La presidente de la Asociación Rural de Tierra del Fuego Argentina, Lucila Apolinaire, convocó a realizar un “acuerdo político y social, entre el Gobierno Provincial, los Municipios y la comunidad para combatir el terrible flagelo del perro asilvestrado y el desmanejo de las poblaciones caninas en las ciudades”. También destacó la firma del Convenio Marco de Cooperación entre la Provincia y la Asociación para la construcción del Centro de Reproducción y Genética de Tierra del Fuego. Además pidió al Ejecutivo provincial que rápidamente se reglamente la ley de aguas. Reclamó a la provincia transitabilidad de las “rutas para el transporte de la producción rural, y puntualizó que es inaceptable que durante los inviernos y primaveras quede gente aislada en los establecimientos”. Recordó que el año pasado la “Oveja Negra fue declarada Patrimonio Histórico Nacional”.

Río Grande.- Durante la tarde gris del día sábado en el norte de la provincia, la presidente de la Asociación Rural de Tierra del Fuego Argentina, Lucila Apolinaire, brindó el tradicional discurso de apertura haciendo especial énfasis en la lucha para combatir al perro asilvestrado por las consecuencias que trae aparejado hacia la salud pública y en la producción del ganado ovino y bovino.

De la apertura de la XXXVIII Exposición Rural, Ganadera, Comercial, Industrial y Artesanal de la Tierra del Fuego participaron el vicegobernador Juan Carlos Arcando, el ministro de Agricultura Luís Vázquez, los legisladores Freites y Rubinos, además de autoridades municipales, consulares, militares y eclesiásticas, como así también participaron de este evento productores invitados de la República de Chile, trabajadores rurales, socios de la Asociación, y vecinos.

En su discurso de apertura, la presidente de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, Lucila Apolinaire, se refirió a la “sanción de la Ley Provincial 1146 de Manejo de Poblaciones de Perros, como resultado de un proceso participativo interinstitucional y enriquecido por el diálogo entre distintas fuerzas políticas en la legislatura, ley que se comenzará a reglamentar en esta próxima semana”, dijo.

Remarcó que el “problema del perro asilvestrado trae serios inconvenientes a la salud pública, al turismo, a la biodiversidad como así también a la producción ganadera de Tierra del Fuego, dado que en lo que respecta a la producción ya no son solo los ovinos que sufren los ataques, sino que tenemos registros de ataques de perros a terneros, vacas y caballos”, subrayó.

En este sentido indicó que “los productores no se han quedado de brazos cruzados, sino que utilizan distintas herramientas y estrategias para poder seguir produciendo, como lo es la introducción de perros pastores es una de ellas, y los resultados son promisorios”. “Ante el terrible flagelo del perro asilvestrado y el desmanejo de las poblaciones caninas en las ciudades, no se van a resolver sólo con la aplicación de esta ley, dado que en nuestro país tenemos sobrados ejemplos de leyes sancionadas que no se cumplen, es por ello que hace falta un acuerdo político y social, entre Gobierno Provincial, los Municipios y la comunidad toda para comenzar a ver cambios en este sentido”, remarcó.

Al respecto sostuvo que “tenemos a los ciudadanos que quieren vivir en condiciones ordenadas, por lo resulta inaceptable que nos guste vivir rodeados de perros sueltos, y basura, debemos todos bregar por tener nuestras mascotas dentro de estándares de cuidado y bienestar”.

También en relación al tema de los perros asilvestrados, subrayó que “durante 2016 se recibieron los fondos de Ley Ovina Nacional, que habían sido solicitados en 2014 para la construcción del cerco perimetral que delimita la zona rural de la zona urbana sur de la ciudad, actuando como una barrera para evitar el paso de perros desde la ciudad hacia el campo, la obra consta de 15 Km. de alambrado, con malla reticulada, que se sujeta sobre un alambre preexistente, y está en estos momentos en construcción, contando ya con los primeros 4 km. construidos”.

Se llevó a cabo la XXXVIII Exposición Rural, Ganadera, Comercial, Industrial y Artesanal de la Tierra del Fuego. El Gran Campeón (Raza Corriedale) junto a Sandra Jamieson de O'byrne y Enrique Jamieson, quienes oficiaron de jurados; Jorge Jamieson (los tres de Río Gallegos), Cavada de la República vecina de Chile, Fernando Menéndez Behety, Director de Estancia María Behety S.A. y el cabañero Norberto ‘Beto’ Silva, quién el 2 de febrero próximo pasado, cumplió 50 años como cabañero de María Behety. Autoridades provinciales y municipales participaron de la XXXVIII Exposición Rural, Ganadera, Comercial, Industrial y Artesanal de la Tierra del Fuego. El Gran Campeón (Raza Corriedale) junto a Sandra Jamieson de O'byrne y Enrique Jamieson, quienes oficiaron de jurados; Jorge Jamieson (los tres de Río Gallegos), Cavada de la República vecina de Chile, Fernando Menéndez Behety, Director de Estancia María Behety S.A. y el cabañero Norberto ‘Beto’ Silva, quién el 2 de febrero próximo pasado, cumplió 50 años como cabañero de María Behety.

