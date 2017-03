El Secretario de Cultura y Extensión de la UTN, Fabio Seleme visitó los estudios de Radio Universidad (93.5 MHZ) para dialogar con Café Tecnológico sobre la polémica generada tras el debate por municipalización de la Margen Sur, discusión que ya tiene un proyecto presentado en la Legislatura Provincial.

En el arranque de la 5ta temporada de Café Tecnológico, conducido por el secretario de Asuntos Estudiantiles, Carlos Clark y por el secretario de Ciencia y Tecnología de la Facultad Regional Río Grande, el licenciado Seleme indicó que desde la secretaría de Cultura y Extensión “buscamos difundir o hacer llegar a la comunidad también la opinión de los profesionales de la universidad sobre temas sensibles y críticos de la ciudad y nuestra provincia. Creemos que la extensión tiene que ver con la extensión de la opinión profesional en la sociedad donde estamos inmersos y así lo hemos hecho el pasado año con el debate del régimen de promoción industrial”.

Para Seleme, el debate de la municipalización de la Margen Sur, “da para reflexionar sobre el tema y creemos que es una oportunidad para pensar más allá que uno esté a favor o no. Pensar cuáles son los hechos que llevan a que sea posible ese debate que está abierto y es posible porque no es solamente un río lo que pasa por el medio de la Margen Sur y la Margen Norte del río Grande, sino que hay una diferencia muy importante y esencial de producción del espacio social. La Margen Sur ha sido producida como un espacio social deteriorada y urbanísticamente ruinoso. Ha acumulado lamentablemente pobreza y esa acumulación de condiciones marginales y miserables de vida, ha traído consecuencias graves: estamos hablando de muerte de gente que ha muerto por no tener servicios de gas y esto trae problemas; generar ambientes que son culturalmente pobres y que tienen problemas de servicios, lo que hace es producir nuevos problemas y eso tenemos que pensar en Río Grande sin ponerse ninguna camiseta”.

En este sentido, consideró que “las políticas son las que han producido a la Margen Sur de la manera que la han producido; por ejemplo, los asentamientos en la Margen Sur han sido dados con la complacencia por el Municipio y provocados por las políticas del Municipio sin entrar en nombres. Es una locura que se diga que no existan tierras urbanizadas porque disponibilidad de tierras siempre ha habido en Río Grande. Para salir de la discusión partidaria nos parecía que era una buena oportunidad para pensar cuestiones urbanas que son catastróficas para Río Grande. El deterioro de la Margen Sur no tiene que ver solamente con asentamientos, sino que con el tratamiento que le hace dado el Municipio desde hace dos décadas al valor de interés que hay en la Margen Sur como el frigorífico y la Oveja Negra que han sido destruidos”.

“Cuando uno ve que tratan de reducir la discusión a si uno está a favor o en contra, encuentra que está desaprovechándose una oportunidad. Si uno quiere que Río Grande sea una ciudad, tiene que cambiar la política para la Margen Sur que tenga que ver con la inversión que jerarquice el lugar, diversifique culturalmente y se enriquezca en términos de servicios”.

Según expresó Seleme, desde la Universidad “nosotros no planteamos estar a favor o en contra, sino que estamos diciendo que si el debate es posible es porque acá hay una división previa que tiene que ver con una segregación social que se ha producido expulsando a gentes que tenían problemas habitacionales y por lo tanto era gente con problemas económicos. En vez de querer jerarquizarlo o intervenirlo para mejorarlo, se lo ha reforzado como un indicador de que ‘esto siempre será para los pobres’. Donde estaba el basural, ahora hay casas con calles e iluminación donde se proyecta llevar servicios y es una locura ya que el basural ya era irregular cuando era un vertedero simple de basura. Más irregular es que lo tapen y arriba desarrollen una ciudad. Si es posible, es porque la gente que está arriba del basural no tiene voz ni importancia para los que tienen opinión y decisión sobre esos asuntos. Efectivamente nos han escrito mensajes tras el artículo publicado, en términos partidarios políticos a favor del Intendente y no es nuestra intención polemizar con Gustavo Melella”.

“Nadie de la Margen Norte cruza la Margen Sur porque no hay nada interesante para hacer. Eso quiere decir que ha sido desarrollado como una zona marginal si uno tiene en cuenta que siempre se le ha negado una salida independiente a la Ruta N°3. Eso lo hace parecido a un gueto”.

Respecto a la mirada de los vecinos de la Margen Sur, el licenciado Seleme comentó que existan “juntas vecinales barriales que se han manifestado en contra del proyecto de municipalizar, pero hay otros dirigentes que se han manifestado a favor y presentaron un proyecto concreto en la Legislatura. Sería bueno escuchar si alguien tiene una opinión en contra de municipalizar, que demuestren cómo se ha valorizado a la Margen Sur y que somos una sola ciudad. Yo creo que la ciudad está dividida y por eso es posible la discusión. Los costos de urbanizar esa zona donde graciosamente se dejó instalar gente, van a ser altísimos para toda la ciudad”.

Por último, resaltó que “la ciudad es un problema que toca todas las profesiones y el desarrollo tiene que ver con un desarrollo no solamente de circulación y trazado de calles sino de obstaculización de intercambios culturales”.

Reapertura del Instituto Superior del Profesorado Río Grande en la UTN

El secretario de Cultura y Extensión de la UTN, recordó que se “reabrió la inscripción para el profesorado de inglés porque el profesorado nuca dejó de funcionar a pesar de la decisión caprichosa de la ex gobernadora Fabiana Ríos. Hemos tenido una gran satisfacción tras ver más de 80 inscriptos lo cual es un récord absoluto. Nunca se inscribió tanta gente acá ni en otra institución. Eso nos da una gran satisfacción porque muestra que la comunidad confía en nuestra institución para el cursado de estudios”.

En este sentido, comentó que “la inscripción ya se cerró y las clases ya comenzaron. Estamos muy conformes. Con respecto al profesorado de física y química, estamos trabajando para elaborar las currículas y lograr la aprobación nacional. Cuando lo tengamos finalizado lo abriremos nuevamente”.

Finalmente, expresó que “defender la educación pública atacando a una Universidad Nacional es una cosa inexplicable. Somos una Universidad Pública Nacional y por ende una institución que brinda una educación gratuita. Nunca la UTN han cobrado matricula”, sostuvo Seleme haciendo referencia a los diversos comentarios “de mala fe” que trascendieron desde algún sector educativo.

