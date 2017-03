El presidente anunció que les ofrecerá a autopartistas y terminales acogerse a una ampliación del régimen previsto en la ley 19640. Promete crear en todo el país 30 mil puestos de trabajo directo y 150 mil indirectos y la producción de un millón de vehículos. “Somos constantes en nuestros planteos para que se complemente la ley 19640 a otros procesos industriales”, aseguró el Vicegobernador de la provincia tras participar del anuncio realizado por Mauricio Macri en cuanto al plan productivo para fabricar un millón de unidades. Puntualizó que “estoy satisfecho con los anuncios realizados”.

Buenos Aires.- El presidente Mauricio Macri anunció este miércoles la firma de un acuerdo automotriz que apunta a “mejorar la competitividad” de una industria duramente golpeada por la caída de la economía con el objetivo de llegar a producir un millón de vehículos hasta el 2023.

En ese marco, explicó que “les ofrecerá” a terminales automotrices y autopartistas instalar plantas de producción en Tierra del Fuego bajo el amparo de la ley 19.640 de Promoción Económica, la que debería ser ampliada en sus alcances para tal fin.

“Han sido 15 meses difíciles”, reconoció el presidente durante el anuncio y agregó que “tenemos un porvenir por delante, pero creamos que la forma es ésta, dialogando, escuchando, sin prepotencia, con humildad, generosidad y con madurez”, dijo.

Además aseguró que se crearán 30.000 puestos de trabajo con la fabricación de un millón de automotores.

El Poder Ejecutivo avanzará con un segundo acuerdo productivo, tras el anuncio del nuevo convenio colectivo para la explotación del yacimiento de Vaca Muerta.

El acto de firma se realizó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno con el ministro de Producción, Francisco Cabrera, las autoridades de las cámaras empresarias del sector y de los gremios, como SMATA y UOM.

Las metas del gobierno

La meta es lograr inversiones por 5.000 millones de dólares volcadas a la producción de nuevos modelos y a fabricar un millón de autos en los próximos siete años (750.000 unidades en 2019 hasta llegar en 2023 al total estipulado).

Entre otras cuestiones, se intentará producir menos modelos por terminal y tratar de que cada una exporte uno de sus vehículos, que sólo se fabrique en Argentina, al resto del mundo.

También aumentar la integración de autopartes producidas localmente a 35% para 2019 y a 40% para 2023 y diversificar los mercados de exportación con el fin de vender al menos un 35% de la producción a destinos extra Mercosur, a fin de esquivar la crisis brasileña.

Y se apunta a crear unos 30.000 puestos de trabajo nuevos a través de herramientas de capacitación y mejoras en la productividad, disminuyendo el ausentismo al 5% para 2019 y al 3% para 2023.

Para llegar a estas metas, el acuerdo establece el compromiso del sector público, los empresarios y los trabajadores. Estos serán monitoreados por una mesa de trabajo integrada por las tres partes.

Autopartes en Tierra del Fuego

A su vez, trascendió que el Gobierno evalúa ofrecerle a las autopartistas y también a las terminales producir en la provincia de Tierra del Fuego donde se beneficiarían con las ventajas impositivas y aduaneras que les otorga el régimen promocional que regula su funcionamiento por la ley 19.640, que actualmente alcanza a la industria de electrodomésticos y de computadoras.

Debido a la crítica situación que atraviesa el mercado interno y a la caída en las ventas a Brasil, algunas automotrices habían anunciado suspensiones a principios de este año.

Por ejemplo, Volkswagen dispuso esa medida para unos 600 trabajadores que prestan servicios en su planta de General Pacheco, mientras el gremio SMATA denunció que General Motors haría lo propio para 350 operarios de su planta santafesina de General Alvear.

El acuerdo fue suscripto por el ministro de Producción Francisco Cabrera, en representación del Poder Ejecutivo; en tanto que por el gremio de SMATA suscribió Ricardo Pignanelli. Además la firmaron Adimra; Raúl Amil, presidente de AFAC; por ADEFA Luis Ureta Sáenz Peña; por la UOM Raúl Torres y el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti.

Las cinco claves del anuncio de Macri para producir 1 millón de autos por año

El viaje de Mauricio Macri a España fue el impulso para anunciar el acuerdo automotriz, pero ahora se suma la necesidad del presidente de retomar la iniciativa de política económica en medio de la tensión con la CGT y la amenaza concreta de un paro.

La sola firma del acuerdo no significa que el plan se pone en marcha desde este miércoles. Pero sí deja asentado el compromiso de Gobierno, empresarios y gremios de comenzar a trabajar por este objetivo, teniendo en cuenta que seis años es largo plazo para la Argentina.

