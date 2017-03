El Gobierno provincial insistirá en la mesa de negociaciones paritarias con los gremios docentes este jueves con una mejora en la aplicación de la oferta. Hugo Schenider confirmó que este jueves se reunirá de nuevo la mesa paritaria en Educación “donde nosotros vamos a tratar de mejorar la oferta que se ha hecho hasta ahora, sobre todo en el aspecto cualitativo porque hay demandas desde las organizaciones gremiales sobre cómo se van a liquidar y distribuir esos recursos, de qué manera, en qué ítems, en qué proporción, si se paga zona, si son remunerativos o no”.

Río Grande.- El profesor Hugo Schneider, representante de la mesa paritaria en Educación, fue entrevistado en el programa ‘Buscando el Equilibrio’ que se emite por Radio Universidad (93.5 MHZ) donde se refirió a las negociaciones que lleva adelante con los gremios docentes.

Schenider recordó que “cuando nosotros hicimos una simulación a partir de la solicitud de varias de las organizaciones gremiales porque hay que tener en cuenta que esta paritaria salarial, en principio, tiene una particularidad diferente a las anteriores paritarias y que es la participación de más organizaciones sindicales porque hasta entonces solo participaba el SUTEF y lo que hemos hecho a partir de este año es incorporar a UPCN, a ATE, UDA y AMET que es el sindicato que nuclea a los docentes de las escuelas técnicas”.

“Nosotros lo primero que hicimos en la primera reunión paritaria fue escuchar las demandas; en la segunda hicimos una propuesta que consideramos realista porque tiene que ver con los números que tiene la provincia, aunque es obvio que a la provincia le encantaría tener más dinero para entregarles a los docentes, sobre todo pensándolo en términos políticos en un año electoral”, se sinceró el paritario.

“Queremos que no solo los docentes, sino todos los empleados públicos reciban más recursos por parte del Estado distribuidos de distintas maneras, sea en obras, en salarios o en lo que sea; pero por otro lado, lo que no hay que dejar de pensar ni ver es el contexto nacional, el contexto socioeconómico y el contexto económico de las cuentas provinciales, porque nosotros sabemos que hay una caída de la actividad económica a nivel nacional y todo eso repercute a nivel provincial; hay políticas nacionales que han perjudicado a las empresas de Tierra del Fuego; que hay una caída de consumo generalizada por lo tanto los ingresos de coparticipación federal de impuestos; los recursos propios que recauda la provincia también han descendido”, enumeró Schneider.

Y en ese punto consideró que “no se puede descontextualizar el debate por la cuestión salarial, de esta cuestión general que nos enmarca porque hay que tener en cuenta que el Gobierno de la provincia no solo tiene que pagar salarios a los empleados públicos, sino que además debe atender a los servicios y atender el servicio educativo no es solamente el salario del docente sino también mantener la infraestructura edilicia, el mantenimiento de las escuelas y el pago al resto del personal de la educación”.

“Mucha gente que va a sufrir las consecuencias de este cambio de modelo económico”

Observó que el presupuesto para educación “es el más importante, es un Estado dentro de otro; nosotros atendemos a 50 mil alumnos, a 6 mil docentes, a todas las escuelas privadas, a una cantidad de edificios escolares que es impresionante; a una burocracia del sistema que es la más grande, la mayor del Estado provincial, pero esto no es solo lo que debe administrar la provincia, sino también otras áreas, como la salud, la seguridad, la obra pública y también hay que pensar en todas las repercusiones sociales que van a tener todas estas medidas económicas porque hay mucha gente que va a sufrir las consecuencias de este cambio de modelo económico que se está percibiendo y que nosotros lo vemos cotidianamente y van a tener que tener más ayuda social”.

Por otra parte “hay una discusión profunda, política y hasta casi filosófica que tiene que ver con los recursos de la provincia y su coparticipación con los municipios; este es un debate que está pendiente en la política -que está también en la justicia- y que también interfiere en la vida cotidiana de las personas porque por supuesto que hay también una tensión entre el gobierno provincial y los gobierno municipales”,

En este punto Hugo Schenider entendió que “hay que mirar cómo coparticipan sus ingresos las otras provincias del país y qué servicios atienden los municipios y las provincias a diferencia de la nuestra”.