Convenio Marco de Cooperación entre la Provincia y la Asociación Rural

En otro orden del discurso, se refirió a la firma del Convenio Marco de Cooperación entre la Provincia y la Asociación para la construcción del Centro de Reproducción y Genética de Tierra del Fuego, señalando que “como resultado de gestiones que comenzaron en 2015, finalmente llegaron a la Provincia los fondos provenientes de Nación, $3.055.831 para ser exactos, y en estos momentos ya se ha llevado a cabo el proceso licitatorio, y en breve la obra será adjudicada para su ejecución”

Puntualizó que “este Centro de Reproducción y Genética tendrá como primer objetivo la obtención de material genético de vacunos, para la elaboración de pajuelas, para multiplicar el material genético de los rodeos de Tierra del Fuego, y es una muy buena noticia para la ganadería de la región, tanto en nuestro país como en la República de Chile”.

Ley de Aguas

Asimismo recordó que “durante 2016 se sancionó la Ley de aguas, lo cual da el marco necesario para la gestión de los recursos hídricos de la provincia, en estos tiempos en que es tan necesario cuidar un recurso tan preciado como el agua, teniendo en cuenta que esta normativa también está aún pendiente de reglamentación y confiamos en que durante estos próximos meses seamos convocados juntos con los demás actores intervinientes para colaborar en dicha tarea tan necesaria”.

Además exteriorizó que “días pasados se llevó a cabo la firma de un Acta Acuerdo entre el Gobierno, el INTA y un grupo de productores para implementar el uso de la maquinaria adquirida por la Provincia, con fondos de nación, en el marco del Plan del Bicentenario de Ganados y Carnes, por lo cual en adelante anhelamos que se concrete la formulación del Programa Forrajero Provincial”.

“Se cumplen 7 años de la creación del laboratorio de diagnóstico”

Por otro lado se refirió al laboratorio de diagnóstico “Dr. Raúl Chifflet” señalando que “este año se cumplen siete años desde su creación, en los últimos meses creció en materia diagnóstica al reforzar los análisis existentes e implementar la rama de pequeños animales atendiendo una necesidad reinante del sector”, dijo, al tiempo que “también se posibilitó la adquisición de equipamiento técnico y se afianzaron las relaciones interinstitucionales, y se incorporó recurso humano, capacitando al grupo de trabajo de la institución, por lo cual resulta fundamental que los mataderos municipales en Río Grande y Ushuaia estén en funcionamiento en forma adecuada y ambientalmente aceptable”, sostuvo.

“También queremos destacar que es existe la necesidad de crear las condiciones para la faena de cerdos, ya que hay nuevos emprendimientos en la Provincia que requieren de esta infraestructura para seguir desarrollando sus empresas”, matizó.

Pedido a la Provincia

Además, Apolinaire pidió al “Gobierno Provincial que se trabaje para resolver la problemática del abigeato y la faena clandestina que se sigue dando en la zona, dado que resulta fundamental que se generen las condiciones necesarias para que la Brigada Rural de la Policía Provincial pueda realizar de manera eficiente su trabajo”, expuso, al tiempo que remarcó que “de manera que todo este esfuerzo en la producción de carne tenga sentido, es sumamente importante que se mantenga el estatus sanitario de esta zona del país como Libre de Fiebre Aftosa”.

Con respecto al control de especies, sostuvo que vemos con agrado la “implementación y el avance del Programa Piloto de Erradicación del Castor Americano impulsado por el Gobierno Provincial, el CADIC, el Gobierno Nacional, y la FAO, por lo cual debemos ahora trabajar en conjunto con distintas instituciones provinciales, regionales y nacionales, en el manejo del guanaco, dado que sin planes de manejo coordinados, estas especies como los castores y guanacos, atentan contra la persistencia de nuestros recursos forestales y forrajeros”.

“Tenemos la necesidad imperiosa de contar con comunicaciones”

Antes de finalizar su alocución, la Presidente de la Rural reiteró el reclamo que viene realizando desde hace muchos años en relación a la necesidad imperiosa de contar con comunicaciones.

