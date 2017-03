El referente de Cambiemos Héctor “Tito” Stefani adelantó el anuncio que prevé realizar hoy el Ministerio del Interior, respecto del impulso del gobierno nacional a la fabricación de autopartes electrónicas en la provincia. Ayer se reunió con el secretario de la Producción Martín Etcheverry y “certificamos que esa es la dirección en la que quiere ir el gobierno nacional”, sostuvo. Agregó que “la prórroga de la ley está a la vuelta de la esquina y depende más de los empresarios que de nosotros”, en tanto logren mejorar la competitividad.

Río Grande.- El referente de Cambiemos en la provincia, Héctor “Tito” Stefani, adelantó a FM La Isla el anuncio que realizará hoy el Ministerio del Interior, vinculado con el impulso a la fabricación de autopartes electrónicas en Tierra del Fuego.

Indicó que ayer estuvo reunido con el secretario de la Producción Martín Etcheverry, porque hoy “van a anunciar la posibilidad de que en Tierra del Fuego fabriquemos autopartes relacionadas con la electrónica, de cosas que no se producen en la Argentina y estamos importando. Para nosotros es una buena noticia y nos fuimos a interiorizar”.

“El gobierno nacional primero va a tratar de llegar al millón de automóviles en la Argentina en materia de producción; y segundo, las cosas que hoy se importan relacionadas con la electrónica y que podamos hacer nosotros con los beneficios de la ley, se van a poder hacer”, aseguró.

Entre esos elementos que se comenzarían a fabricar en la isla, mencionó “los GPS, las centrales de computadoras como hacía FAMAR. Hoy la electrónica en un automóvil es mucho más importante que la mecánica, y en lo que viene va a ser mucho más importante”, subrayó.

Reivindicó su postura en “defensa de la capacidad instalada que tenemos en la industria de Tierra del Fuego” y confirmó respecto de este anuncio que “en la charla con Martín Etcheverry certificamos que esa es la dirección en la que quiere ir el gobierno nacional”.

“Creemos que eso es importante y nosotros tenemos que caminar juntos con los empresarios para ganar niveles de competitividad en los próximos diez años. Nuestro subrégimen industrial tiene que pasar del 2023 al 2050, garantizando mejores niveles de competitividad respecto de los países que tenemos cerca”, expresó.

Asimismo remarcó que “Etcheverry me confirmó que Nación dará su visto bueno para que aquellas autopartes electrónicas que no se produzcan en el continente se puedan producir en Tierra del Fuego, si este proyecto prospera, las fábricas existentes podrían abrir nuevas líneas de producción para abastecer con autopartes electrónicas los automóviles que se producen en el continente, por lo cual el acuerdo automotriz va a ser muy beneficioso para la industria fueguina”, explicó Stefani.

Cabe remarcar que el acuerdo automotriz en el que trabajó el gabinete de Macri durante el último mes y medio, será anunciado hoy en un acto al que estarán convocados representantes de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), de la Asociación de Fábricas de Componentes (AFAC) y de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), así como también referentes de los gremios Smata y UOM, quienes también adherirán al acuerdo.

Características del proyecto

El acuerdo apunta a mejorar la competitividad de la cadena y fomentar inversiones que impulsen la producción, siendo que el objetivo es alcanzar las 750.000 unidades en 2019 y 1 millón de vehículos en 2023.

El texto contiene metas en materia de producción, inversiones e integración nacional, entre ellos, se destacan las intenciones de aumentar la integración de autopartes producidas localmente a 35% para 2019 y a 40% para 2023; diversificar los mercados de exportación con el fin de vender al menos un 35% de la producción a destinos extra Mercosur –con ello, se busca evitar situaciones como la actual, que la industria sufre la crisis brasileña– e impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías de motorización y autopartes estratégicas.

Las partes también se comprometerán a desarrollar inversiones por u$s 5000 millones en el período 2017-2019, especialmente las orientadas a la producción de vehículos nuevos y exclusivos; promover el empleo de calidad mediante capacitación y mejoras en la productividad del sector, “disminuyendo el ausentismo al 5% para 2019 y al 3% para 2023” y creando 30.000 nuevos puestos de trabajo; y mantener los precios en niveles similares a economías de la región comparables.

Para lograr estas metas, el Gobierno tomará el compromiso de mantener operativa la Ley de Autopartes; brindar financiamiento específico para el desarrollo de inversiones en el sector autopartista; establecer un nuevo marco arancelario para la comercialización de vehículos híbridos y eléctricos; avanzar en negociaciones internacionales de interés para la apertura de nuevos mercados y analizar posibles acciones sobre las etapas de comercialización para optimizar el proceso de formación de precios al público, además de los puntos sumados por Adefa aclarados anteriormente.

A su vez, el sector privado se comprometerá a avanzar en la presentación de proyectos de inversión en el marco de la Ley de Autopartes; demostrar acciones de corto y mediano plazo tendientes a cumplir con el Flex y articular una propuesta que promueva la renovación del parque automotor, especialmente en lo referido a transporte de carga y pasajeros.

