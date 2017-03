La presidente de la Cooperativa Renacer Mónica Acosta lamentó que Renacer no haya sido invitada a la reunión de la Comisión del Área Aduanera Especial de la cual hubo una convocatoria muy amplia señalando que “intento que nuestra Cooperativa pueda tener las mismas posibilidades que tiene el resto, sobre todo cuando se trata de la defensa de los puestos de trabajo”. Recordó que los “despidos y cierres de fábrica arrancaron el año pasado, y nosotros pasamos de una producción de más de veintitrés mil electrodomésticos mensuales, a una producción de ocho mil por mes, que es el equivalente a diez días”, subrayó. También recordó que el “momento político y económico que se vive es otro muy distinto al que intentan viralizar los críticos”.

Río Grande.- La presidente de la Cooperativa Renacer Mónica Acosta crítico al Gobierno provincial por no haber sido invitada a la Comisión del Área Aduanera Especial, el proyecto de Decreto elevado al Estado Nacional, con los lineamientos generales de la propuesta orientada a “consolidar el régimen promocional y colaborar y entender que la industria argentina es sumamente importante”.

Cabe remarcar que del encuentro que tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Ushuaia participaron autoridades de la Secretaría de Industria y Servicios de la Nación, del Ministerio de Industria de la Provincia, de la Aduana, de la UOM, de ASIMRA, de AFARTE, de la Unión Industrial y CAFIN, en el cual el ministro de Industria Ramiro Caballero remarcó que la idea es que el sector industrial de Tierra del Fuego sea “complementario de otras regiones argentinas” y “pretendemos reinversión en los sectores productivos”.

Al ser consultada la Presidente de la Cooperativa Renacer Mónica Acosta porque no habían asistido a la reunión, subrayó categóricamente que no “fuimos invitados, nos enteramos por los medios que hubo una primera presentación, no me ofusco tan fácil porque soy paciente e intento que nuestra Cooperativa pueda tener las mismas posibilidades que tiene el resto, sobre todo cuando se trata de algo tan delicado y sentido como lo es la defensa de los puestos de trabajo”, remarcó a FM del Sur la titular de Renacer.

En este sentido sostuvo que “supe que hubo una reunión de la Comisión del Área Aduanera Especial, donde este tema fue presentado en conjunto a todas las fábricas que están radicadas en la isla, los sindicatos, a las Cámaras de Comercio, es decir hubo una convocatoria muy amplia, a la cual nos hubiera interesado participar, no solamente porque nos consideramos un actor dentro de todo este reagrupamiento que de alguna manera la viene peleando desde hace mucho tiempo que es para sostener lo principal, que son los puestos de trabajo, sino que me parece que hemos sido los únicos que durante todo el período del año pasado le sumamos cierto valor agregado al estado”, recalcó.

“Los despidos y cierres de fábrica arrancaron el año pasado”

Acosta especificó que los “los despidos, los cierres de fábrica, y todo lo demás, no arrancaron ahora con el comienzo de este año, sino que arrancaron con una política nacional, y la misma empezó el año pasado en detrimento de la población fueguina, y nosotros fuimos los únicos capaces de arriesgar e incorporar 33 trabajadores más a la dotación, sino además de tener la productividad más alta de los últimos años, con una producción de 23500 electrodomésticos mensuales, y ahora pasamos a una producción de ocho mil por mes, que es el equivalente a diez días”, sostuvo.

Además entendió que “desde el Ministerio de la Producción quizás faltaba cierto apoyo y acompañamiento a alguna de las iniciativas de las cuales nosotros nos hicimos eco como la venta puerta de fábrica, y fuimos capaces de demostrarles a todos que es posible que la electrónica cuesta un 50% más barato de lo que esta en cualquier comercio adherido, de manera que una gran mayoría de los habitantes de la provincia no tengan que migrar a Chile para comprar algún producto de la electrónica”, recordó sobre la venta que realizaron en puerta de fábrica el año pasado.

Conjuntamente dijo que al “final siempre estamos para generar algunas condiciones, pero a la hora de discutir como sigue el panorama con este escenario mucho más delicado, donde tenemos muchas más dificultades que el año pasado, no nos invitan”, reprochó Acosta al gobierno de la provincia.

