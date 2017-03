Mañana comienza la XXXVIII Exposición y Feria Ganadera, Comercial, Industrial y Artesanal, organizada por la Asociación Rural de Tierra del Fuego que se llevará a cabo los días sábado 11 y domingo 12 de marzo. La presidenta de la Asociación Rural Tierra del Fuego Lucila Apolinaire señaló que la edición contará con la presencia de diferentes expositores en el predio ‘La Oveja Negra’ ubicado en la Margen Sur de Río Grande, como así también se podrá disfrutar de distintas destrezas ecuestres. Además confirmó las ausencias de la gobernadora Rosana Bertone y del intendente Gustavo Melella durante el evento.

Río Grande.- Este sábado 11 de marzo comenzará, a partir de las 10 horas hasta las 20, la 38º Exposición y Feria Ganadera, Comercial, Industrial y Artesanal de Tierra del Fuego que se extenderá hasta el día domingo 12 en el predio que la institución tiene en el predio ‘La Oveja Negra’.

En diálogo con Provincia 23, la presidente de la Asociación Rural Tierra del Fuego Lucila Apolinaire indicó que el “acto central e inauguración oficial de esta nueva edición se realizará a las 16 horas del día sábado”, dijo, al tiempo que contó que como “novedad es que este año no vamos a cobrar entrada, ni estacionamiento, dado que todas las ferias y exposiciones que se hacen en la ciudad son siempre con entrada libre y gratuita, lo cual era algo que nos jugaba en contra, teniendo en cuenta que no era un capricho que nosotros cobrásemos entrada, sino que era para poder pagar los gastos, con lo cual este año estamos haciendo un verdadero esfuerzo, y esperamos que pueda venir toda la comunidad a ver los stands”.

Asimismo exteriorizó que “habrá varios stand de gastronomía, donde se podrá degustar comida típica regional, como así también habrá distintas propuestas para compartir, entre ellas algunos espectáculos artísticos”, dijo, al tiempo que subrayó que esto de “liberar la entrada quizás ayude a que la gente pueda acercarse en familia a disfrutar del fin de semana”.

Por otro lado se refirió a los ochenta años que está cumpliendo la Asociación Rural de Tierra del Fuego este año, para lo cual sostuvo que “somos una de las entidades más antiguas, son ochenta años de trabajar, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, y el trabajo de campo es un trabajo silencioso que no se ve, es muchas veces un trabajo que no se conoce”, reprochó.

Asimismo remarcó que a diferencia de otras ediciones, este año “la exposición durará dos días, este sábado bien temprano se realizará el ingreso de ovinos y bovinos, además también habrá una gran presencia de stand industriales, comerciales, artesanales, así que hay mucha gente que está preparando sus productos para exponer, exhibir, y en muchos casos vender, como así también tendremos una oferta gastronómica muy importante, por lo cual habrá oportunidad de degustar ricos corderos fueguinos”.

También remarcó que “igualmente participarán instituciones tales como el municipio, el INTA, SENASA, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca recientemente creado y la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático”.

“Todavía no nos terminamos de dar cuenta como sociedad la gravedad del problema”

Por otro lado, la Presidenta de la Rural puntualizó que para esta edición “esperamos solamente la presencia de los establecimientos rurales de nuestra provincia, donde presentarán a sus ovinos y bovinos, teniendo en cuenta que es muy complicado el ingreso de personas con animales de otras provincias como puede ser de Santa Cruz o Chubut por lo complejo que es el paso de los animales por la frontera”.

En tal sentido manifestó que “uno de los grandes problemas que tiene hoy la ganadería ovina son los perros asilvestrados, ya que pasamos de tener más de 600.000 cabezas a un poco menos de 300.000, hoy hay alrededor de 286 mil animales, lo cual es muy grave, ya que cada vez son menos los animales que van a la exposición, y es terrible porque podríamos tener cuatro veces más de cabezas”.

Por tal motivo expuso que este es un “problema muy difícil, parece que todavía no nos terminamos de dar cuenta como sociedad la gravedad del problema, dado que es un problema ambiental, sanitario, y que afecta al turismo, más allá de ser un problema que afecta a la producción ganadera como es nuestro caso, pero también afecta a todas las demás áreas, y todavía no tomamos conciencia como comunidad”.

Apolinaire recordó que “previo a la inauguración oficial de la expo, se llevará a cabo la jura de ovinos, dado que la de bovinos se realizó en el mes de noviembre, posteriormente se realizará el acto central, y entrega de los premios tanto para los animales como para los stands”.

También recordó que “el domingo a las 12 horas se llevará a cabo como todos los años la misa de inauguración”.

Además dijo que “durante la tarde del sábado, como del domingo, el Municipio nos confirmó la presencia de algunos espectáculos artísticos y distintas propuestas culturales”.

Autoridades sin confirmar

En otro orden la Presidenta de la institución se refirió a las autoridades invitadas al evento, para lo cual comentó que “como todos los años están invitadas todas las autoridades locales, como así también de la ciudad de la provincia, pero desde el gobierno de la provincia nos confirmaron que la gobernadora Rosana Bertone no va a poder asistir porque tenía planificado un viaje por cuestiones de agenda, y en su lugar nos dijeron que va a estar presente el Ministro de Agricultura, profesor Luis Vázquez, como así tampoco estará presente el intendente municipal Gustavo Melella, por lo cual todavía estamos esperando la confirmación de quienes serán los representantes del Ejecutivo Municipal que asistirán”.

Comentarios

Comentarios