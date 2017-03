Así lo afirmó el jefe del Aeropuerto Internacional de Ushuaia Pablo Miskoff, luego de conocerse el plan aerocomercial lanzado por el Presidente de la Nación Mauricio Macri a comienzo de esta semana. Subrayó que el aeropuerto de Ushuaia es una “Terminal segura, y está en condiciones de operar hasta con cinco aeronaves”. Detalló que en la “Argentina cada cien personas, vuelan treinta y tres, mientras que en países limítrofes cada cien personas, están volando sesenta, por lo cual el objetivo es duplicar o triplicar la franja de pasajeros”. También indicó que el año pasado pasaron más “setecientos mil pasajero, y solamente en enero de este año pasaron más de cien mil”. Asimismo subrayó que “Ushuaia se encuentra en el noveno puesto en cuanto a movimiento de pasajeros en tránsito”.

Río Grande.- Ante el lanzamiento del nuevo Plan Aerocomercial anunciado por el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada que generaran un circuito turístico más que importante, y componiendo un país federal desde el punto de vista de las comunicaciones aéreas.

El Plan Aerocomercial implica una inversión hasta el 2019 de casi 40 mil millones de pesos, y su implementación generará 25 mil nuevos puestos de trabajo, contemplando duplicar la cantidad de pasajeros que viajan dentro de la Argentina, potenciando a nuestra Aerolínea de Bandera y abriendo el juego a otras compañías también.

Cabe remarcar que para Tierra del Fuego se han aprobado cuatro rutas, siendo que las cuatro llegarán a Ushuaia y una de ellas pasará por Río Grande, mientras que una quedó en suspenso, la de Flybondi, hasta que la empresa presente los contratos de compra de aviones”.

Por FM del Sur, el jefe del Aeropuerto Internacional de Ushuaia Pablo Miskoff se refirió a la llegada de nuevas aerolíneas a la provincia, esperando crecer en cuanto a cantidad de pasajeros, para lo cual señaló que “el aeropuerto de Ushuaia esta preparado a partir del momento en que se planificó en la década del 90 de forma de poder operar con la operatoria que se tiene previsto”.

Puntualizó que para nosotros “hay horarios que son un poco críticos por la superposición de horarios de las empresas aéreas, dado que las mismas compiten con horarios, dado que si yo tengo un vuelo que sale desde aeroparque a Ushuaia a las 12:15, es lógico que yo vaya a poner otro vuelo que salga 12:10 o 12:20 y que llegue a Ushuaia a la misma hora, entonces las rutas están programadas, y en nuestro caso que no tenemos muchas conexiones a través de Calafate, de Bariloche, o de la parte de la zona de Trelew, hace que los vuelos lleguen todos en forma simultánea, lo que hará que desde el mediodía hasta las 15 horas tengamos el aeropuerto colmado, pero después de ahí estaríamos con capacidad de poder operar normalmente”, dijo.

Especificó que el aeropuerto de Ushuaia está en “condiciones de operar hasta con cinco aeronaves en forma simultánea, dos de gran porte, y en si no hay que hacer grandes modificaciones”.

Miskoff remarcó que “tenemos un vuelo a nivel internacional que es el que viene desde Punta Arenas, y finaliza su temporada a finales de marzo, y retorna nuevamente en el mes de noviembre”.

Detalle de las nuevas rutas

Entre las nuevas líneas que operarán en la región sur, detalló que “Alas del Sur volará entre Córdoba, Buenos Aires, Trelew, Puerto Madryn, San Carlos de Bariloche, El Calafate y Ushuaia”.

Por otra parte, se sumará la empresa American Jet, que unirá “Neuquén, Comodoro Rivadavia; Río Gallegos; El Calafate, Río Grande y Ushuaia”, mientras que “Andes, viajará entre Bueno Aires, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, El Calafate y Ushuaia, es decir lo que las empresas no pueden omitir son las escalas, tienen que mantener el 50% de las escalas, o sea no pueden omitir el recorrido”, expuso.

