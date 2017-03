El legislador Oscar Rubinos participó de la Exposición Rural, donde se renovó el reclamo por los perros asilvestrados por parte de los productores. Hubo avances con la sanción de la ley el año pasado, pero está pendiente la reglamentación, que depende de la Secretaría de Medio Ambiente. El radical espera que pronto se expida el Ejecutivo para poner la ley en marcha.

Río Grande.- El legislador Oscar Rubinos dio cuenta de su participación en la XXXVIII Exposición Rural realizada en esta ciudad, donde se renovó el reclamo de parte de los productores, a través del discurso de la presidente de la Sociedad Rural, Lucila Apollinaire, para controlar la población canina y combatir perros asilvestrados.

Rubinos aclaró que en el discurso, Apollinaire también hizo un reconocimiento de algunos avances, a diferencia de otros años. “Hace tiempo veníamos escuchando el reclamo para que se atendiera la problemática del sector y Lucila destacó la aprobación de la ley de control de poblaciones caninas, aunque por supuesto reclamó la reglamentación”, señaló a Radio Nacional Ushuaia.

Recordó que “la ley la aprobamos en diciembre pasado”, de allí que la Sociedad Rural “planteó la necesidad de que se reglamente en los próximos días para poder empezar a trabajar”.

En el mismo discurso se destacó “que la ley se aprobó después de un proceso participativo, donde pudieron opinar los ganaderos, al igual que el CONICET y los veterinarios. Asimismo se destacó la aprobación de la ley de aguas como un hecho importante para su sector, el inicio de una obra de un muro de la Margen Sur hacia la zona norte, porque muchos perros sueltos llegan a los campos y se transforman en perros asilvestrados”, indicó.

Además mencionó que se está trabajando “en la posibilidad de erradicar el castor, a través de un programa del gobierno nacional” y hubo un reconocimiento del sector rural al avance en materia de conectividad, “porque la Legislatura aprobó un empréstito para realizar el troncal principal y va a permitir que toda Tierra del Fuego tenga conectividad, incluido el campo, que es indispensable para las familias que viven en ese lugar”, dijo.

“Por lo menos vieron un inicio de solución a los problemas que tienen”, manifestó el radical.

Demora en Medio Ambiente

Rubinos remarcó la “necesidad de que exista un responsable, una cabeza que pueda organizar las herramientas que tiene la provincia y las municipalidades, y que pueda monitorear que los trabajos necesarios se hagan en cada una de las ciudades, porque el problema no es sólo de los productores rurales, sino de la salud pública, la biodiversidad, el turismo”, señaló respecto del efecto de la población canina sin control.

El área responsable de la reglamentación es la Secretaría de Medio Ambiente, y el sector rural está esperando celeridad. “Días antes de la Rural dieron un dato numérico para recapacitar sobre lo que está pasando, porque de las 600 mil cabezas de ganado ovino que había hace unos años, pasaron a menos de 300 mil en la actualidad. Es menos de la mitad, y es una barbaridad. Los que vivimos en Tierra del Fuego queremos consumir el cordero fueguino y lo piden los turistas que vienen, pero no se lo podemos vender porque la producción local no alcanza ni siquiera para abastecer el mercado de Tierra del Fuego”, planteó.

“Teniendo la posibilidad de vender ese producto, es una lástima que no podamos aprovechar ese potencial. Ahora está en cabeza de la Secretaría de Medio Ambiente la responsabilidad de terminar la reglamentación y nosotros estamos a disposición para colaborar y empezar a aplicar la ley cuanto antes”, concluyó.

