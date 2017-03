Integrantes de distintas organizaciones sociales, y mujeres independientes, tanto de Ushuaia como de Río Grande, volvieron a salir a las calles para manifestarse y volver a dejar de manifiesto diferentes reclamos que hasta ahora, no se han concretado, más allá de los gestos que se han tenido desde los diferentes organismos gubernamentales y municipales. A los reclamos por igualdad de derechos y el cese de la violencia de género, se suma el reclamo por las pérdidas de puestos laborales, e igualdad en las tareas de los distintos lugares de trabajo.

Ushuaia.- Cientos de mujeres se congregaron ayer en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, tras la determinación en más de cincuenta países, de realizar un Paro Internacional de Mujeres, bajo la consigna clara, “Si nuestros cuerpos no valen, produzcan sin nosotras”.

Con esta premisa, comenzaron los preparativos en Tierra del Fuego, como en otras cientos de ciudades, y luego de varias asambleas en las que se debatió el contenido de un documento que se leería tras la marcha que, igualmente fue multitudinaria, se confeccionó un escrito en el cual quedaron plasmados los distintos reclamos, de todos y cada uno de los espacios de militancia en los que se trabajó.

A continuación, se detalla el documento que se leyó en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande:

“- Justicia por los femicidios acaecidos en nuestra provincia y por qué Nilda Núñez, Mabel Almada, Nicole Ojeda, Marianela Rago, Tita Cárdenas, Sofía Herrera, Laura Aixa Xuxu Aguilar, Agustina Varela, a Saravia, Rosa Analía Barra Garcés, Norma Tello, María de los Ángeles Cañete Vega, Magdalena Vilte, Marta Trabuchi, Nicolasa Sánchez Posleman, Natalia Cárdenas, ya no están entre nosotrxs y porque no queremos que falte ninguna más.

– Cárcel efectiva para los proxenetas juzgados en los juicios por trata en los casos Morales y Montoya.

– No a la trata de personas para explotación sexual y todas formas de explotación. Por un Estado responsable en la lucha contra la trata y sin complicidad en las redes de explotación.

– Repudiamos las políticas de ajuste y represión de Bertone y Macri que trae el costo de la feminización de la pobreza.

– Nulidad a la exoneración de la compañera Verónica Alfonso primera mujer en 33 años de democracia despedida por protestar.

– Implementar políticas públicas que impida la triple opresión que sufren las mujeres de los pueblos originarios.

– Derogación de las leyes que quitan derechos a las mujeres con discapacidad e implementación de políticas públicas que protejan a las mismas.

– Exigimos justicia para lxsniñxs de Nilda Núñez y la asistencia psicológica y económica para sus hijos.

– Exigimos un estado laico.

– Absolución a la condena de Belén.

– Rechazamos el DNU anti inmigrante, basta de persecución por raza, nacionalidad, género y clase.

– Liberación a las presas políticas: Milagro Sala, y las hermanas Elsa, María y Adriana Condori de la agrupación Túpac Amaru.

– Reincorporación a su puesto de trabajo a la compañera Alveré Lepez quien fuera despedida durante su licencia por maternidad.

– Reincorporación a su puesto de trabajo a la compañera Erika Morena militante trans.

– Expresamos nuestra solidaridad con las compañeras que están perdiendo sus puestos de trabajo producto del ajuste que se impone en la provincia.

– Denunciamos la ausencia del Estado en políticas públicas en salud y educación.

– Implementar un subsidio para las víctimas de violencia de género.

– Solidaridad con las compañeras de la Armada por acoso en sus puestos de trabajo y amenazas.

– Repudio al despido de las compañeras del puerto, persecución y amenazas.

– Exigir a los Estados, nacional, provincial y municipales el aumento del presupuesto destinado a erradicar la violencia de género.

– Solicitar a los Estados Nacionales, provinciales y municipales presupuesto para difundir y promocionar la problemática de la violencia de género tanto en lo instructivo como en lo informativo.

– Cumplimiento de la Educación Sexual Integral para niños niñas y adolescentes en todas las escuelas de la provincia y en todos los niveles escolares.

– Efectivo cumplimiento del protocolo del Aborto No Punible en la Provincia y la disponibilidad de la pastilla del día después y su acceso gratuito.