Consideró que “debe darse un debate estratégico en la clase política sobre hacia dónde tiene que ir la provincia y los municipios, cómo se deben distribuir los recursos y las diferentes responsabilidades y roles” y asimismo “ampliar el debate porque no se trata solamente de la discusión salarial”.

El jueves habrá una nueva reunión paritaria

Hugo Schenider confirmó que este jueves se reunirá de nuevo la mesa paritaria en Educación “donde nosotros vamos a tratar de mejorar la oferta que se ha hecho hasta ahora, sobre todo en el aspecto cualitativo porque hay demandas desde las organizaciones gremiales sobre cómo se van a liquidar y distribuir esos recursos, de qué manera, en qué ítems, en qué proporción, si se paga zona, si son remunerativos o no. Todo esto se debatió, se planteó, se discutió y entonces lo que estamos haciendo es simular con los recursos que tenemos en forma responsable porque no podemos otorgar un aumento que no podemos pagar”, dijo y recordó que la provincia tiene un corset “y es que no se puede endeudar para gastos corrientes; debemos manejar la cuestión salarial con los recursos propios”.

En este sentido recordó que el año pasado, cuando hubo que pagar los 2.500 pesos “la provincia se endeudó en 200 millones de pesos de intereses, lo que al decir de la Gobernadora equivalen a 200 viviendas tipo y por eso hay que discutir los salarios en el marco de la realidad socioeconómica que estamos atravesando, pero con los chicos y los docentes dentro de las escuelas porque la escuela tiene un rol dinamizador en la sociedad porque cuando uno hace un discurso de la defensa de los derechos del trabajador, tiene que pensar también el trabajador que deja su chico en la escuela para ir a hacer una changa para poder llevar el pan a su casa y a veces nos olvidamos de esas cosas. La escuela es una institución fundamental como organizadora de la vida familiar y social, porque todas nuestras actividades están relacionadas con el evento escolar”.

La oferta concreta

Schneider confió que fueron este lunes “a escuchar formalmente la negativa de los gremios que podíamos intuir, que podíamos ver, pero hay mecanismos que tienen las organizaciones gremiales que tienen indefectiblemente que cumplimentar y es consultar con sus bases, porque en la anterior habíamos planteado que un docente, con un solo cargo hoy cobra 14.833 pesos sin el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y que son 1.210 pesos más, planteamos que en el primer tramo con el sueldo de marzo a cobrar en abril, 16.024 pesos sin el FONID a docentes con un solo cargo, con lo que se iría a 17.245 pesos y en el segundo tramo con el sueldo de septiembre a cobrar en agosto, pasaría a cobrar 17.003 con 89/100 más el FONID que son 1.210 con lo que pasaría a cobrar más de 18 mil pesos con un solo cargo”.

Aseguró que solo entre 300 a 400 de los 6.900 docentes tienen un solo cargo en el sistema educativo provincial. En la reunión paritaria tacharon de irresponsables mis declaraciones cuando dije que en septiembre la provincia estará pagando unos 44 mil pesos de sueldo de promedio de salario de los docentes y esto quiere decir que hay docentes que cobrarán más de 44 mil pesos”.

Schneider insistió que “la propuesta del Gobierno es sensata, es una propuesta racional y una propuesta realista; eso no quiere decir que nosotros pensemos hacia el futuro mejorar esta oferta porque la provincia no se piensa par hoy solamente”.

“A nosotros nos preocupa que un maestro o una maestra deba vivir con un solo cargo (media jornada) porque sabemos que con ese dinero es muy dificultosa la vida, por el precio de las cosas por los precios de los alquileres, si bien sabemos que son los menos”.

La suma comprometida del erario provincial para estos aumentos supone una erogación de entre 350 a 370 millones “porque también hay un incentivo para los cargos jerárquicos, que no es una suma fija, sino que va a estar incorporado al Básico, porque consideramos que hay que revalorizar la función de un directivo y de todos los que tienen tareas de conducción en las escuelas (directores, secretarios y coordinadores) porque en los últimos años fue muy dificultoso cubrir los cargos directivos porque a un docente le conviene tener dos cargos, doble jornada si tiene una antigüedad mediana, que ser director de una escuela, máxime la responsabilidad que significa conducir una institución educativa”.

Asimismo, recordó que el Gobierno “propuso en la mesa paritaria un aumentos sustantivo en las Asignaciones Familiares que ronda el 70 por ciento”.

Comentarios

Comentarios