Prórroga cerca

Respecto de la prórroga del subrégimen industrial, que vence en 2023, aseveró que “está a la vuelta de la esquina y depende más de los empresarios que de nosotros. Nosotros fabricamos un celular en Tierra del Fuego que cuesta el doble de lo que cuesta en Chile y un 60% más caro que en Brasil. Podemos llegar a tener un precio más competitivo, que estará un 30% más caro que Brasil y un 60% más caro que Chile, porque no digo que tienen que costar lo mismo, pero los niveles de competitividad tienen que mejorar”, remarcó.

“A partir de esa mejora de competitividad, el subrégimen industrial va a pasar del 2023 al año que sea, y nosotros vamos a insistir con aprovechar la capacidad instalada, recuperar mano de obra industrial y estar más presentes desde el gobierno provincial. Tenemos que empezar a hacer que los empresarios empiecen a hablar otro idioma”, sostuvo.

Consultado sobre la incidencia de la carga impositiva y logística en el precio final que, según los empresarios, es del 45%, respondió que “nosotros tenemos costos logísticos que son impensados para Tierra del Fuego y los podemos resolver. El gobierno nacional va a aportar infraestructura para resolver la logística y veo vocación de resolverlo. No veo que haya intención de que desaparezca el subrégimen industrial ni la ley 19640”, manifestó.

“Tenemos que trabajar todos fuera de la política partidaria, porque esto es un tema de política de estado”, subrayó Stefani, reiterando que “existe la voluntad del gobierno nacional de defender y poner el ojo en que utilicemos la capacidad instalada que tenemos y cómo le podemos dar crecimiento, esta es una alternativa que para mí es viable”.

El nuevo PROCREAR

Por otra parte se refirió a la nueva modalidad del PROCREAR, que ha generado muchas consultas, con un lanzamiento oficial previsto para abril. “Es una buena política y la vivienda es uno de los problemas más importantes para las familias jóvenes de Tierra del Fuego”, dijo.

Informó que ayer participó de una reunión en la Secretaría de Vivienda por este tema, previamente al encuentro en el Ministerio del Interior, y manifestó que “este anuncio va a estar operativo los primeros días de abril”.

“La tierra es uno de los proyectos. Este PROCREAR vuelve a tener una línea de autoconstrucción que en su momento tuvo mucho éxito en Tierra del Fuego, porque el que tiene un terreno puede construir su núcleo húmedo, su casa; y hay otra línea para la compra de vivienda nueva y Ushuaia. El Ministerio está tratando de adaptar los valores a cada lugar”, resaltó, ante las dificultades que se habían planteado en planes anteriores, donde los valores que indicaba Nación eran muy bajos para los costos en Tierra del Fuego.

Agregó que se suma “el desarrollo urbanístico, donde se necesitan tierras del Estado, del ABE –Administración de Bienes del Estado-, para construir viviendas con fondos nacionales y después sortearlas y adjudicarlas. Van a ser cuatro los programas que va a tener operativos el PROCREAR”, precisó.

Ajuste por inflación

En cuanto al índice que se ajusta por inflación, consideró que es mucho mejor que el sistema anterior en el cual se amortizaban intereses durante años y casi nada de capital. “El problema más grande que teníamos con el PROCREAR antiguo era la tasa de interés y la actualización. El banco no tenía anclaje para prestar la plata a largo plazo, a veinte años, cuando nadie sabe lo que va a pasar dentro de diez. Hoy hay un subsidio del estado al beneficiario, que entra al banco, y le garantiza que va a tener esta diagonal en el sistema financiero. Este es un crédito espectacular, porque en el sistema viejo, transcurridos diez años, se había pagado casi todo interés sin amortizar capital. Esto es mucho más beneficioso. El Ministerio del Interior va a hacer un seguimiento del crédito y va a tener una comunicación permanente con el banco”, garantizó.

La oferta en el país

Stefani precisó que con este lanzamiento habrá “60 mil créditos de PROCREAR”, más un monto de “cien mil millones para microcréditos, que es una figura nueva, y se puede acceder por la web. Está destinado a conexiones de gas, de agua, o hacer una obra menor, porque el monto es hasta 20 mil pesos”.

En tercer lugar habrá otros cien mil millones “para viviendas sociales para el 2017”, anunció.

“Se está pensando fuertemente en que la obra pública se reactive, por todo lo que genera en la economía del lugar”, destacó, y prevé que todas las operatorias se vayan puliendo sobre la marcha.

“Los primeros días de abril va a estar la ventanilla abierta y el sistema hay que ir perfeccionándolo con el transcurso del tiempo. Esto pasa con cualquier medida, pero hay una voluntad del Presidente y del gobierno de incentivar el crédito hipotecario, volver a que el crédito hipotecario sea una herramienta para que una familia pueda adquirir una vivienda. La autoconstrucción fue una solución para muchas familias de Argentina y tiene que volver a serlo”, sentenció.

Finalmente anticipó que la próxima reunión del Fideicomiso Austral “se va a realizar en Río Grande”.

