Este martes a las 16 horas se realizará una importante charla sobre Energía Eólica en la sede del Partido Verde sito en 20 de Junio 538 a cargo de la licenciada María Alegre, magíster en Energía y Ambiente de la Universidad de Columbia. La disertación es impulsada por la doctora María Laura Colazo, concejal de la ciudad de Río Grande.

Río Grande.- La licenciada María Alegre, magíster en Energía y Ambiente de la Universidad de Columbia y la concejal de la ciudad de esta ciudad, doctora María Laura Colazo, visitaron los estudios de Radio Universidad (93.5 MHZ) donde fueron entrevistadas en el programa ‘Buscando el Equilibrio’ en el marco de la charla que la licenciada Alegre brindará en la sede del Partido Verde sito en 20 de Junio 538 sobre Energía Eólica.

La edil riograndense destacó la colaboración de la disertante y de todo el equipo del Partido Verde en este trabajo sobre la energía eólica.

“Nos parece muy importante poder generar un espacio de debate y es por eso que este martes a partir de las 16 horas vamos a brindar una charla en nuestra sede con la disertación de la licenciada María Alegre, charla que es abierta a toda la comunidad”, resaltó la concejal del PP.

Agregó la edil que la intención es que “todos aquellas personas interesadas en la energía eólica podamos aprender porque mucho se está hablando en muchos países del mundo y María es una profesional muy preparada que va a compartir con nosotros sus conocimientos, así que estamos muy agradecidos de su presencia”.

En ese sentido consideró que “la Energía Eólica y su impulso es una oportunidad para el desarrollo también de nuestra ciudad; que Río Grande pueda tener un progreso sostenible, que se pueda generar conocimientos en las casas académicas para que haya chicos y jóvenes con vocaciones, que puedan formarse en nuestra provincia y además poder generar obra de mano directa e indirecta a partir del despliegue de este tipo de proyectos tecnológicos”.

La doctora María Laura Colazo explicó que el interés en la Energía Eólica “es también para que la industria fueguina pueda cumplir con la normativa nacional que establece metas del 8 hasta el 20 por ciento de energías renovables y esto es una exigencia y de esta manera todas las industrias bajo el régimen también podrían cumplir con esta ley de promoción y necesariamente las empresas van a tener que cumplir con estos topes”.

En este punto la edil consideró que “de esta manera, generando a partir del Fideicomiso Austral que financiaría el Parque Eólico en Río Grande, podría también permitir que la industria cumpla con este requisito”.

Para la concejal Colazo, convertir el viento en un factor de desarrollo “es una alternativa muy interesante y es importante que este proyecto de Energía Eólica sea participativo y por eso lo decíamos al coordinador del Fideicomiso Austral y a las autoridades de la Cooperativa Eléctrica lo importante que es la participación de la comunidad y por eso estamos hablando de generar una campaña de difusión con talleres de educación ambiental donde a cada joven, a cada familia, a cada vecino se le explique de qué se trata esto de la energía eólica; qué oportunidades tiene para Río Grande, para que el día de mañana –me imagino- cuando todos vayamos a inaugurar este parque eólico sintamos los riograndenses que todos somos parte de esta propuesta”.

“El potencial eólico que tiene Tierra del Fuego es inédito en el mundo”

En tanto la propia María Alegre compartió que estudió en la Universidad de Columbia, tiene una maestría en Medio Ambiente, “tuve la oportunidad de hacerlo con una beca del gobierno estadounidense y del gobierno argentino, una beca de la propia Universidad de Columbia y una beca de una ONG que empodera a mujeres profesionales”.

“Me especialicé en Energía y Ambiente; creo que la Argentina en general tiene un potencial gigante, que hay muchísimas cosas por hacer en temas de políticas y gestión energética y ambiental en nuestro país y especialmente en Tierra del Fuego que tiene un recurso fenomenal y si realmente uno ve el potencial eólico que tiene Tierra del Fuego es inédito en el mundo”, aseguró la entrevistada.

