El ministro Gabriel Koremblit celebró la realización de la séptima reunión de expertos del consejo ejecutivo sobre observaciones e investigaciones y servicios en regiones polares y de alta montaña, que pertenece a la Organización Meteorológica Mundial. Las sesiones comenzaron ayer y concluyen el jueves. Sostuvo que es la primera vez que este encuentro se desarrolla en un país del continente americano.

Río Grande.- El ministro de Ciencia y Tecnología Gabriel Koremblit destacó por Radio Universidad (93.5 MHZ) la presencia de más de 25 científicos de distintos países del mundo, en la capital fueguina, para abordar temas relacionados con el cambio climático.

“Es la primera vez que se hace esta reunión de expertos en América, no sólo es Tierra del Fuego o Argentina. Están discutiendo temas relevantes que tienen que ver con las investigaciones de las regiones polares y de alta montaña”, dijo.

La gobernadora Dra. Rosana Bertone y la directora del SMN Dra. Celeste Saulo, inauguraron la séptima Sesión del Panel de Expertos del Consejo Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El ministro de Ciencia y Tecnología, Gabriel Koremblit, aseguró en Radio Universidad que "Es la primera vez que se hace esta reunión de expertos en América”. La Directora del SMN Dra. Celeste Saulo, junto a la gobernadora Rosana Bertone. La mesa estuvo presidida por la Dra. Bertone, la titular del SMN; el ministro de Ciencia y Tecnología, Gabriel Koremblit; el titular de la Secretaría de Ambiente, Mauro Pérez Toscani e invitados especiales. Del encuentro, participan más de 25 especialistas de todo el mundo.

Precisó que se trata de “la séptima reunión de expertos del consejo ejecutivo sobre observaciones e investigaciones y servicios en regiones polares y de alta montaña, de la Organización Meteorológica Mundial”.

La apertura estuvo a cargo del presidente de la OMM y de la gobernadora Rosana Bertone, junto a la directora del Servicio Meteorológico Nacional, Celeste Saulo.

“Es importante aclarar que las reuniones son cerradas, es un panel de expertos de alto nivel internacional y las decisiones que toman son para todo el mundo, por lo cual necesitan un espacio de discusión y análisis dentro de ese equipo de expertos”, dijo. “No es una reunión abierta al público y lo que llega a todo el mundo son las conclusiones a las que arriban. Lo que hicimos nosotros fue apoyar que eventos de esta magnitud se realicen en nuestra provincia”, explicó, y dio cuenta de la organización conjunta “entre la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto con el Servicio Meteorológico Nacional, una vez que la OMM aprobó la posibilidad de que la reunión se hiciera acá”.

“Hay más de 25 especialistas, son de distintos países y son los referentes o responsables de la toma de las decisiones, o por lo menos los que tienen que dar las recomendaciones para que los actores políticos tomen sus decisiones”, sostuvo.

“Los temas principales están vinculados a las actividades antárticas, asuntos de interés como el Observatorio Mundial de Criósfera, el Sistema Mundial Integrado de Predicciones Polares, las actividades de alta montaña y también revisar el plan de ejecución de la iniciativa del centro climático regional polar del ártico, en algunos temas vinculados a la divulgación y la comunicación de la OMM con los organismos asociados y externos”, detalló.

“La tarea es muy específica y se espera que este panel de expertos elabore recomendaciones y genere estrategias para mejorar el funcionamiento del consejo del ártico y la reunión consultiva del tratado antártico, donde nuestro país tiene una participación regular”, apuntó.

“La comisión está en Ushuaia pero no quiere decir que trabaje sobre la región en particular. Por la mañana un grupo de observadores expertos visitó nuestra estación de vigilancia atmosférica global, ubicada detrás del aeropuerto de Ushuaia, para ver cómo funciona y cuáles son los equipos, qué tipo de información tiene a la fecha y si cumple con los protocolos internacionales. Fue una visita oficial”, manifestó.

Respecto de la evaluación de esta visita, dijo que “en general vieron que se está trabajando muy bien, es una de las estaciones importantes de la red mundial y la provincia ha hecho todos sus esfuerzos en lo que le compete, porque la parte de equipamiento y especialistas lo pone el Servicio Meteorológico Nacional. En lo que nos compete, en este período y con fondos de la Secretaría de Ambiente, se hizo una apuesta en infraestructura, se hicieron reparaciones y se modificó la estructura interna. Fue un trabajo intenso para ponerlo en condiciones y adecuar las salas para el personal técnico que hace falta”.

Dijo que ayer “fue un día de trabajo intenso, más allá de la presentación oficial y los discursos de apertura en los que participamos, todo el día se han abocado al trabajo intenso de ellos. Recién vamos a tener algunas apreciaciones cuando se abra al público que no es experto”.

Barañao en abril

Por otra parte, se refirió a la reunión de los ministros de Ciencia y Tecnología con Lino Barañao, titular de la cartera nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva: “La asamblea del consejo federal se va a hacer el 11 de abril en Ushuaia, no sólo con la presencia del ministro Barañao sino con la mayoría del gabinete de Ciencia y Tecnología de Nación”, dijo.

“Tendremos bastante presencia de los referentes de la ciencia en Argentina y probablemente se anunciarán los convenios marco junto a la gobernadora. Aunque parezca mentira, nunca la provincia celebró un marco de cooperación, lo que cuesta entender, pero vinimos trabajando en esto el año pasado y seguramente la rúbrica se hará ese día. Seguramente habrá anuncios de otros compromisos que se asumen entre Nación y Provincia. La mayoría de los proyectos de nuestro Ministerio son transversales e incluyen al Ministerio de Ganadería y Pesca, a Desarrollo Territorial, Energía, Agua”, señaló.

También mencionó emprendimientos en marcha con fondos nacionales: “Hay varias licitaciones en marcha de distintos proyectos y está todo encaminado, algunas adjudicadas, y las obras están comenzando. La más grande es la granja multiecológica integrada, que está cerrando este mes y se estaría adjudicando en muy poco tiempo. La primera etapa de la granja multiecológica es cerca del lago Fagnano en la zona de Tolhuin. Esto sería este primer año, el año que viene estaríamos trabajando sobre la zona de Tolhuin, porque primero se va a trabajar sobre el espejo de agua y luego sobre la posible construcción de la planta de procesamiento de productos pesqueros cerca de la zona de Almanza. El primer período se hace con agua dulce y la parte de engorde se hace con agua salada. La zona centro abastecería a todos los puntos que está cultivando estas especies”, informó.

Reemplazo de Rabassa

Finalmente se le consultó si el Dr. Jorge Rabassa seguirá vinculado con el área de investigación, dado que se retira como director del CADIC. “Es probable que en el corto tiempo venga el Dr. Gustavo Ferreyra, un oceanógrafo que es el nuevo director designado. El Dr. Rabassa estuvo en el acto y participó de todas las reuniones”, dijo de la sesión del consejo de la OMM.

“Estoy convencido de que el Dr. Rabassa va a seguir siendo profesor de la UNTDF como lo es desde hace muchos años y se moverá como hasta ahora. La diferencia es que ya no pertenecería al staff del CADIC. Esto no impide que pueda ser contratado para seguir adelante con sus iniciativas, que son muchas. Lo contamos entre los profesionales que seguirán aportando a la provincia, más allá de su jubilación o no”, concluyó.

