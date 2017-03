La Cooperativa Eléctrica de Río Grande expuso su proyecto de Parque Eólico y los estudios de prevalencia de vientos en el seno del XVII Congreso en la localidad de San Martín, Mendoza. Cabe destacar que la institución riograndense es la única de las Cooperativas de FACE que genera energía eléctrica, además de distribuirla.

Río Grande.- El ingeniero Walter García, jefe de la Usina de la Cooperativa Eléctrica, fue entrevistado por el programa ‘Buscando el Equilibrio’ que se emite por Radio Universidad (93.5 MHZ) donde se refirió al encuentro de la FACE (Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad) realizado recientemente en Mendoza con presencia fueguina.

“La Cooperativa Eléctrica forma parte de FACE y por ese motivo fuimos invitados al XVII Congreso en la localidad de San Martín, muy cerca de Mendoza y donde pudimos exponer sobre el proyecto de Energía Eólica que estamos impulsando en Río Grande”, explicó el entrevistado.

FACE es una federación que agrupa a más de 240 cooperativas de servicios públicos en quince provincias, ejerciendo su representación en defensa de los principios y la acción cooperativa, iluminando un futuro inclusivo, solidario y federal.

“Allí pudimos tomar contacto con las realidades de otras cooperativas proveedoras de energía del país y lógicamente eso enriquece porque nos permite conocer y compartir la problemática en general y compartir la nuestra”.

El ingeniero García también reveló que la Cooperativa Eléctrica de Río Grande “es la única dentro de FACE que tiene generación; la totalidad de las cooperativas de resto del país son distribuidoras, no generan, por lo tanto somos un caso especial y nos tratan muy bien”, contrastó.

En ese sentido celebró que la institución cooperativa de Río Grande “puede ofrecer también el otro aspecto de la parte eléctrica y por ese motivo también querían saber cuál es la situación acá en Río Grande y asimismo el hecho de no estar interconectados con el resto del país y en cambio todos ellos forman parte del mercado eléctrico mayorista y lógicamente manejan otra realidad, otros costos y otros precios porque se entienden con CAMESSA y nosotros tuvimos la posibilidad de presentar nuestro proyecto de generación eólica, los estudios que hicimos nosotros y los que estamos haciendo en conjunto con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y como nos pasa en todos lados, se mostraron gratamente sorprendidos sobre los buenos datos de vientos medidos aquí en la zona y lo importante que puede ser este recurso en el futuro cuando el interconectado esté llegando a la provincia”.

Cabe recordar que la licenciada María Alegre, magíster en Energía y Ambiente de la Universidad de Columbia, quien actualmente se desempeña en México, junto a la concejal María Laura Colazo había mantenido un encuentro con responsables de la Cooperativa Eléctrica y había dicho que el gran desafío de la energía renovable en general es la capacidad de almacenarla porque este tipo de energía es intermitente, porque el viento no sopla todo el día como tampoco el sol brilla todo el día, entonces es fundamental poder almacenar esa energía y una de las opciones –a más fuerte- es a través de las baterías y el insumo principal de una batería es el litio y Argentina, como Chile y Bolivia, son los países que tienen la mayor reserva del mundo de este elemento químico y se estima que en el 2020, dentro de muy poquito, Argentina va a poder exportar el 50 por ciento del litio que consume el planeta.

También la licenciada Alegre dijo que hay otras tecnologías para su almacenamiento como por ejemplo, el vínculo que tienen Noruega y Dinamarca, el país danés tiene una capacidad de energía eólica muy grande, muy importante y al mismo tiempo Noruega produce el 98% de la energía que consume con represas hidráulicas.

También resaltó el otro aspecto de la energía y es su transmisión. “Se trata de infraestructura que hay que desarrollar porque obviamente de alguna manera hay que traer a los centros de consumo la energía que se produce en estas plantas eólicas”.

En ese sentido entendió que “en el caso de Tierra del Fuego lo fundamental sería concretar y consolidar la interconexión con el Continente. Eso sería un salto exponencial en el potencial eólico fueguino porque se podría vender el excedente de electricidad que no se consume aquí, en el Continente e incluso a Chile”, había expuesto la experta.

Parque Eólico de Río Grande

En ese sentido, el ingeniero Walter García comentó que “lo que nosotros tenemos que hacer es generar energía eólica y volcarla a una red; tenemos un proyecto que estamos tratando de impulsar ahora; estamos trabajando con el Gobierno de la Provincia y también con el Gobierno nacional tratando de instalar un parque eólico acá en la ciudad en un tamaño que sea adecuado a nuestro sistema y que tampoco genere una inestabilidad en el sistema general sino que permita incorporar energía eólica en el mayor volumen posible y esto lo hemos analizado y estamos trabajando en un proyecto ejecutivo con datos muchos más precisos para tratar de concretarlo en el transcurso de este año o el año que viene”.