La experta aseguró que “el crecimiento de la energía eólica en el mundo ha sido gigante, fundamentalmente en la generación de capacidad instalada. El principal país es China, luego le sigue Estados Unidos, pero también está Dinamarca, que si bien es un país pequeño, produce el 40% de la energía que consume, a través de la energía eólica y esto está apalancado también por una reducción enorme en los costos que se experimenta año a año gracias a la tecnología que se desarrolla a la par que se está reduciendo el tema del impacto ambiental que pueden tener las turbinas que de por sí -que es mínimo aunque siempre hay un poquito- y también se está desarrollando toda la tecnología de almacenamiento que es algo fundamental para las energías renovables en general”.

La licenciada Alegre entendió que “es fundamental para el despegue de estas energías alternativas, su almacenamiento, tanto de la energía solar como la energía eólica. Las tecnologías que se están desarrollando ahora están vinculadas a la fabricación de baterías de litio, si bien su desarrollo es lento pero sostenido y firme porque también están bajando los costos para su fabricación lo que es muy importante para la maduración de una tecnología”, anotó.

Explicó que “no es la única solución si bien es la más importante y sería el epítome. Pero hay otras tecnologías para su almacenamiento como por ejemplo, el vínculo que tienen Noruega y Dinamarca, el país danés tiene una capacidad de energía eólica muy grande, muy importante y al mismo tiempo Noruega produce el 98% de la energía que consume con represas hidráulicas”.

Agregó que “Dinamarca tiene muchas turbinas eólicas pero no puede almacenar esa energía y se la envía a Noruega, que bombea agua a sus represas y en el momento en que Dinamarca necesita electricidad, Noruega se la devuelve abriendo las represas y es una manera de almacenar energía”.

Alegre está al tanto, gracias a la concejal Colazo, de los estudios de viento realizados durante dos años en la zona norte de la Isla y asimismo la evaluación de instalar equipos eólicos para incorporar electricidad a la matriz energética de Río Grande. “Se que va a haber una reunión en el seno del Fideicomiso Austral para evaluar este potencial y también discutir las opciones y las alternativas de financiamiento que hay”.

Asimismo, la especialista evaluó que el hidrógeno “es una alternativa para muchísimas industrias, inclusive para la industria petroquímica que es la enemiga de las energías renovables si se quiere. Hay nuevas tecnologías que no solo están apuntando a autos eléctricos sino también a los autos que funcionen con hidrógeno. Puede ser una materia prima que se puede comercializar siguiendo todos los desarrollos tecnológicos en materia energética que hay ahora y que va a haber en el futuro”.

Asimismo contrastó la generación de la energía eólica con respecto a la energía eléctrica producida con carbón o gas “que requieren enormes cantidades de agua para enfriar esas plantas y la generación de energía eólica no requiere ninguna gota de agua, además no contaminan, no producen gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano, pero también otros gases tóxicos que contaminan el aire que respiramos”.

Sobre la experiencia mexicana en energías alternativas, la experta dijo que el país azteca “ha hecho un avance muy notable en los últimos años respecto de las energías renovables en general. Durante la última cumbre del cambio climático, México no solamente renovó su compromiso, sino que los amplió, tiene metas de reducción de gases de efecto invernadero muy altas, es un desafío enorme para ese país que no tiene la infraestructura que tiene Argentina que está más desarrollada, pero de igual modo que es un gran desafío para los mexicanos desarrollar granjas eólicas y campos de producción de energía solar, sobre todo en términos de transmisión y distribución de electricidad”.

Añadió: “Han avanzado muchísimo, han aprovechado los grandes desarrollos en términos de política energética y la tecnología de energías renovables de Estados Unidos y en este momento están en proceso de subastas para contratar potencia y capacidad donde están participando muchísimos actores privados –son inversiones grandes- y este proceso se da porque México ha decidido romper con el monopolio de la industria energética de los últimos 80 años y entonces está haciendo una transformación institucional y económica muy vasta y lo más notable es que se están desarrollando muchos campos de energía solar y muchas granjas eólicas y a muy bajo costo ya que los participantes de las subastas hacen ofertas muy competitivas”.

