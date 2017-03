La iniciativa contempla la visita de las estancias fueguinas, realizando la desparasitación canina de los perros de trabajo y la educación sanitaria en la población. Además se aprovecha para realizar el refuerzo de vacunación antirrábica canina rural, a modo de barrera inmunológica, frente a posibles casos de murciélagos con esta enfermedad.

Río Grande.- Las autoridades del Ministerio de Salud dieron cuenta del inicio –este lunes- de la “Campaña anual de control y prevención de la Hidatidosis” en la zona rural, conforme la Ley provincial 719.

La propuesta es realizada por el Programa de Enfermedades Zoonóticas a cargo de los veterinarios Sebastián Galateo y Juan Facundo Petrina.

La iniciativa contempla la visita de las estancias fueguinas, realizando la desparasitación canina de los perros de trabajo y la educación sanitaria en la población.

Además se aprovecha para realizar el refuerzo de vacunación antirrábica canina rural, a modo de barrera inmunológica, frente a posibles casos de murciélagos con esta enfermedad.

La labor también incluye el control de las perreras, las carnicerías y el pozo sanitario de los establecimientos agropecuarios.

La hidatidosis es una enfermedad parasitaria transmitida por los perros y a través de la ingestión accidental de huevos del parasito (manos contaminadas llevadas a la boca, lamidas de perro en la boca de las personas, aguas contaminadas con heces de perros).

Tras señalar que la desparasitación resulta fundamental para evitar la enfermedad en el humano, los profesionales recomendaron evitar darle de comer a los perros vísceras crudas (hígado y pulmón) de ninguna especie y realizarse las ecografías de control.

Qué es la Hidatidosis

La hidatidosis es una enfermedad producida por un parásito que se llama Echinococcus granulosus y que transmite el perro a través de su materia fecal. Cuando el perro infectado elimina su materia fecal, salen con ella miles de huevos del parásito que contaminan el agua, el pasto, la tierra, las verduras y hasta quedan adheridos en el pelo del mismo perro. Cuando las ovejas comen los huevos con el pasto o el agua, en sus órganos (pulmones, hígado, etc.) se forman los quistes. Si el perro es alimentado con estas vísceras enfermas, en su intestino se forman otra vez los parásitos, y empieza el ciclo nuevamente.

¿Cómo se transmite?

La infección se produce cuando los huevos del parásito llegan a la boca de las personas (principalmente de los niños) y esto ocurre por actividades como: darle besos al perro, dejarse lamer por el perro, comer verduras contaminadas, tomar agua contaminada, etc.

¿Cuáles son los síntomas?

Las personas enfermas desarrollan quistes en el hígado y los pulmones, aunque también pueden llegar a otros lugares del cuerpo. Las personas con quistes hidatídicos pueden no tener síntomas durante muchos años (son portadores asintomáticos) hasta que el quiste es más grande y aparecen los síntomas (convirtiéndose en portadores sintomáticos).

¿Cómo es el tratamiento?

En las personas los quistes pequeños se tratan con medicación pero si alcanzan un gran tamaño se debe recurrir a la cirugía. En los perros también se realiza un tratamiento con medicación para evitar la eliminación del parásito por materia fecal.

El sistema público de salud entrega gratuitamente medicamentos para el tratamiento en seres humanos y para la desparasitación de los perros.

¿Cómo se puede prevenir?

– No alimentemos a los perros con achuras crudas.

– Desparasitemos a los perros cada 45 días.

– Mantengamos a los perros lejos de los lugares donde se carnea

– Lavemos con agua potable y a chorro fuerte las frutas y verduras.

– Evitemos que los perros laman a los niños en la boca.

– Evitemos que los niños se lleven tierra o arena a la boca.

– Lavemos bien nuestras manos, después de tocar un perro, antes de comer y tantas veces como sea necesario.

– Cerquemos las huertas para que no entren los perros.

– Tratemos de tener pocos perros, uno o dos por familia y que no anden sueltos

Para más información ir al Programa Nacional de Control de Enfermedades Zoonóticas del Ministerio de Salud de la Nación.