El parque eólico propuesto es de seis megavatios “que puede ser constituido por cuatro equipos de 1,5 megavatios cada uno o bien tres de 2 megavatios, esa es la intención que tenemos para poder generar una cantidad de energía que sea interesante y que además sea importante para poder formar personal, tanto en la instalación, en la operación y mantenimiento, para poder aprovechar en el futuro se pueda instalar un parque más grande y que la mano de local y con conocimiento, para aprovechar las inversiones grandes que vengan”.

El parque estaría en la zona del Cabo Domingo que es el lugar donde se han hecho las mediciones y donde existe infraestructura de red de media tensión.

Política Energética

A continuación publicamos las conclusiones generales a las que han arribado los panelistas del XVII Congreso de FACE en Mendoza en lo que hace a Política Energética.

Las cooperativas nacieron generando su propia energía, para distribuirla en mercados dispersos. Poseen idoneidad lo que las hacen confiables para encomendarle tareas hacia el futuro vinculadas a las energías limpias en la Argentina. Por esto, resulta fundamental la participación de la Federación, en el desarrollo de las políticas inherentes a la generación distribuida y renovable en nuestro país.

Sin dudas, otro desafío que debe asumir FACE, es la de apelar a todas las herramientas disponibles, de manera tal que permitan a las cooperativas y a las pymes, participar de la generación distribuida renovable. El sector tiene el compromiso de asumir el desafío planteado, sosteniéndolo en el tiempo, en virtud de las exigencias y requisitos legales vigentes, requiriendo un trabajo mancomunado y estratégico con el Estado.

El VAD no debe ser la variable de ajuste para el desarrollo de la generación limpia y distribuida, por lo que deben estudiarse todas las variables que intervienen y con la participación de todos los actores, garantizando los fondos que lo hagan posible.

Las redes inteligentes, son una realidad que la Federación debe asumir como otro de sus desafíos. La concientización hacia sus asociadas, que estas tecnologías, harán posible mejorar la calidad, optimizar la gestión comercial, brindar mayor información al cliente, pero por sobre todo, gestionar la potencia y la energía con eficacia y eficiencia. Las experiencias pilotos de nuestras Cooperativas, deben ser promocionadas, en procura de su réplica en otras localidades.

Tierra del Fuego, demanda un desafío que no debemos ignorar. Su incorporación al sistema interconectado nacional, crearía las condiciones para desarrollar la generación eólica, donde los estudios demuestran que posee un óptimo y gran potencial.

En las condiciones actuales, la generación autónoma con energías renovables, deberá considerarse un nuevo tipo de servicio a prestar por el sector cooperativo, consistente en el asesoramiento, venta y mantenimiento en el tiempo, especialmente en las zonas rurales, de bajas demandas y altos costos de prestación del servicio.

Trabajar en la mejora del desempeño energético no constituye una opción sino una obligación, esta debe emanar de nuestra Responsabilidad Social Empresaria (RSE), vinculado a compromisos ambientales y de mejoramiento en costos y eficiencia en los procesos de producción.

No cabe duda que las medidas aplicadas por el estado nacional al costo de la energía, significa un impacto en la economía de las cooperativas eléctricas. Frente a estas medidas, se demandan a las Federaciones, activas e importantes gestiones ante las autoridades, en la defensa justa del reconocimiento del VAD, que permita la subsistencia de las distribuidoras cooperativas.

El incremento del precio del gas, produjo la correspondiente suba del costo de la energía, produciendo un impacto significativo en la tarifa de compra de las cooperativas, y por ende en la factura de sus usuarios. A esto se le suma el aumento en forma proporcional de los impuestos. Las cooperativas deberán estudiar y analizar esta realidad como una herramienta para tratar de mitigar la altura de los escalones de este gradualismo de quita de subsidio en generación y transporte.

Es conveniente la existencia de un marco regulatorio actualizado en cada provincia con un importante protagonismo cooperativo. También es vital para las cooperativas, la existencia de un fondo compensador tarifario que iguale las condiciones de todos los ciudadanos de cada jurisdicción provincial. Esto impone que el cooperativismo eléctrico, proponga metodologías y formas de implementación justa y transparente de esos fondos en cada provincia.

En conclusión, la coyuntura actual, de profundos cambios, requieren que las entidades representativas de las Cooperativas, asuman el desafío de un trabajo coordinado y conjunto, siendo FACE, actor protagónico en el desafío del sostenimiento de las Cooperativas de Servicios Públicos y en consecuencia, el desarrollo económico de los pueblos del interior del país.

