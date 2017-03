El Municipio de Río Grande fue postulado por el Ministerio de Salud de la Nación al Premio de Naciones Unidas al Servicio Público 2017 por el Programa de Rehabilitación Psico-física Integral que se articular desde el Centro de Salud “Mamá Margarita”.

Río Grande.- Dicha postulación fue resuelta a raíz de al nivel de excelencia obtenido en el último relevamiento efectuado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) por ser considerada “Iniciativa innovadora en el país”. Junto al Municipio también fue propuesto el de Santa Lucía, de la provincia de San Juan, por una iniciativa también desarrollada en el ámbito de la salud.

El anuncio fue realizado esta mañana en el Centro de Salud por el intendente de la ciudad, Prof. Gustavo Melella, acompañado por el secretario de Salud, doctor Walter Abregú, el subsecretario de Innovación y Modernización, licenciado Andrés Dachary; y la directora del Centro “Mamá Margarita”, Judith Di Giglio.

Además asistieron la concejal Miriam Mora; el secretario Coordinador de Gabinete y Control de Gestión, lic. Agustín Tita; la secretaria de Innovación y Modernización, prof. Laura Rojo; y la secretaria de Promoción Social, DI Analía Cubino; y el subsecretario de Finanzas Públicas, Ctdor. Guillermo Fernández.

En el mencionado Centro asistencial se llevan adelante programas de evaluación diagnóstica y terapéutica para pacientes adultos y niños con discapacidades físicas y/o intelectuales que de esta manera pueden acceder en forma gratuita a actividades de rehabilitación con modernas técnicas intensivas e integrales brindadas por profesionales altamente capacitados en nuestro país.

El Centro “Mamá Margarita”, como se sabe, interactúa en diferentes escalas con instituciones reconocidas a nivel nacional e internacional como el Centro de Rehabilitación Libertador (Fleni), cuyos profesionales capacitan desde hace algunos años al plantel del centro de rehabilitación municipal.

Tras el anuncio, el intendente Gustavo Melella afirmó que “la ciudad de Río Grande se tiene que sentir orgullosa de que, en medio de tantas dificultades, tenga un servicio público del Estado municipal de altísima calidad, que hoy es reconocido por el Ministerio de Salud de la Nación para ser considerado para un premio por parte de las Naciones Unidas”.

“Fuimos elegidos junto a otro municipio de San Juan, entre más de dos mil municipalidades de todo el país, por la calidad del servicio que se brinda en el Centro Mamá Margarita y eso es magnífico”, señaló y agregó: “todavía no terminamos de darnos cuenta de la importancia que tiene esta mención”.

Melella felicitó a los profesionales y al equipo del Mamá Margarita “por el trabajo de todos los días y al Ministerio de Salud de la Nación por tener en cuenta a un Municipio que quizás no está en la misma línea política y sin embargo con pluralidad reconocieron el trabajo de todos los días”.

En este sentido, el jefe comunal entendió que “es un gran día para la salud pública”, y reconoció al plantel de agentes municipales que se desempeña en el lugar, “no siempre la salud pública tiene que ser referencia de lo que no se hace, realmente felicitaciones porque cuando hay profesionales y no profesionales que tienen ganas de trabajar, con esfuerzo logran estas cosas”.

“Ahora debemos esperar pero más allá de recibir el reconocimiento o no del premio de Naciones Unidas, el solo hecho de ser postulados para nosotros es un gran premio, queríamos compartir esta alegría”, entendió Melella.

Por su parte, el secretario de Salud del Municipio, Dr. Walter Abregú, indicó que “es un reconocimiento a la excelencia e innovación en la prestación de un servicio público como lo es la rehabilitación psicofísica integral en el que venimos trabajando hace tanto tiempo, pero también es un reconocimiento a todo un plan de salud que tiene el Municipio y que abarca numerosas áreas”.