Con todo, éstas son las cinco claves del acuerdo que se anuncia hoy:

1. Producir más

Como se mencionó anteriormente, el millón de autos por año made in Argentina de acá a 203 implica más que duplicar los actuales niveles de producción: el 2016 cerró con una producción de 472.000 unidades, menos de la mitad que la meta, según los datos de ADEFA.

2. Mejorar demanda interna y menos antigüedad del parque automotor

La venta de autos es uno de los sectores de la economía que mejor traccionó en 2016, pero la compra de los usuarios se volcó más por las unidades importadas. En este punto se van a analizar distintas medidas, como por ejemplo, un incentivo para la compra de unidades nuevas.

El parque automotor tiene una antigüedad de 14 años promedio, y sube a 18 años en el transporte de cargas y pasajeros. Pero a contramano del mundo, esta antigüedad hoy se premia en la Argentina: paga menos patente el que tiene un auto con más años, y paga más el que se compró un cero kilómetro o una unidad con menor impacto ambiental. Según el sector, eso no incentiva a renovar el parque automotor.

También se apunta a la falta de plantas de Scrap a nivel nacional, para incentivar a la destrucción de vehículos viejos. No todas las provincias tienen la Verificación Técnica Vehicular (VTV) obligatoria, con lo cual otro tema en la mesa de discusión será ampliarla a nivel nacional.

3. Menos dependencia de Brasil y más dólares

La frase “si Brasil estornuda, la Argentina se resfría” calza perfectamente para graficar la realidad actual del sector. La mitad de lo que la Argentina produce se exporta, y de ese total, 7 de cada 10 autos tienen a Brasil como destino final. Si la economía brasileña va mal, a la industria argentina le cuesta venderle sus autos.

Ampliar las ventas a países como México, Colombia, Ecuador en la región y Argelia en África también está en la mira del sector. En la visita a España de empresarios del sector, funcionarios del ministerio de Producción y sindicalistas se hizo especial hincapié en que el “plan 3 millones” español mejoró la balanza comercial del país europeo.

4. Más inversiones y empleos

Las empresas ya presentaron sus planes de inversión para este año, pero para este acuerdo se arrojó la cifra de USD 5.000 millones de inversiones a 2020. Además, significaría la generación de 30.000 nuevos puestos de trabajo.

Las 11 terminales y las 500 empresas autopartistas y metalúrgicas alrededor generan hoy 120.000 puestos de trabajo en provincias como Buenos Aires y Córdoba. Por parte de los sindicatos, el compromiso más claro está en bajar el ausentismo.

5. Planes de financiación para Pymes

Por último, uno de los grandes pedidos del sector al ministerio de Producción es poder acceder a créditos para las pequeñas y medianas empresas en los bancos con tasas convenientes. Esto permitirá mover la rueda de inversiones en el sector y a la hora de aumentar la producción, se generará empleo.

Más allá de este acuerdo en particular, el impacto del la baja de impuestos parece ser el desafío para ser más competitivo, pero eso dependerá de cuán rápido Macri quiera activar cambios concretos en la estructura tributaria del país -Nación, provincias y municipios- antes de una reforma integral en 2018.

Plan Automotriz: Cabrera afirmó que el acuerdo para el sector automotor generará 30.000 empleos

El ministro de Producción Francisco Cabrera aseguró que el acuerdo productivo con la industria automotriz es “muy relevante para la inversión empresarial, que comprometió u$s 5.000 millones y ya hay proyectos en marcha que generarán 30.000 empleos”.

El ministro de Producción también precisó que el plan requerirá inversiones por u$s 5.000 millones y que motorizará la demanda de mano de obra.

“El proyecto tiene que ver con la generación de empleo y es importante para la Argentina porque la automotriz es una industria madre, es muy relevante porque tiene muchísimo impacto en las pymes y en la creación de tecnología”, destacó el ministro.

Cabrera detalló que el acuerdo fue “fruto del diálogo entre las terminales, las autopartistas, la industria metalmecánica, la UOM, SMATA y el Gobierno” y agregó que “junto a industria automotriz de Brasil y el Mercosur apuntamos hacia la exportación”.

“Hay un problema con el sector laboral que tiene que ver con el ausentismo, con la incorporación de nuevas tecnologías y las capacitaciones, pero el sector automotor funciona bien, con dos sindicatos importantes que apoyan al sector y hay algunas empresas que tienen muy buenos indicadores productivos: el caso de Toyota tiene un nivel de ausentismo comparable con el mundo, 3%, pero en los otros casos estamos arriba de 8%”, sostuvo el ministro en diálogo con radio Mitre.

El funcionario añadió que “el mes pasado aumentó 50% la venta de autos interanual, por lo que no hay un tema de demanda sino de producción”.

“Lo que se hizo con Brasil es determinar que lo que produzca Argentina no lo haga Brasil y viceversa, para complementar la producción, que es preparar el Mercosur para un acuerdo productivo con otros países y poder vender primero a Latinoamérica”, concluyó Cabrera.

