La gobernadora Rosana Bertone consideró que fue muy bueno el diálogo y la predisposición de los gremios pero, si bien tiene expectativas de cerrar algún acuerdo hoy, adelantó que no va a extender más la discusión. Indicó que quiere “liquidar cuanto antes” el aumento, para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Además marcó un acercamiento con la gestión Vuoto, por el acompañamiento durante la emergencia por la rotura del gasoducto, que abriría la puerta al dilatado diálogo, al menos con el Municipio de Ushuaia. Bertone espera que, luego de la reparación, la obra del gasoducto se termine cuanto antes, pero anticipó que no alcanzará para cubrir la demanda y tendrá que priorizar a quiénes se aprueban las conexiones.

Río Grande.- La gobernadora Rosana Bertone puso plazo para cerrar las discusiones paritarias pendientes y dio cuenta de la decisión de “liquidar cuanto antes” el aumento, que saldría por decreto de no haber acuerdo hoy.

En principio se refirió al acto de inauguración de los Centros de Acceso a la Justicia en Ushuaia y Tolhuin este martes, que contó con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Germán Garavano. Afirmó que ya están “los profesionales designados para Ushuaia y para Tolhuin” y destacó que “el ministerio de justicia de la Nación paga a los profesionales por estos programas, que son los que dan el primer asesoramiento a los ciudadanos. Ahora pueden ser escuchados en la conflictividad menor, que se puede convertir en un verdadero calvario, y queremos aliviar la vida de la gente que necesita tener una cercanía con la justicia de otra manera”, dijo.

“No quiero decir que con esto se van a resolver todos los problemas, pero es una manera de encauzar la conflictividad, porque hay temas que no deberían ser judicializados”, sostuvo, con la expectativa de “aliviar también la carga de la judicialización y sobre todo darle un enfoque multidisciplinario, porque no solamente asiste un abogado sino psicólogos, asistentes sociales, psiquiatras en algunos casos”.

El trabajo será “multidisciplinario entre los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para ir resolviendo problemas que la gente tiene en el día a día”.

Gasoducto reparado, pero insuficiente

Respecto de la reparación de la rotura del gasoducto, que generó el corte del suministro a la industria y la hotelería, dijo que desde el martes se comenzó a reconectar “primero en el sector de la hotelería y queríamos que fueran los primeros que recuperen el servicio porque tenemos la hotelería completa y queremos seguir conservando el buen nombre de Ushuaia. Veníamos de un quinto o sexto lugar y hoy estamos segundos después de Cataratas en elección de los pasajeros”, expresó.

“Queremos conservar esto, que es muy importante para la ciudad y dar el servicio. Los hoteleros han colaborado muchísimo explicándole a los pasajeros la situación que se vivía”, valoró, si bien los turistas quedaron alojados por más de 48 horas en hoteles sin gas ni calefacción.

Luego de la hotelería, se continuó con la reconexión en “establecimientos públicos, escuelas y demás organismos” y ahora la gobernadora espera que la obra del gasoducto se termine cuanto antes.

“Una cuestión que me obsesiona es que se pueda continuar la obra como se venía realizando, porque queremos terminar el gasoducto antes de que venga el invierno más crudo. Necesitamos tener nuevas conexiones y vamos siempre detrás del problema, porque ya las conexiones solicitadas superan la capacidad de gas que esos gasoductos van a brindar, sobre todo en Río Grande”, advirtió.

La mandataria adelantó que una vez terminada la obra, la capacidad del gasoducto no alcanzará para abastecer la demanda ni de Ushuaia ni de Río Grande y “vamos a tener que tomar la decisión de ver a quiénes vamos a conectar y a quiénes no, siendo que hay muchas familias, comercios, inversiones inmobiliarias en edificios, en hoteles. Es una manta corta, porque siempre estamos detrás del problema”, manifestó.

Paritarias y decretos

Consultada sobre el avance de las paritarias, dijo que en algunos casos se está cerca del acuerdo y se sigue “trabajando en correcciones”, con “expectativa de que los sectores vayan dialogando como hasta ahora en paritarias que han sido positivas, tomando como referencia otros años donde era imposible discutir en una comisión”.

“La disposición del sector gremial ha sido importante para poder trabajar, más allá de que en algún caso no nos hemos puesto de acuerdo”, dijo.

La posibilidad de definir el aumento por decreto es cierta y se conocerá en el corto plazo: “Yo tengo expectativas de acordar, pero tampoco quiero dilatar esto porque percibo que hay una crisis económica que persiste a nivel nacional, y en el caso de Tierra del Fuego yo querría liquidar cuanto antes el aumento en los sueldos. La gente necesita mejorar su capacidad adquisitiva y hay un punto en que la discusión debe terminar”, sentenció.

“El ciudadano, el servidor público, el trabajador, merece tener ese aumento en su bolsillo”, dijo.

Acercamiento a Vuoto

Finalmente se la consultó sobre el diálogo con los intendentes Vuoto y Melella, y si hay fecha para concretar la reunión. “Lo vamos a trabajar –dijo Bertone-. Según ha ido expresando el vicegobernador, hemos tenido una muy buena predisposición por parte del intendente de Ushuaia en toda la conflictividad con respecto al gas, ha adherido a las medidas de asueto que hemos tenido, han avanzando mucho en la organización de los juegos de paddle, porque en Deportes se trabaja muy bien y lo quiero recalcar. Más allá de las diferencias se pueden buscar puntos de encuentro, que son a favor de nuestros jóvenes y eso ayuda a que las reuniones se puedan concretar y abordar otros temas que son imprescindibles para avanzar en obras de infraestructura y las demandas que tienen los intendentes”, concluyó.

