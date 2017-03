El jefe de Gabinete del Municipio de Ushuaia Oscar Souto dijo seguir a la espera de que la gobernadora Bertone concrete la convocatoria al diálogo, que anunció en el discurso inaugural pronunciado ante la Legislatura. Aspira a resolver “muchos temas pendientes”, como la deuda de coparticipación, el “blanqueo” de los números de la provincia para ver si realmente es imposible cumplir en tiempo y forma con el giro de fondos a los Municipios. También incluyó la posibilidad de gestionar en conjunto ante Nación, porque el reclamo “tendría más fuerza”. Respecto del transporte público, hubo diálogo con YPF para garantizar la provisión de gasoil, mientras se analiza contar con reservas propias.

Río Grande.- El jefe de gabinete del Municipio de Ushuaia Oscar Souto dialogó con Radio Universidad 93.5 anoche, momentos antes de ingresar a la reunión de gabinete con el intendente Vuoto, tras su regreso de la ciudad de Buenos Aires.

Respecto del contacto que mantuvo Vuoto con funcionarios de Nación, dijo que “estamos siempre dispuestos a recibir y elevar propuestas al gobierno nacional” y recordó que “hemos firmado en diciembre la repavimentación de dos calles con el Fideicomiso a través de ‘Tito’ Stefani, y son dos obras que todavía están pendientes”.

Luego de apuntar contra la gobernadora por el freno en el envío de fondos para estas obras, consideró que si se logra dialogar es posible que esto se destrabe.

“Ahora la gobernadora anunció el 1 de marzo que se va a reanudar el diálogo con los intendentes y quizás sea la manera por la cual se destraben estas obras ante Nación”, manifestó.

Dado que el ministro Leonardo Gorbacz dijo por los medios que la convocatoria la hará Bertone “cuando lo crea conveniente”, replicó que espera “que crea conveniente citar a los intendentes a la brevedad. Me parece que hay muchos temas pendientes que ameritan que esto no se dilate”.

“Desde lo que anunció la gobernadora en su discurso inaugural, han pasado ocho días. Esperaremos un poco más”, se resignó.

Números sobre la mesa

Puntualmente sobre la deuda de coparticipación que mantiene el gobierno, Souto dijo que “sigue habiendo una diferencia y justamente estamos esperando la convocatoria para sentarnos y plantear lo que venimos planteando: que se pongan al día con la coparticipación, que se acaben estas disputas que no nos gustan, porque queremos ejecutar obras y resolver problemas”.

Para saber si realmente no tienen los fondos, o es asfixia con intencionalidad política, los números deben estar sobre la mesa, sentenció: “Yo sé que a la provincia no le sobran recursos y está claro, porque la situación nacional nos perjudica a todos. Lo que me gustaría es que se sincere esta situación y, si la gobernadora tiene dificultades, las comparta, diga cuáles son los números y los motivos por los que no puede coparticipar en tiempo y forma los recursos. Entonces veremos qué decisiones tomar. Si esto no ocurre, se hace muy difícil llevar adelante cualquier tipo de negociación, sin certeza de la situación real”, expuso.

También aclaró que como municipio “no estamos en contra de que el gobierno tenga diálogo con el gobierno nacional, porque sin diálogo es imposible gobernar. Lo que decimos es que seamos socios y compañeros al momento de ir a plantear las dificultades al gobierno nacional. Sería más firme el reclamo”, reflexionó.

Contacto con Río Grande

Respecto del contacto permanente con el municipio riograndense, dijo que “tenemos problemas y necesidades comunes. A ambos municipios se les debe dinero y a ambos municipios la presentación judicial les puede hacer perder el cobro del impuesto inmobiliario. Y ambos municipios tienen muchas gestiones no sólo por la situación económica, sino también con lo social, lo cultural y deportivo. Es momento para que los dos municipios más grandes de la ciudad dejen de ver una provincia dividida por el Garibaldi, y que sea un puente para que podamos trabajar juntos”, manifestó.

Si esto se traduce en algún acuerdo electoral, habrá que esperar: “Para la cuestión electoral falta un tiempo y se irá decantando a medida que pasen los días. Por ahora tenemos gestiones comunes”, dijo Souto.

Obras por endeudamiento, sin consulta

Se le preguntó sobre el endeudamiento por 200 millones de dólares para obras en la provincia, con garantía de coparticipación, que aprobó la Legislatura mediante la emisión de bonos, y si hubo consultas a los Municipios sobre las obras incluidas. “La verdad no –respondió-. A nosotros no nos han consultado cuáles son las obras que consideramos importantes para el Municipio de Ushuaia. Hasta ahora se ve que será la provincia la que decidirá las obras que llevará a cabo. Hay previsto pavimento en Ushuaia pero no ha sido consultado con nosotros, y estas obras muchas veces son facultad de los Municipios. La verdad que si las hacen está bueno, para solucionar el problema a los vecinos de la ciudad, pero en ningún caso hemos sido consultados sobre las prioridades del Municipio, ni con respecto al crecimiento de la ciudad o las obras importantes y prioritarias”, lamentó.

