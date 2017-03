Trabajadoras y trabajadores que tenían contrato a término en la empresa BGH, se movilizaron ayer a las delegaciones del Ministerio de Trabajo de la Nación y el de la Provincia bajo el lema “5 años víctima de las mentiras”. Pidieron una audiencia urgente para poder solucionar su situación laboral.

Río Grande.- Un grupo de trabajadores que estaban contratados a término en la empresa BGH y quedaron desvinculados, se movilizaron este miércoles a las delegaciones de Trabajo de Nación y Provincia, para pedir una reunión con la patronal, en ese ámbito, con el propósito de reclamar la reinserción laboral y “un plan de contención hasta que esto se haga efectivo”.

“Es una manifestación de los compañeros en la búsqueda por hacer respetar sus derechos y es una responsabilidad nuestra, por eso estamos nosotros haciéndonos, no solo partícipes sino también comprometidos en la defensa como lo ha sido a lo largo de todo este periodo de tiempo”, señaló el diputado nacional y secretario General de la UOM Río Grande, Oscar Martínez.

En diálogo con FM “Aire Libre” el dirigente contó que “en un debate que hemos tenido surgió la decisión de ir a reclamar a todas las instituciones, en este caso el Ministerio de Trabajo de la Nación y el de la Provincia”.

“Es un sentimiento de los compañeros y las compañeras que no han podido tener continuidad laboral, que no han podido lograr la efectivización, que no han podido hacer respetar otros derechos. Nosotros valoramos y acompañamos esta acción”, destacó el titular de la UOM local.

Además el secretario general de la UOM, dijo que acompañan a los trabajadores que, “buscan de hacer respetar sus derechos”.

Consultado sobre la bandera que encabezaba la marcha, la que decía “5 años víctima de las mentiras”, el dirigente dijo que “es una expresión de los compañeros contratados”.

Además aseguró que si bien los compañeros no han sido efectivizados y que van a trabajar para que obtengan alguna alternativa, desde el gremio “logramos que muchísimos trabajadores hayan sido efectivizados y no pudimos conseguir más”.

En cuanto a los motivos adujo a la situación general del país y “quizás hubo una lucha insuficiente”. Pero aclaró que en el caso de BGH “empezamos con 120 efectivos y hoy son 1400”.

En el caso de los contratados, “no tienen ninguna tipo de contención”, por lo que “solicitamos una audiencia urgente con el ministerio de trabajo, para ver la posibilidad de que reingreses al trabajo y que exista una plan de contención hasta que se haga efectivo”.

