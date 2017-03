El intendente Gustavo Melella presentó la Defensoría Municipal de Río Grande, área dependiente de la Secretaría de Promoción Social que patrocinará jurídicamente a víctimas de violencia familiar, situaciones vinculadas a niños y adolescentes y ciudadanos vulnerados en sus derechos relacionados a la discapacidad o a la diversidad sexual.

Río Grande.- Este miércoles el intendente Prof. Gustavo Melella estuvo acompañado de la secretaria de Promoción Social Analía Cubino, del asesor Letrado del Municipio Dr. Daniel Garay y de la Dra. María Isabel Villarroel Arteaga quien será la directora de la nueva dependencia.

El jefe comunal comentó que “haber puesto en marcha este espacio de servicio más el abordaje integral que se hace en este tipo de casos es una gran apuesta y un gran avance del Municipio”.

Con la creación de esta nueva área, se “llevarán adelante todas las causas de vecinos que por su situación social y económica, no pueden acceder a un abogado que los patrocine”, explicó y agregó que se trabajará en “complementariedad con el defensor oficial y la justicia”.

“Lo novedoso es que se trata no solamente del asesoramiento previo sino el acompañamiento a lo largo de todo el proceso judicial que corresponda”, detalló.

Melella recordó además que “es mucha la necesidad que hay en mucha gente que no tiene recursos para pagar un abogado” y relató que “la Dra. Villarroel me comentaba que desde el colegio de abogados, que por cierto hace un gran trabajo con gran compromiso, muchas veces no podía patrocinar los casos que se presentaban y por eso generamos esta herramienta desde el Municipio”.

“Es un gran paso en respuesta a situaciones muy tristes, muy duras que se viven en nuestra ciudad y en las que el Estado debe estar presente”, concluyó.

Por su parte, la secretaria Analía Cubino resaltó que “la propuesta es muy innovadora a nivel nacional” y consideró que la Defensoría Municipal “viene a institucionalizar un trabajo que se viene realizando de manera integral desde distintas áreas para asistir a personas vulnerables que en este caso serán también acompañadas en el proceso judicial”.

“Creemos que a partir de esta nueva figura las personas que tengan problemas de violencia familiar, que sean discriminados por su condición sexual o que tengan dificultades por alguna discapacidad tendrán una contención y una respuesta a su necesidad”, agregó.

Finalmente, la funcionaria sostuvo que “nosotros apuntamos a que esto sea un comienzo pero que el área crezca y que tenga los mejores profesionales preparados para atender a las necesidades de los ciudadanos”.

La Defensoría Municipal funcionará a partir de hoy en la calle Luis Py 152 de 9:00 a 16:00 y en breve se habilitará un 0800 gratuito que estará disponible las 24 horas para consultas, denuncias o solicitar asistencia. Quienes lo necesiten se podrán comunicar también al 103 de Defensa Civil Municipal.

