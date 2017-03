Los legisladores provinciales presentes en el evento de traspaso de dominio del edificio del CIEU a la UTN coincidieron en señalar que esta fue una decisión de todo el Estado fueguino, su Legislatura, el Poder Judicial a través de su máxima instancia como el Superior Tribunal de Justicia y del Poder Ejecutivo provincial.

Un apoyo unánime

El legislador Pablo Blanco (UCR) recordó que “Mario (Ferreyra) me planteó la inquietud que estaban viviendo y no dudamos un momento de presentar un proyecto para cederle a la FUNDATEC, a la Universidad Tecnológica Nacional el predio que pretendía el Gobierno provincial (de Fabiana Ríos) de desadjudicar; hablé en principio con mis compañeros de bloque de la Legislatura anterior y después con el resto de los legisladores que en todo momento de que tuvo tratamiento, aprobaron esta iniciativa”.

En este sentido el parlamentario radical dijo que “no nos debemos olvidar que esto fue vetado por el Ejecutivo anterior; fue insistido por la Legislatura y después una vez más, insistido en esta Legislatura por un error que había tenido la nomenclatura catastral”.

De todos modos el legislador Pablo Blanco observó que “se concretó un sueño; ellos ya son propietarios; una institución educativa que vengo siguiendo desde sus inicios; he tenido la suerte y el orgullo de que mis hijos estudiaran en el CIERG de Río Grande lo que para mí es un orgullo muy importante; inclusive mis nietas actualmente están cursando en esta institución y creo que el apoyo a alguien que ha hecho de la educación un sueño, merece todo nuestro reconocimiento y recuerdo cuando comenzó allá por la calle 9 de Julio y San Martín sus inicios con el colegio bilingüe”.

Por último consideró que “fue un apoyo muy importante ya que recibió el acompañamiento legislativo por unanimidad y el Poder Ejecutivo también se hizo eco y ojalá sea el inicio de la consolidación de una propuesta educativa como la vienen llevando adelante”.

Un estricto acto de justicia

Por su parte la legisladora Mónica Urquiza (MPF) entendió que la cesión del dominio “es un estricto acto de justicia en cuanto tiene que ver con la educación, lo que es sumamente importante”.

Agregó que “uno se emociona mucho al escuchar cómo pasan los años y que fue la voluntad en un inicio del gobernador (José) Estabillo y Mario Ferreyra que realmente tiene una fuerza y unas ganas impresionantes que todos los que vivimos acá conocemos de la historia que lleva la institución en Ushuaia, así que la verdad uno se siente satisfecho porque realmente porque estas son las cosas por las que la gente nos ha elegido”.

Trayectoria y continuidad de un proyecto educativo modelo

En tanto la legisladora Andrea Freites (FpV), presidente de la Comisión de Educación, dijo que estamos acompañando al ingeniero Ferreyra y a todo el equipo del CIEU y de la UTN de Río Grande y de Ushuaia, en un acto muy importante en lo que hace a la tenencia del inmueble porque esta ya es la casa de la comunidad educativa, ya nadie los echa de acá”.

Resaltó la parlamentaria peronista que “esta institución tiene muchísima historia desde cómo se formaron, cómo empezaron, cómo trabajaron y cómo intervinieron todos los poderes dentro de la formación y la continuidad de esta institución educativa; donde contiene y ayuda a la educación en Tierra del Fuego desde hace muchísimos años, de poder participar y de poder orientar”.

Añadió la profesora Andrea Freites que “como decía la Gobernadora, hubo lamentables actitudes de algunos políticos de poner piedras en el camino cuando lo que todos buscamos es la educación, formar jóvenes críticos y activos; entonces, lo que tenemos que hacer es ayudar a las instituciones educativas, tanto públicas, como las públicas de gestión privada”, concluyó.

Un hecho trascendental para toda la comunidad educativa

El legislador Federico Bilota Ivandic (FpV) reflexionó que este acto de traspaso “es un hecho trascendental para toda la comunidad educativa tanto del CIEU como de la UTN y creo que la acción llevada adelante, tanto por la Legislatura como del Poder Ejecutivo de darle definitivamente el título de propiedad a una institución que tanto la estaba esperando, me parece que es un poco los objetivos que tenemos marcados desde el Gobierno de generar en toda la comunidad educativa, certidumbre para que puedan seguir enseñando y aprendiendo con comodidad; con la certeza de que el edificio donde están desplegando sus actividades es de ellos”.

El presidente del Bloque del Frente para la Victoria resumió que “se trata de volcar en toda la comunidad educativa certidumbre para que puedan ejercer el pleno derecho a la educación”.

Se demuestra el compromiso del Estado fueguino con la educación

En tanto el legislador Damián ‘Loli’ Löffler (MPF) destacó la importancia de que distintos actores políticos de diferentes vertientes ideológicas se hayan puesto de acuerdo sobre una cuestión que es importante para la sociedad. “Esto demuestra el compromiso del Estado fueguino con la educación y el acompañamiento a un proyecto que viene empujado desde la actividad privada, encabezado por el ingeniero Mario Ferreyra pero con toda la comunidad educativa del CIEU, de la Universidad Tecnológica Nacional, tanto de la ciudad de Río Grande como de la ciudad de Ushuaia”.

El parlamentario provincial destacó que en este tema “han intervenido los tres poderes del Estado, la Legislatura, el Poder Judicial y el propio Ejecutivo provincial y esto demuestra que cuando hay un proyecto que hace entraña en toda la comunidad de Tierra del Fuego, el Estado acompaña, así que estoy feliz de ser parte de esa legislatura que le tocó resolver el conflicto, pero más feliz por los chicos, por la comunidad educativa toda que va a poder disponer de su casa y poder avanzar en el proyecto de ampliación con total autonomía”, finalizó diciendo.

Un día de fiesta para el pueblo fueguino

La legisladora Marcela Rosa Gómez (FpV) y docente con trayectoria en la institución educativa, compartió que “para mi es un orgullo enorme poder acompañar hoy a nuestra gobernadora en la entrega de este decreto que significa nada más ni nada menos que la propiedad del edificio a nombre del colegio, tanto del CIEU como de la UTN, porque como bien es cierto aquí funcionan ambas instituciones y otras más”.

Finalmente la representante parlamentaria calificó que “este es un día de fiesta no solo para la educación, sino para el pueblo fueguino porque ha quedado demostrado una vez más que a través de las gestiones de la política puestas al servicio de la comunidad, se pueden lograr muchas cosas: nada más ni nada menos que para nuestros niños, nuestros adolescentes y personas de todas las edades que se vienen a formar y a buscar una oportunidad aquí en este espacio y hoy una vez más, podemos confirmarles que pueden continuar con su formación”.