“Nos dieron argumentos vacíos”

Ante el porque de la no invitación, explicó que “los argumentos que nos dieron fue que no éramos parte de la Comisión del Área, pero muchas veces cuando nos han necesitados de que nosotros estemos por distintas cuestiones nos han cursado una invitación, entonces no entendemos porque no nos han invitado cuando solamente se iba a llevar a cabo la presentación de una política propuesta por parte de la provincia, además de que no se iba a votar nada, por lo cual entendemos que nuestra posición o nuestra participación le incomoda a algunos sectores, se sienten por ahí hasta condicionados”, recriminó ante las autoridades del Ministerio de la Provincia.

Al respecto mantuvo que “así como hemos hecho participe a la sociedad de las cosas buenas que nos pasan, también hacemos hincapié en ciertas diferencias, o por ahí hacemos cierta construcción desde la critica porque para mi lo que te ayuda a mejorar el rumbo no es que todo el mundo haga la plancha, y diga que fenómeno que sos, sino por el contrario señalar los puntos más débiles, de forma de fortalecer una propuesta que realmente nos permita salir de la situación tan complicada en la que estamos, dado que estamos complicados por un escenario nacional muy grave, pero también en particular el sector industrial lo está sufriendo muchísimo más”.

En este sentido manifestó que además tenemos que “remontar debates mucho más difíciles con el resto del país que cree que nuestra industria es una porquería, que cree que es pegar una etiqueta y nada más, entonces se hace muy difícil”.

Al mismo tiempo remarcó que es “muy complejo pelear contra el lobby empresarial que hay, además de una concepción y de un modelo de país que acentúa y profundiza mucho más la dependencia en términos de depender en este caso de la industria de China, o de cualquier otro país, dado que al no desarrollar objetivamente, no solamente no generas empleo en lo inmediato, sino que además estás atando tu economía a la economía de otro país, a sus precios de mercado, a la falta de competitividad entre otros puntos”, expuso.

“El momento político y económico es otro”

Acosta crítico a aquellos que están realizando un pésimo diagnóstico de que esta crisis es similar a otras anteriores que ya se vivieron señalando que “debería registrar que el momento político y económico es otro, a pesar de que en su momento Menem desindustrializó con profundidad todo lo que fue fines de los 90, el argentinazo se produjo con un fermento social que en su mayoría tuvo que ver con las grandes masas de desocupados, con los movimientos sociales, y con una parte de las capas media que eran los ahorristas, pero si no registran que este momento es totalmente distintos, que los que están en pie de lucha es el movimiento obrero ocupado, principalmente el proletariado industrial, los asalariados, que son los que de alguna manera digitan cuanto va a durar un gobierno, o cuanto no, me parece que en algún sentido no están registrando bien cuales son las políticas que tienen que modificar, dado que a veces nos preocupa un poco el panorama, como va a terminar esto, entre todos tratamos de ser lo más paciente posible, pero también la paciencia tiene ese límite que es hasta cuanto te podes ajustar el cinturón, hasta cuanto no”.

Por lo cual si existe una posibilidad de “discutir una propuesta o política alternativa, como no te va a interesar, si lo que más queremos es seguir manteniendo las fuentes de trabajo, que exista la industria nacional, que siga existiendo el proyecto de vida, de familia radicados en la Tierra del Fuego, y que no nos obliguen a emigrar bajo ningún punto de vista, es decir, en ese sentido nosotros nos ponemos en primera fila para tratar de contribuir”.

Conjuntamente dijo que “muchas veces nosotros nos acercamos a industria par ver como podemos ayudar a dar el debate, en como fortalecer y como bajamos costos en la cadena de valor de nuestros productos, ahora pareciera que estos debates ya ni siquiera son importantes, que hemos pasado de plano a otra cuestión, y claro que nos preocupa, hablan de reconversión como si fuera tan fácil para una fabrica recuperada decir que hoy hacía microondas, porque es lo que pudimos hacer durante todo este tiempo, y es una labor que llevábamos con orgullo todos los días, y mañana vamos a decir que estamos a punto de convertirnos en Cristiano Ratazzi, a Renacer la vamos a convertir en la principal automotriz, es realmente una utopía, parece hasta una burla”, concluyó la titular de Renacer Mónica Acosta.