Perito Moreno con contrato el lunes

Por otra parte, se refirió a la obra de ampliación y repavimentación de Perito Moreno, frenada por observaciones de la Sindicatura, que luego se retractó, y anunció que el lunes se firmaría el contrato para comenzar los trabajos. “Por parte de la Sindicatura hubo una intervención que luego ellos mismos consideraron que fue extemporánea. La intervención previa nunca la había hecho la Sindicatura y el propio organismo dio marcha atrás, por lo tanto se está firmando el contrato estimo que el día lunes, junto con otras obras previstas para la ciudad”, dijo.

“Lamentablemente se perdió un tiempo importante y ahora estamos en una carrera contrarreloj contra el clima. Va a depender mucho la continuidad de la obra de la llegada de la veda invernal. Por lo menos la empresa comenzará y esperemos que se avance bastante hasta que se imponga la veda”, manifestó el funcionario.

Combustible para colectivos

En otro orden de cosas, se le consultó sobre la falta de combustible para los nuevos colectivos de Ushuaia, que afectó el servicio esta semana. “Nosotros preveíamos la posibilidad de que pudiera ocurrir, pero por alguna tormenta muy fuerte que cerrara el Paso Garibaldi y afectara las reservas”, dijo, sin embargo se debió a una falta de provisión de YPF.

Dijo que el Municipio está buscando alternativas, previa charla con la empresa: “Pensamos en la posibilidad de conseguirlo por estaciones locales o en tanques propios y surtidores propios de reserva, pero ninguna de estas cuestiones se resuelven en 24 porque son complejas. El gobierno provincial podría acompañar en la gestión, pero no es su responsabilidad ni corresponde que nosotros le achaquemos ninguna responsabilidad. Esto es una cuestión de la empresa YPF que provee de combustible a la isla. Hay que ajustar algún mecanismo, porque ahora involucra a los vehículos de transporte público”, subrayó.

Recordó que este combustible “viene por tierra y pensábamos en alguna dificultad en el Paso Garibaldi, pero no en una dificultad de abastecimiento en este momento, cuando está transitable toda la ruta. Nunca habían existido dificultades mayores en Ushuaia, por supuesto que se agrava con estos colectivos que consumen diesel a diario y tenemos que prever una reserva”, dijo.

Informó que ayer mismo se pusieron en contacto con YPF mientras “se estudian alternativas para almacenar el combustible, con todas las garantías que se deben dar. Hay muchos municipios que compran su combustible y hay posibilidad de hacerlo. Lo prioritario es tener el contacto con YPF y plantear la situación, porque esto pasó un día, pero si pasa tres veces al mes, genera un perjuicio a los vecinos”, advirtió.

Además, dio cuenta de un aumento de la demanda por la mejora del servicio: “Hay muchos más vecinos que toman el colectivo, porque la frecuencia se redujo de 45 minutos a 15 minutos, entonces son más los que se animan a usar el transporte público y no lo hacían hasta hace 15 días”, afirmó.

El corte de boleto era de alrededor de siete mil entre marzo y diciembre, y en este nuevo período se podrá evaluar el cambio, si bien el último tiempo “se había reducido al bajar la frecuencia y la calidad. Con vehículos más cómodos, que pasan más seguido y tienen previsibilidad, el vecino no duda en usar el servicio. El costo sigue a $6,80, y seguramente se planteará un aumento al Concejo Deliberante, ante la mejora del servicio”, anticipó.

“Hoy están circulando 17 unidades, que es la totalidad de los colectivos que tenemos, y faltan tres vehículos de menor porte que llegan este mes, para cubrir algunas zonas de más difícil acceso, o donde hay estacionamiento de ambos lados”, apuntó Souto.

En cuanto al subsidio que se paga por unidad, dijo que asciende a 40.200 pesos “por cada colectivo circulando y va a seguir, así como sigue el subsidio nacional; pero ahora es un subsidio que se paga por un servicio que se presta en buenas condiciones”, destacó.

Cabe indicar que es notablemente inferior a los $135.000 por vehículo que debe pagar el Municipio de Río Grande. Sobre este tema Souto expresó que “a veces son las condiciones en las que hay que negociar con empresas que son únicas prestadoras del servicio”.

Paritaria acelerada

Finalmente se le consultó sobre el avance de las paritarias y la intención del Municipio es pagar el primer tramo del aumento en marzo.

Ayer hubo un encuentro y se planteó un cuarto intermedio hasta hoy. El Ejecutivo ofreció “el 18% en dos cuotas como anteriormente, pero se aumentó en un punto la cuota de marzo. Habíamos ofrecido dos tramos de un 9% y ahora ofrecimos el 10% y el 8%. Ellos habían pedido el 17% en una sola cuota, y ahora plantearon dos cuotas del 13%. Estamos evaluando esto y haremos una contraoferta”, dijo.

Espera que en lo inmediato haya definiciones. “Esperamos que esto no se demore mucho más porque en el mes de marzo ya se debería liquidar el salario de los trabajadores con un aumento. Cualquiera sea la cifra, queremos que ya la cobren este mes, porque sabemos que el trabajador anda corriendo tras la inflación”.

En cuanto al techo del 18%, que sigue la línea de Nación, Souto explicó que “nosotros fijamos una pauta salarial en el presupuesto siguiendo el nacional, porque es lo que fija también la coparticipación nacional y provincial. No podemos hacer una oferta alejada de la realidad nacional, aunque nos gustaría que fuera otra, pero lamentablemente es esta. Como Ejecutivo no puedo ofrecer un 30% que al tercer mes no lo puedo pagar”, concluyó.