Detalló que en la “Argentina cada cien personas, vuelan treinta tres, mientras que en países limítrofes cada cien personas, están volando sesenta, y llevar a este índice es duplicar o triplicar la franja de pasajeros”.

Con respecto a la logística, indicó que lo “implementan cada una de las áreas, Ushuaia es un aeropuerto seguro, aunque hay obras pendientes de realización, estamos próximos a la llegada de la veda invernal, pero estimamos que entre en septiembre y octubre comenzaremos a ver algunas obras de refaccionamiento, sobre todo lo que es la parte edilicia de la parte de afuera y de adentro”, dijo, al tiempo que agregó que “también estamos viendo con provincia para solucionar el problema del estacionamiento, la cantidad de vehículos estacionados que hay por el espacio de un mes, mes y medio, y más tiempo abandonados en las playas de estacionamiento, lo que genera en ciertos momento no encontrar espacio para poder estacionar”.

Subrayó que el “aeropuerto de Ushuaia es uno de los pocos aeropuertos en el que el estacionamiento es gratuito”.

Ushuaia ocupa el noveno lugar en movimiento de pasajeros

En otro orden, Miskoff señaló que el aeropuerto de Ushuaia finalizó el “año pasado con setecientos cincuenta mil quinientos sesenta pasajeros transportados, entre arribados y despegados, lo que nos ubica en el noveno lugar de movimiento de pasajeros, mientras que en el movimiento de aeronaves, el aeropuerto es netamente comercial, donde el 95% de las operaciones son comercial regular”.

Además indicó que este año durante el mes de “enero superamos los cien mil pasajeros, o sea por primera vez el aeropuerto supera las seis cifras en un mes, mientras que en el mes de febrero anduvimos arriba de los ochenta y siete mil pasajeros, con lo cual durante los dos primeros meses del año hemos andado cerca de los doscientos mil pasajeros”, contó.

Asimismo, el Jefe del Aeropuerto Internacional de Ushuaia detalló que dada las “distancias la aviación general opera muy poco, o en determinadas épocas del año, pero si opera en la base aeronaval”, dijo.

En cuanto al ranking de movimientos de pasajeros, enumeró que el “primero es Aeroparque, el segundo es Ezeiza, el tercero es Córdoba, el cuarto es Mendoza, el quinto es Bariloche, el sexto es Salta, el séptimo es Iguazú, el octavo es Neuquén, y noveno es Ushuaia, y décimo es el aeropuerto internacional de Tucumán”, reveló, mientras que entre los aeropuertos de la Patagonia el “primero es el de Ushuaia con mayor movimiento de pasajeros, pero también depende de la época del año en cuanto a lo que es el movimiento de pasajeros”.

Confío que entre los meses de “abril, mayo y junio sería como la época de vacaciones nuestra, hay una reducción sensible en cuanto a lo que es el movimiento de aeronaves, y de pasajeros, y después ya comenzamos la temporada de invierno, y en septiembre ya se lanzan los vuelos de la temporada estival, y comenzamos a trabajar nuevamente fuerte”.

Aviones de gran porte

Por otro lado recordó que desde el año 2012 venimos “recibiendo a los Airbag 340 y 330 de Aerolíneas Argentinas, que son las aeronaves de mayor porte, y las que hacen los vuelos internacionales, haciendo el vuelo Ezeiza-Ushuaia, es el único aeropuerto que ellos van con ese tipo de aviones, dado que ellos no solamente efectúan transporte de pasajeros, sino también de carga, con lo cual el aeropuerto de Ushuaia se encuentra totalmente preparado para poder recibir y atender a las distintas aerolíneas que llegaran próximamente”.

Finalmente se refirió a las fechas alternativas en cuanto a la llegada de las nuevas aerolíneas, para lo cual dijo que “todavía no nos han presentado nada, aunque las empresas tienen 180 días para presentar la documentación, es decir aeronaves, rutas, capacitación, tripulaciones correspondientes, y después de ese plazo las autoridades aprobaran o no si están condiciones, y posteriormente de resultar todo favorablemente será el turno de volar”, concluyó.

