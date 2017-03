Con importante convocatoria en Tierra del Fuego se realizó la segunda caminata del Mentoreo impulsado por la ONG Voces Vitales y que congrega a mujeres con potencial de liderazgo. Marilina Henninger, una de sus organizadoras del evento, resaltó que “fue una experiencia muy enriquecedora, logramos vincular a 50 mujeres fueguinas” y que de este modo quedarán conectadas en red para colaborar con la sociedad desde distintos ámbitos, la política, la justicia, el comercio, la acción social y muchos otros. Esta actividad se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Ushuaia.- Este sábado se realizó en el Hotel Las Hayas de esta capital provincial el encuentro de mujeres que posteriormente realizaron la segunda caminata del Mentoreo, evento que brinda la posibilidad de construir redes y generar espacios de empoderamiento a la mujer y su responsabilidad para con la sociedad y que es impulsado por la ONG Voces Vitales.

Este ámbito subraya el valor del liderazgo de las mujeres y ejemplifica el impacto transformador que las mujeres experimentan cuando se unen para promover cambios positivos alrededor del mundo.

Marilina Henninger, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Río Grande y una de las principales organizadoras compartió que “fue una experiencia muy enriquecedora, logramos vincular a 50 mujeres fueguinas, aunándolas en duplas de Mentoreo. Las duplas se armaron por afinidad, de acuerdo a intereses o causas comunes. Las jóvenes pudieron relacionarse con mujeres que ya han pasado por su camino y que les pueden legar su experiencia de vida”.

En ese sentido explicó que “la reunión de Mujeres con el fin de Mentorear posibilita además armar redes de mujeres, vínculos de diferentes espacios, que a lo lardo del año quedarán conectadas para ayudarse, para darse una mano en los diferentes ámbitos”. Henninger agradeció a la empresa Logant (Logística Antártica) por el apoyo a este importante evento y lo propio hizo con el Hotel Las Hayas y Cima Producciones.

Sobre la convocatoria resaltó que “tuvimos muchas aprendices, a diferencia del año pasado. Como en esta segunda caminata tuvimos mucha más visibilidad que el año pasado tuvimos muchas chicas que quisieron participar gracias a la experiencia del año pasado y gracias también a que tuvimos un grupo de mentoras impecables, con muchas referentes que nos han acompañado por segunda vez y con otras que nos van a acompañar por primera vez y en suma se organizó un grupo muy sólido”.

Destacó que se conformaron 25 duplas y que “tuvimos mentoras de la talla de la doctora María del Carmen Battaini, ministro del Superior Tribunal de Justicia (quien en la caminata de Mentoreo fue acompañada de mujeres judiciales), la diputada nacional (mc) doctora Liliana Fadul; la legisladora Mónica Urquiza; la camarista Haydée Martín; la juez Correccional doctora María Felicitas Maiztegui Marcó; la juez doctora Mariana Cruz (directora Provincial de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos); la directora y Fundadora de la Escuela Julio Verne, licenciada Cynthia Cordi; la doctora María Laura Colazo, concejal de la ciudad de Río Grande, entre muchas otras mujeres como la responsable de la Fundación Flexer, Verónica Pani; la reconocida maratonista Daniela Badra; la empresaria turística Cecilia Di Matteo”.

Agregó que “la idea es que en estas caminatas las aprendices puedan encontrar a su mentora ideal con quien se sienta identificada y la verdad es que para nosotros es muy reconfortante el hecho de poder realizar esta segunda caminata porque esto afianza el compromiso del género con la sociedad porque en cada encuentro los conocimientos se afianzan”.

En tanto la doctora Fadul también resaltó esta experiencia que la tuvo como protagonista por segunda vez. “Participé el año pasado por primera vez en esta caminata de Voces Vitales donde también hubo un encuentro donde se debatieron muchos temas y lo más importante es que confluimos mujeres con diferentes oficios, profesiones y actividades y la verdad es que me gustó mucho; me gustó mucho también la integración que tuvimos en las distintas mesas”.

Agregó que “por invitación de Marilina Henninger, quien lidera en nuestra provincia esta invitación y obviamente le dije que iba a concurrir con mucho gusto porque fue muy importante entablar conversaciones y distintos puntos de vista con personas de distintas ideologías, cosmovisiones y pensamientos; con diferentes opiniones, con disensos y también con posturas coincidentes y comunes, pero por sobre todas las cosas, con mucho respeto, lo que es muy importante”.

Rescató que “las verdades absolutas no existe y lo importante del encuentro es que sabemos escucharnos y poder ir para adelante construyendo aún en el disenso, lo que me parece muy valioso”.

Acerca de Voces Vitales Argentina

Voces Vitales Argentina tiene como misión fortalecer el liderazgo de las mujeres de nuestro país para impulsar el crecimiento de sus comunidades. Nuclea a un amplio espectro de mujeres líderes de nuestra sociedad, que se destacan tanto en el ámbito público como en el privado, y que buscan un espacio común donde intercambiar información y experiencias, fortalecer sus capacidades y transmitir su experiencia y herramientas a jóvenes con potencial de liderazgo.

Voces Vitales Argentina se crea en el 2009 como el capítulo local de Vital Voices Global Partnership, una organización no gubernamental que surge en 1997 por iniciativa de la entonces Primera Dama, Hillary Rodham Clinton, y la ex secretaria de Estado, Madeleine Albright, –luego de la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer celebrada en Beijing– con el propósito de promover el progreso de la mujer como parte de la política exterior de los Estados Unidos.