– Denunciamos que el Estado re victimiza y castiga a las víctimas de violencia de género institucionalizando y quitándoles a sus hijos.

– Exigimos subsidios y creación de jardines de Primera infancia o maternales.

– Exigimos la formación con perspectiva de género a todos los agentes del Estado para poder abordar el tratamiento con las víctimas.

– Implementación del asesoramiento jurídico gratuito a las víctimas.

– Implementación efectiva de la Ley Nacional Nº 27 210 que aún no ha sido reglamentada por el Gobierno Nacional.

– Reglamentación de la Ley de Derechos Laborales frente a la violencia de género.

– Urgente creación de la Secretaría de la Mujer en las ciudades de Tolhuin y Río Grande. Real funcionamiento de la Secretaría de la Mujer, con incorporación profesional acorde a las problemáticas.

– Creación del Concejo Autónomo de la mujer con cargos revocables y presupuesto propio.

– Exigir el tratamiento del proyecto de la Ley Brisa y del proyecto que plantea la pérdida de la responsabilidad parental de los femicidas.

– Derogación de las ordenanzas de tarifaria de cabaret y bares en Tolhuin.

– Inmediata intervención del Estado en la ciudad de Río Grande con las mujeres, niños y niñas en la margen sur.

– Cumplimiento efectivo de la Ley Nacional 26 485 de “Protección Integral hacia las Mujeres”.

– Cumplimiento efectivo de la ordenanza 3217/13 de creación del Programa de contención y asistencia a las víctimas de violencia, aprobada en la ciudad de Río Grande.

– Cumplimiento efectivo de la ordenanza 1941/2004 de creación del Consejo Municipalidad de la Mujer y área municipal aprobada en la ciudad de Río Grande.

– Adhesión del sector privado del trabajo a la ley Provincial 911 “Régimen de Licencia por Maternidad, Paternidad, Nacimiento, Lactancia y Adopción para agentes del Estado Provincial”.

– Denunciamos la falta de refugios transitorios para mujeres en situación de violencia en las 3 ciudades.

– Propender la creación de espacios y charlas informativas sobre la problemática en forma constante en todos los espacios sociales de la comunidad. Trasladar abiertamente la problemática a todos los estratos sociales fundamentalmente en el ámbito educativo.

– Exigimos que la participación de la mujer en la política se de en pie de igualdad a la de los varones, promoviendo que la evaluación y crítica de la gestión no sea colonizada por los estereotipos de género.

– Modificación del sistema de preferencias en las elecciones porque no garantizan el cupo femenino. En la ciudad de Ushuaia no hay concejalas por este motivo.

– Extensión de los beneficios de maternidad tanto para las trabajadoras del sector público como privado. Licencia acercamiento al recién nacido.

– Denunciar el vaciamiento de los programas de salud sexual y reproductiva.

– Solidarias con las mujeres trabajadoras que sufren la precarización laboral y por lo tanto se les dificultaría dejar sus lugares de trabajo durante el paro.

– Terminar con todo tipo de violencia explícita y simbólica contra la mujer y el acoso callejero.

– Pedimos Libertad Sexual, en contra de los estereotipos y el patriarcado reproducido por hombres y mujeres sobre lo cultural que es político.

– Denunciamos la violencia simbólica en los medios locales. Promover el debate sobre la publicidad que contribuye a la creación de estereotipos. La manipulación de imágenes y conductas asociativas que tienden a la distorsión de la realidad y la sumisión de lo impuesto a través de lo propagandístico.

¡POR TODO ESTO HOY PARAMOS Y DECIMOS BASTA DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES!

#NIUNAMENOS

#VIVASYLIBRESNOSQUEREMOS.

Fdo. UNTDF, FEUF centro de estudiantes universidad, La Cámpora, Unidas y Organizadas, Nuevo Encuentro frente de mujeres, ATE, La Hoguera, P.O. Plenario de Trabajadoras, Unidad Solidaria de los Trabajadores, Feministas Independientes,, La Ria, Resilientes de Tierra del Fuego, ASOEM, SOEM, Periodistas con Visión de Género, CTA Autónoma TDF y SUTEF”.

