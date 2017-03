El responsable del PAMI en Tierra del Fuego Pablo Bautista confirmó que el Centro de Jubilados Aylin y un grupo de afiliados de Río Grande presentó un petitorio con una lista de reclamos y falencias.

Río Grande.- Bautista aseguró que “el listado cuenta con ciertos temas que les preocupa y yo estoy preparando la respuesta que les va a llegar a la brevedad”, dijo el funcionario nacional a Radio Nacional Ushuaia.

Asimismo aseguró que “la totalidad de los servicios a través de los prestadores públicos y privados en Río Grande están funcionando al día de hoy sin ningún tipo de inconveniente, aunque reconoció que hace unos 15 o 20 días atrás se habían caído”.

Bautista explicó que “los grandes prestadores del PAMI como clínicas u hospitales tramiten toda la información que ofrecen relativamente a prestaciones a el PAMI de Buenos Aires”, por lo tanto “cuando un prestador no envía esa información en tiempo y forma o se hace de manera defectuosa, todo el sistema de pagos se ve retrasado” por lo cual aseguró que esto se debió a la presentación de una factura y la transmisión de datos de una manera tardía”, asegurando que esto ocurrió con uno de los prestadores locales aunque aseguró que “son cosas que pueden ocurrir y subsanado el inconveniente se reanudó el servicio a los afiliados” dado que “la información al PAMI por parte del prestador se remitió tarde”.

Bautista reiteró que “la administración financiera del PAMI se maneja en Buenos Aires” y consideró que en la actualidad “en Tierra del Fuego por la información que tengo, todos los prestadores están brindando servicios de manera normal” aunque no descartó que algún prestador pueda suspender la prestación en caso de estar disconforme con alguna situación o en caso de que tenga algún reclamo.

Bautista aseguró que el petitorio “fue presentado el 23 de febrero y yo tomé luego contacto con la Presidenta del Centro de Jubilados y le explique la situación a ese día y le respondí en una buena charla que tuvimos y aclaré todos los temas que habían planteado en el petitorio y recibió de parte mía toda la información”.

El funcionario nacional instó a los jubilados a acercarse a las oficinas del PAMI “para recibir cualquier inquietud o problema; o lo que fuese que se acerquen porque nosotros vamos a tratar de resolverlo de cualquier manera porque más allá de que los jubilados puedan escuchar en los Medios que se acerquen a nuestra sede para que le podamos informar sobre el tema”.

Con relación a los pacientes oncológicos Bautista aseguró que sobre el particular “de acuerdo a la información que tengo hoy los enfermos con tratamiento oncológico tienen descuento, en los medicamentos, del 100% y la provisión de esos medicamentos no presenta ningún tipo de inconveniente” y por lo tanto “si algún paciente tiene inconvenientes que se acerque al PAMI que veremos la situación y haremos lo necesario para resolverlo”.

