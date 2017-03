Así lo afirmó el intendente de la ciudad de Ushuaia, luego de la promesa realizada por la gobernadora Rosana Bertone hacia los intendentes de la provincia. Además remarcó que “desde el Ejecutivo hemos enviado un pedido de informe a la empresa Camuzzi porque ha puesto a la ciudad en una situación muy compleja”. También subrayó que “Ushuaia es una de las dos ciudades en el país con que cuenta con unidades de colectivos 0 Km.”. Destacó que en el poco tiempo que “llevan funcionando han reducido la frecuencia y se ha subido el corte del boleto casi en un 50%”.

Río Grande.- El intendente capitalino Walter Vuoto se refirió respecto del anuncio del llamado de la gobernadora Rosana Bertone para reunirse con los intendentes, tal como prometió días pasados, como así también respecto a lo que se espera para este año y los desafíos a superar en el 2017.

Por FM del Sur Vuoto afirmó que estamos “esperando el llamado al diálogo de parte de la gobernadora, yo no mezclo las diferencias que tengo desde lo político con la gestión, todo lo que nos ha pedido el gobierno de la provincia nosotros lo hemos hecho y ejecutado, y trabajado en conjunto, como lo fue el 11 de Noviembre, como fue el Colombo, donde uno acompañó, cumplió, y demás, y todavía seguimos esperando que la provincia cumpla con su parte del convenio, pero siempre hemos acompañado todo lo que nos ha pedido el gobierno de la provincia, estamos a disposición desde la gestión, así que estoy esperando que la gobernadora ponga fecha y hora para poder ir a tratar varios temas que tienen que ver con la funcionalidad del estado municipal”.

Puntualizó que cuando la “gobernadora toma algunas decisiones, a mí me obliga a ponerme enfrente de la vereda que no es la que ella transita, como por ejemplo es el tema del impuesto inmobiliario, donde no solamente tengo que defender la autonomía municipal, sino la dignidad de los vecinos de la ciudad de Ushuaia”.

Colectivos

Consultado sobre la implementación del nuevo sistema de colectivo en la ciudad a partir de la Sociedad de Estado, Vuoto manifestó que “por lo que vengo viendo solamente hay dos ciudades, quizás una tercera que tienen unidades 0 Km. en el país, una de ellas es Comodoro Rivadavia, y Ushuaia, y próximamente Río Grande se sumará con unidades nuevas”.

Remarcó que es una “experiencia nueva de una sociedad del estado, nunca había existido en la ciudad, tiene que tener una lógica, yo necesitaba perfiles más gerenciales, que políticos, porque de hecho es una empresa que tiene que dar rentabilidad, que tiene que funcionar, con lo cual en ese contexto es la posibilidad de mostrar que las cosas se hacen realidad”.

Vuoto sostuvo que los “resultados están, y la única verdad es la realidad, y la realidad es que nos faltan mejores calles, comenzamos con la calle Perón, los trabajos se están haciendo, ayer comenzó la Gobernador Paz, es la obra vial más importante de Ushuaia después de la Perito Moreno, además del arreglo de veredas y de plazas, dado que necesitamos una ciudad más accesible”, dijo, al tiempo que adelantó que “mi idea es poder lanzar un plan masivo y ambicioso la temporada que viene de veredas, de forma que la movilidad en la ciudad sea mucho más fácil para todos”.

Confío que Ushuaia hacía más de “doce años que no tenía colectivos nuevos, el tema del acceso a la tierra hacia 20 años que no se volvía hablar, ni a respetar el padrón de demanda habitacional, como así también hacía muchos años que no se repavimentaba, con lo cual se han logrado cosas muy importantes en muy poco tiempo”.

Desafíos a futuro

El mandatario capitalino sostuvo que el gran desafío que tiene Ushuaia es “ir recuperando y poniendo en valor la trama vial de la ciudad, y de los espacios públicos, ir recuperando la ciudad que tenemos, seguir por el camino que hemos emprendido a través de que los colectivos funcionen cada vez mejor, del cuidado de las garitas, poder pensar en el acceso a la tierra y que sea sostenido, poder pensar en entregar este año 500 lotes más, y que el próximo podamos seguir entregando, dado que todo se ha hecho con muchísimo esfuerzo, temas resueltos que hacían muchísimos años que no se resolvían, como por el ejemplo era el tema de los colectivos”, sustentó.

Precisó que recién se podrá realizar un “análisis del funcionamiento de los colectivos dentro cuatro a cinco meses, donde la empresa comience a caminar, a generar, y donde hay muchas cosas para mejorar”, dijo, al tiempo que adelantó que “yo la semana que viene me estoy juntando con los trabajadores, es decir hubo una transición, es como toda nueva iniciativa que lleva su tiempo”, afirmó.

Detalló que se “ha mejorado muchísimo el tiempo de la frecuencia, no es el ideal, pero se ha mejorado, todavía nos faltan unidades, y hemos subido el corte del boleto casi en un 50%, lo cual significa que la gente se está volcando a tomar el colectivo, dato que para nosotros es importantísimo”.

Relación Municipio –Nación

En otro orden Vuoto se refirió a las obras que se están haciendo, y las que se harán en un futuro y la relación que mantiene el Municipio con Nación, en función del financiamiento de las mismas, para lo cual señaló que “Nación tiene sus tiempos, nosotros esperábamos que fueran muchos más ágiles, las empresas pasaron otro costo para la pavimentación, mandamos una ampliación de costos para el Estado nacional”.

Asimismo recordó que nosotros tenemos “más de ocho carpetas presentadas en el Estado nacional con proyectos, pero viene todo demorado, son los tiempos, y en estos días me tengo que juntar con Stefani para ver que sucedió con esas carpetas, que de alguna manera fue el quien se comprometió a empujarlas, a trabajarlas, y a gestionarlas, y estamos a la espera que esas carpetas puedan salir tal cual se comprometió el estado nacional, dado que sumaría un montón para el desarrollo de la ciudad y para nosotros es muy importante”.

“Camuzzi puso en vilo a la ciudad”, afirmó Vuoto

Por FM Aire Libre, el intendente de Ushuaia se refirió a la situación de emergencia que vivió la ciudad durante el último fin de semana en relación a la rotura del gasoducto, para lo cual Vuoto sostuvo que “hemos mandado un pedido de informes a Camuzzi, después tomaremos distintos pasos también, porque realmente ha puesto en vilo a la ciudad, en una situación muy compleja”, aseguró.

Además mantuvo que “tuvimos cuatro días en donde la presión social se hizo sentir”, remarcó, al tiempo que señaló que “creo que el Gobierno provincial ha actuado muy bien y eso que tengo mis serias diferencias políticas y son muy fuertes”.

“Cuando suceden estas cosas que son muy complejas de manejar y entender la dirección es muy difícil, teniendo en cuenta que comienza una psicosis generalizada”.

Por último señaló que “nosotros pusimos Defensa Civil, Tránsito y todas nuestras áreas a disposición y nos hemos puesto como ejecutivo a disposición de lo que establecía el Gobierno Provincial”, concluyó intendente Vuoto.

Comentarios

Comentarios