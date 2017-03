El Registro Nacional de las Personas (Renaper) difundió un recordatorio sobre el único DNI que será válido a partir del 1 de abril próximo. En un comunicado, el organismo dependiente del Ministerio del Interior indicó que desde esa fecha el único documento válido será el DNI digital. Dejarán de tener validez los DNI de tapa verde y de tapa celeste, la libreta de enrolamiento o libreta cívica. Quedan exceptuados los mayores de 75 años.

Río Grande.- Quienes aún posean DNI de tapa verde, libreta de enrolamiento, libreta cívica o DNI libreta celeste escrito a mano, deberán actualizarlo ya que a partir del 1 de abril dejarán de tener validez.

Sólo podrán ser exceptuados los mayores de 75 años y las personas declaradas judicialmente como incapaces.

Actualmente “el 97% de la población ya tiene DNI digital. Seguimos trabajando para llegar a las personas que aún no pudieron renovar, llevando operativos a todas las provincias”, dijo el titular del Renaper, Juan José D’Amico y agregó que el objetivo es que “el total de la población tenga su DNI, ya que es la llave de acceso a los demás derechos”.

En el último año ya se había anunciado en más de una oportunidad que los DNI viejos dejarían de tener validez. Sin embargo, su caducidad se fue prorrogando para darle más tiempo a aquellas personas que no habían renovado su documento pudieran hacerlo. Hasta noviembre se calculaba que unas 600 mil personas menores de 75 años todavía no habían renovado su documento.

En noviembre del año pasado se dispuso que el DNI tarjeta sería el único válido para viajar a los países del Mercosur (que no requieren Pasaporte).

