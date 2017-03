El senador nacional del FPV Julio Catalán Magni destacó el lugar que ocupó la provincia en el lanzamiento del Plan del Millón realizado ayer por el Presidente Macri, por la presencia del vicegobernador sentado junto al jefe de gabinete. Se mostró convencido de que el plan “abre una expectativa importante para sostener e incorporar puestos de trabajo”. No obstante fue crítico con políticas del gobierno que no tienen una mirada social y celebró el cambio en la conducción del PAMI, que “no era una buena gestión”. Planteó también la necesidad de cambios en la cartera de Economía y espera que el gobierno pueda acercar posturas con los municipios.

Río Grande.- El senador nacional Julio Catalán Magni se refirió por FM Del Pueblo al lanzamiento del Plan del Millón realizado ayer por el Presidente Macri, y expresó que “sin duda hay una luz de posibilidades de trabajo. Nosotros tenemos una matriz económica instalada muy fuerte y esto abre un camino para sostener esa capacidad instalada”.

“No es menor ver sentado al vicegobernador al lado del jefe de gabinete de ministros. Esto marca a las claras que nuestra provincia tiene un lugar diferente en este anuncio. A partir de ahí se abre una expectativa importante para sostener y recuperar un poco la cantidad de puestos de trabajo, por la decisión del gobierno nacional de abrir las importaciones”, manifestó.

Destacó que “la que está encima de toda esta gestión es la gobernadora y tratamos de colaborar todos lo que podemos. No se le puede quitar mérito al esfuerzo y el trabajo del Ejecutivo provincial”.

“Tenemos una realidad muy compleja, por la situación particular que vivimos con el régimen. La decisión del gobierno nacional es clara al haber abierto las importaciones, y nos impacta directamente en el sostenimiento del empleo en un sector muy importante de desarrollo de nuestra provincia. Estábamos todos encima viendo cómo atenuamos un poco este impacto, y creo que con la obra pública se va a hacer, otro poco será poniendo en valor lo local, y la tercera pata es esto: ver con lo electrónico cómo reconvertir la matriz para sostener lo más posible la mano de obra”, indicó.

Prórroga del régimen

Respecto de la posibilidad de prorrogar el subrégimen industrial, dado que el Plan del Millón tiene como plazo el 2023, dijo que “nosotros estamos en charlas permanentes con esto, para darle continuidad y reglas al régimen. Somos conscientes de la realidad que vive la provincia, con el desarrollo basado únicamente en la industria electrónica, sin ser competitivos en el mercado internacional. Esto nos pone en una situación muy compleja para sostenerlo en el tiempo; y tenemos que trabajar en lograr la continuidad, con sustentabilidad, y pensar a veinte años”.

“Lo urgente es dar respuesta a la gente que está perdiendo el empleo y contener lo más que se pueda, a partir del anuncio del gobierno nacional. Otra parte se hará con la obra pública, porque hay mucha obra pública por desarrollar”, aseguró.

Dependencia local

Catalán Magni reconoció la dependencia de la provincia de las decisiones de Nación e instó a ser “muy cuidadosos” en las iniciativas que se toman a nivel local. “No podemos negar una situación compleja porque nosotros tenemos una dependencia única del gobierno nacional y hay que ser muy cuidadosos con cada decisión que tomamos, con cada voto que emitimos, con cada camino que llevamos adelante, por la responsabilidad que tenemos en la provincia. A nivel nacional estamos en un momento muy sensible, muy complejo, la ciudad de Buenos Aires hace diez días está sitiada por distintos reclamos, y el gobierno en lugar de atender esos reclamos redobla la apuesta. Estamos en un nivel de sensibilidad social muy fuerte y parece que el gobierno esto no lo percibe. Nosotros, a favor y en contra, por la distancia que tenemos, recibimos el coletazo siempre un poco después, pero la situación social de los grandes centros urbanos es preocupante”, expresó.

Deseó que de una vez “las decisiones que lleva adelante el gobierno se reflejen en realidades. Hay cosas que cuesta entender, porque en el presupuesto nacional se vota un 18% de inflación, y el gobierno de la ciudad y el gobierno de la provincia de Buenos Aires son del mismo espacio político; pero en la primera discusión suben el ABL el 32% en la ciudad de Buenos Aires, y el peaje aumenta el 100%. Que me cuenten qué cuentas hacen, porque el año pasado hubo un 45% de inflación y este año vamos a hablar del aumento de tarifas, del 100% en la luz”, remarcó.

“No hay ninguna posibilidad de cerrar con un 18% de inflación y por lo menos tendría que haber cierta lógica entre lo que dicen y lo que hacen, porque el impacto en la gente es muy fuerte”, fustigó, sobre la falta de correlato entre el discurso y los hechos.

“El gobierno está haciendo algunos cambios en el gabinete, ahora renunció el titular del PAMI, y me parece que van reviendo la situación, porque sin dudas la gestión no era buena. Bienvenido sea que se hizo algo y ojalá podamos tener un solo Ministro de Economía que decida, y no varios; y ojalá le puedan dar una visión de gestión política, porque en el Ejecutivo nacional hay muy pocos funcionarios que tienen capacidad política. No discuto lo técnico, pero sí lo político, donde están muy lejos de la realidad”, aseveró.

Funcionarios sin calle

El senador sostuvo que los funcionarios nacionales “no tienen visión social ni política, de lo que es el día a día, de andar y conocer un poco el sentimiento de la calle. En eso este gobierno deja mucho qué desear y estamos en un momento de muy poca tolerancia social. La gente está enojada porque no le alcanza la plata y tener trabajo es un privilegio. Nosotros estamos tratando de sostener el empleo y encontrar variables que atenúen esta situación que está llevando adelante el gobierno”.

Volvió a la dependencia del gobierno provincial en una coyuntura de discusión salarial, porque “estamos en una situación particular: no tenemos espalda. Nosotros no somos San Luis, que llevó la discusión paritaria y arregló sin problemas; como lo hizo Santiago del Estero, que tiene una economía diferente por muchos años de gestión ordenada y una proyección de desarrollo de la provincia”.

“En la provincia tenemos una gran cantidad de empleados públicos con una demanda permanente por sostener su poder adquisitivo, que es muy justa. Pero hay que ver la realidad y hasta dónde se puede. Todos los días tratamos de descomprimir esto y por eso lo que anunció el Presidente es muy importante”, valoró.

Sin sintonía municipal

Catalán Magni reconoció que en la provincia también aumentaron los impuestos, sobre todo a nivel municipal, donde superaron el 35%, y dijo que “hay una discusión profunda dentro de nuestro espacio político. Al inicio de la gestión legislativa la gobernadora claramente convocó a los intendentes, más allá de las diferencias, para tener una mesa de diálogo responsable en pos del bien común. Ojalá se pueda consensuar. Uno apela a la responsabilidad de los intendentes al momento de hacer declaraciones y llevar adelante decisiones”.

“Los municipios tienen muchos recursos con pocas responsabilidades y el gobierno tiene todas las responsabilidades y proporcionalmente pocos recursos. A partir de ahí uno llama a la reflexión, para no generar mayor cantidad de empleados públicos o tener salarios ilógicos en algunos municipios, para la realidad que vive hoy la Argentina”, concluyó.