Al respecto expresó que “resulta casi imposible trabajar y estar a la altura de las circunstancias, en este mundo globalizado donde todo sucede aquí y ahora sin conectividad, dado que hoy en día, para generar un DTE, pagar cuentas, hacer trámites de AFIP, confeccionar una factura electrónica, chequear saldos, y hasta poder simplemente comunicarse con la familia necesitamos telefonía e Internet”.

“Este pedido no es solo para la gente que vive en las distintas estancias de la isla, sino que es fundamental por una cuestión de seguridad para todos los viajeros y también para el desarrollo del turismo, íntimamente relacionado a este tema está el de la conectividad vial”, recordó.

Del mismo acentuó que “es realmente muy difícil de comprender que en una provincia de dimensiones tan pequeñas existan aún serias dificultades en la transitabilidad de las rutas para el transporte de la producción rural, y más aún que durante los inviernos y primaveras quede gente aislada en los establecimientos, por lo cual estamos convencidos desde el sector que una de las funciones del Estado es generar las condiciones necesarias para que se pueda dar el desarrollo”.

Ministerio de Salud

“Apelamos también a las autoridades del Ministerio de Salud a acompañar y apoyar al Programa de Control de Enfermedades Zoonóticas, derivado de la Ley Provincial 719 sobre Obligatoriedad de la lucha contra la Hidatidosis, de manera de mantener los estándares que con tanto esfuerzo se habían logrado en nuestra Provincia, teniendo en cuenta que para nosotros es muy importante cuidar a las familias que trabajan en el campo, y es por ello que continuamos apoyando a la tradicional y sumamente necesaria Residencia Estudiantil, que fuese creada y fundada en un esfuerzo conjunto entre la Provincia y esta Asociación Rural para albergar a niños de la zona rural, que de lunes a viernes estudian en la ciudad, ante la falta de escuelas en las distintas zonas de la ruralidad”.

RENATRE

También hizo hincapié sobre la restitución del RENATRE, Registro Nacional de trabajadores y Empleadores, imprimiendo que “esperamos poder trabajar juntos en la promoción de las capacidades y condiciones de trabajo de nuestro personal rural”.

“Como viene sucediendo hace varios años ya, destacamos la labor de la Brigada Forestal de Manejo de Fuego, que viene realizando su trabajo de difusión y control con suma responsabilidad, minimizando los incidentes y actuando de manera rápida y efectiva ante los ocasionales incendios”.

La Oveja Negra declarada Patrimonio Histórico Nacional

También se refirió a la sede de la Asociación, donde enunció que “este año pasado nos anoticiamos, por esas cosas que nunca entendemos de la burocracia en nuestro país, que desde 1999 nuestra casa, la Oveja Negra, fue declarada Patrimonio Histórico Nacional, mientras que en junio pasado el Municipio de Río Grande, nos declaró de Interés Patrimonial, por lo tanto estas distinciones nos obligan ahora a cuidar con mayor ahínco nuestra casona, y refuerzan nuestro compromiso para con la cultura y la historia local”, destacó.

Del mismo modo agradeció a “los expositores que año a año nos acompañan, y al Municipio de Río Grande, al BIM N 5, a la Policía Provincial, y la UTN por la colaboración recibida en la realización de este evento, como así también agradecemos al Gobierno Provincial por el acompañamiento en Protocolo y por la presencia de nuestro querido Canal 13 del Onita por la televisación en directo de este acto”.

Además debo agradecer al “personal de esta casa, por su trabajo diario en el cuidado de la Oveja Negra que hace años ya es el nexo entre la asociación y los expositores”.

La Asociación Rural de Tierra del Fuego cumplió sus primeros 80 años

Apolinaire recordó que en “2017 nuestra Asociación Rural de Tierra del Fuego cumplió sus primeros 80 años, una vez más manifestamos nuestro compromiso de trabajar diariamente como se hace en el campo fueguino hace ya más de 130 años de manera constante, sosteniendo la actividad productiva, sin importar los distintos coletazos políticos y económicos a los cuáles el transcurrir de la historia de nuestra Patria nos tiene ya acostumbrados, dado que entendemos que campo y ciudad deben crecer de la mano”.

Finalmente expuso que “nuestros campos son fábricas a cielo abierto, la producción de carnes y lanas de calidad, bajo esquemas de suma responsabilidad, busca sostener y fortalecer la generación de empleo, como así también administrar de manera responsable los recursos naturales, para así contribuir al desarrollo de nuestra querida provincia”, concluyó la presidente de la Asociación Rural de Tierra del Fuego Lucila Apolinaire.

Comentarios

Comentarios