Así lo sostuvo la concejal María Laura Colazo en relación al parque eólico de Río Grande de seis megavatios que está en estudio en el seno del Fideicomiso Austral. La edil del Partido Verde impulsó la disertación de la licenciada María Alegre, magíster en Energía y Ambiente de la Universidad de Columbia –EE.UU.-, quien destacó que “el potencial eólico que tiene Tierra del Fuego es inédito en el mundo” a la vez que consideró más que viable el proyecto de esta energía alternativa en la provincia.

Río Grande.- Este martes a tarde se realizó una importante charla sobre Energía Eólica en la sede del Partido Verde sito en 20 de Junio 538, a cargo de la licenciada María Alegre, magíster en Energía y Ambiente de la Universidad de Columbia, en un evento impulsado por la doctora María Laura Colazo y el Partido Verde y contó con la presencia del titular de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Mauro Pérez Toscani, y del senador nacional (mc) y ex gobernador de la provincia, Jorge Colazo, además de referentes de distintos ámbitos del quehacer en la ciudad.

La licenciada María Alegre resaltó que “el potencial eólico que tiene la provincia de Tierra del Fuego es único en el mundo; realmente si comparamos los mapas de vientos en el planeta, Tierra del Fuego es un lugar elegido y hay muy pocos lugares que tengan esa capacidad y eso es un potencial que hay que explotar”, recalcó.

En este sentido ponderó el proyecto de parque eólico que está impulsando la Cooperativa Eléctrica de unos seis megavatios distribuidos en tres grandes turbinas generadoras de energía eólica con dos megavatios cada una y que se encuentra en estudio para su financiamiento en el seno del Fideicomiso Austral.

La disertante puso tres ejes a favor de esta energía alternativa y renovable: el bajo impacto negativo sobre el ambiente, el bajo costo de generación de electricidad en términos económicos y la generación de nuevos puestos de trabajo.

En charlas previas por la mañana con integrantes de la Cooperativa Eléctrica, la experta comentó que el valor estimado para cada una de estas turbinas es de unos dos millones de dólares. “Es un costo inicial altísimo, pero hay que tener en cuenta que una vez que el parque esté instalado el costo de mantenimiento será bajísimo y no necesita de los insumos como una usina de gas o de carbón. El costo del viento es cero, es gratis y acá está a disposición”.

Resaltó que “la Cooperativa Eléctrica está muy entusiasmada en poder generar esta energía alternativa y poder ampliar la matriz de la ciudad y expandir la capacidad de generación para llegar a más riograndenses con el servicio”.

Justamente la capacidad de generación con las dos turbinas que tiene la usina de la ciudad es de unos 42 megavatios llega a 33 mil medidores. El 50 por ciento aproximadamente es consumido por la industria y el comercio locales.

El secreto está en el almacenamiento y la transmisión de la energía

La licenciada María Alegre, quien actualmente se desempeña en México, observó que “el gran desafío de la energía renovable en general es la capacidad de almacenarla porque este tipo de energía es intermitente, porque el viento no sopla todo el día como tampoco el sol brilla todo el día, entonces es fundamental poder almacenar esa energía y una de las opciones –a más fuerte- es a través de las baterías y el insumo principal de una batería es el litio y Argentina, como Chile y Bolivia, son los países que tienen la mayor reserva del mundo de este elemento químico y se estima que en el 2020, dentro de muy poquito, Argentina va a poder exportar el 50 por ciento del litio que consume el planeta”.

Agregó que “lo importante sería darle valor agregado a ese recurso y exportarlo y consumirlo en forma de baterías”.

También resaltó el otro aspecto de la energía y es su transmisión. “Se trata de infraestructura que hay que desarrollar porque obviamente de alguna manera hay que traer a los centros de consumo la energía que se produce en estas plantas eólicas”.

En ese sentido entendió que “en el caso de Tierra del Fuego lo fundamental sería concretar y consolidar la interconexión con el Continente. Eso sería un salto exponencial en el potencial eólico fueguino porque se podría vender el excedente de electricidad que no se consume aquí, en el Continente e incluso a Chile”.

“Lo importante es que la comunidad tome el proyecto como suyo propio”

En tanto la doctora María Laura Colazo insistió en que “lo importante es que la comunidad tome el proyecto como suyo propio porque el parque eólico debe ser un proyecto de todos los riogandenses”.

“Creo que hay hacer de este proyecto algo muy participativo, no solamente para ir despertando vocaciones no sólo en los jóvenes, sino también en todos los que quieran comenzar a formarse en estos temas de energías renovables y creo que esto también hace a la identidad de Río Grande, nosotros tenemos al viento que muchas veces lo vivimos como una adversidad, pero creo que esta es una oportunidad de reconvertirnos y de transformar esta adversidad en una fortaleza y poder pensar a una ciudad de Río Grande a largo plazo donde todos estemos involucrados en esta oportunidad de desarrollo energético para poder sacar a Río Grande adelante y además me parece algo clave porque estamos hablando de un recurso que es natural y un recurso que nos pertenece a todos los riograndenses”.

Agregó que “me siento muy contenta de este proyecto que llevamos adelante que la exposición de la licenciada María Alegre en lo que tiene que ver con Energía Eólica; creemos firmemente desde el Partido Verde que es una oportunidad de desarrollo sostenible para nuestra ciudad y sobre todo para generar trabajo genuino, generar conocimiento, así que la charla de María fue muy interesante, muy didáctica y clara y mediante la cual pudimos empezar a reunir a todos los vecinos y vecinas interesados en esta temática que estamos impulsando a nivel de gestión dentro del Fideicomiso Austral”.

La edil recordó que junto al coordinador de este fideicomiso, Héctor ‘Tito’ Stefani, e integrantes de la Cooperativa Eléctrica, mantuvieron un encuentro sobre este tema. “La idea es que podamos conseguir el financiamiento para el parque eólico de Tierra del Fuego y la propuesta que hicimos es que sea un proyecto que se destaque por su alta participación comunitaria, de todas las familias de Río Grande”.

