestre y se llegó a 16.000 trabajadores, pero el empleo real del año fueron 13.800. En 2016 el promedio fue de 12.400”, comparó, por lo cual en 2017 se arrancó con 2.400 empleados menos.

“El mejor año fue el 2013, con el pico de empleo de casi 16.000 y un promedio que rondó los 14.200 trabajadores, en los cuatro rubros”, recordó.

Prórroga como meta

Finalmente el ministro agregó que el proyecto que se elevó a la Nación, “habla de la reapertura de procesos productivos y un par de temas más, y prevé más tiempo del régimen, no sólo hasta el 2023. Nosotros proponemos la prórroga sin lugar a dudas y para nosotros es indiscutible”.

“Este gobierno se puso desde el primer día a trabajar fuertemente con la industria, aunque tal vez hace falta demostrar o publicar más acciones, que hacemos día a día”, concluyó.

Comentarios

Comentarios