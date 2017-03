Unas 4.500 personas se movilizaron ayer al mediodía en la ciudad de Río Grande, en una manifestación que convocó inicialmente la Unión Obrera Metalúrgica y a la que adhirieron la CGT, la CTA y otros sectores gremiales, organizaciones estudiantiles y sociales. Hubo tres oradores y se ratificó la decisión de seguir coordinando acciones. Críticas para el Gobierno nacional y el provincial.

Río Grande.- La marcha se formó con las columnas que partieron desde las diferentes plantas fabriles y confluyeron en la esquina de las avenidas San Martín y Belgrano, donde se realizó el acto en el cual hablaron el secretario General de la CGT local Mariano Tejeda, la dirigente del SUTEF Verónica Andino y el diputado nacional y secretario General de la UOM Oscar Martínez, con el discurso de cierre.

El acto fue enmarcado en la jornada nacional que convocó la CGT y en el segundo día de paro docente, implementado en la provincia por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina con un índice de adhesión que rondó el 60 por ciento.

Multitudinaria manifestación en Río Grande. Unas 4500 personas se movilizaron ayer al mediodía en la ciudad de Río Grande, en una manifestación que convocó inicialmente la Unión Obrera Metalúrgica y a la que adhirieron la CGT, la CTA y otros sectores gremiales.

En la ciudad también paralizaron sus actividades los metalúrgicos, entre las 12 y las 17 horas, para facilitar la participación en la marcha y como medida de reclamo “en defensa de la industria nacional y de los puestos de trabajo”. Al acto concurrieron una gran cantidad de gremios, entre ellos el SUTEF, Camioneros, la UOM, Petroleros Privados, Petroleros Jerárquicos, SOIVA, SETIA, SUPARA, CEC, ATE, UTHGRA, UDA, SMATA, SATSAID, SIPREN, No Docentes UNTDF, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, CGT y otros. También estuvieron organizaciones barriales y estudiantiles, junto a partidos políticos como la Unidad Solidaria de los Trabajadores, el Movimiento Barrios y Nuevo Encuentro.

La secretaria Adjunta del SUTEF, Verónica Andino, señaló que “estas calles colmadas, demuestran la necesidad de fortalecer la unidad de todos los trabajadores del ámbito estatal y del ámbito privado”. En el mismo sentido expresó la importancia de “trabajar en un programa que nos contenga a todos y que nos ayude a consolidar la unidad en la calle”. “No podemos permitir que nos expulsen, a unos porque los despiden de las fábricas y a otros porque achican y ajustan en el Estado”, remarcó la dirigente docente; avanzando luego con cuestionamientos tanto para el Gobierno del presidente Mauricio Macri, como para la gobernadora Rosana Bertone.

Luego el titular de SETIA y de la CGT Río Grande Mariano Tejeda, expresó que “hay que hacerle entender a este gobierno de Macri, que a mi entender es un traidor a la patria y al pueblo; que nosotros vamos a estar acá siempre”. “Que sepan que las importaciones no las vamos a tolerar, que sepan que las políticas de ajuste no las vamos a tolerar; que sepa Macri y todos sus laderos que vamos a estar en la calle siempre”.

Luego el titular de la UOM, Oscar Martínez, en diálogo con la prensa dijo que la marcha fue “una demostración concreta de trabajo, de unidad, de solidaridad; pero sobre todo de compromiso y de responsabilidad en la defensa de todos y cada uno de nuestros derechos y de los puestos de trabajo”.

Respecto de la masividad de la marcha señaló que habían “trabajado para lograr esta movilización, hemos impulsado el debate en cada una de las fábricas, en el Congreso de Delegados; y hemos hecho todas las actividades necesarias para poder lograrlo”.

Para concluir se refirió a la decisión de “poder defender la industria que hemos podido conseguir durante estos años, con muchísimo esfuerzo, intentando mejorarla y lograr que cada vez haya más producción nacional para, si es posible, que cada vez haya más puestos de trabajo”.

En su discurso, el metalúrgico había cuestionado con firmeza las políticas del Gobierno nacional y saludó “a los docentes, que a lo largo y ancho del país han dado un claro ejemplo de como se debe defender la educación”. Aseguró que “los trabajadores y el pueblo están en contra de este modelo y están dispuestos a manifestarse en las calles”, advirtiendo que “estamos enfrentando al Gobierno nacional y sus políticas, pero también estamos enfrentando la complicidad del Gobierno provincial”, en referencia a la gestión de la gobernadora Rosana Bertone.

Diputado Rodríguez: “Estamos reclamando que el presidente de la Nación modifique la política económica”

El diputado del Frente para la Victoria Matías Rodríguez destacó la movilización de miles de trabajadores en Tierra del Fuego que exigieron el cese de los despidos y reclamaron cambios en la política económica que lleva adelante el macrismo.

“Estas son movilizaciones generadas por el propio Gobierno nacional, que vienen lastimando fuertemente al pueblo argentino y al de Tierra del Fuego en particular”, señaló Rodríguez, quien participó de la marcha por las calles de Río Grande junto a diputados nacionales y referentes del Frente para la Victoria.

El diputado fueguino recordó que “en diciembre de 2015 había unos 16.000 trabajadores en las fábricas fueguinas y ahora tenemos 10.000”, al tiempo que explicó que “la destrucción de puestos de trabajo en la industria significa comercios que venden menos y un golpe a toda la economía local”.

“Este plan económico también es un golpe a la soberanía, porque recordemos que las políticas que fortalecieron a Tierra del Fuego lo hicieron con un fuerte componente estratégico y de defensa del territorio nacional”, subrayó el diputado nacional.

Asimismo señaló que “hoy miles de trabajadores marcharon contra el desempleo, los ajustes y la pobreza, en defensa de la 19.640 y la industria nacional. Desde Cambiemos nos hablan de ‘reconversión’ cuando todos sabemos que esa palabra es igual a ‘desocupación”.

Finalmente sostuvo que “es mucha la diferencia en cuanto a lo que veníamos desarrollando en Tierra del Fuego y lo que están sufriendo las familias fueguinas”, agregó el diputado y consideró que “el pueblo se va a seguir movilizando hasta que el presidente escuche”, concluyo.

Martín Pérez: “En un año de gobierno de Macri pasamos de exportar productos al continente a exportar mano de obra desocupada”

“El modelo instaurado por Mauricio Macri en la Argentina, sólo significó desazón e incertidumbre para miles de fueguinos”, sostuvo Perez, a la vez que agregó “la política económica del gobierno nacional ataca a la industria nacional y expulsa a los trabajadores. Es un modelo agroexportador que concentra riqueza y estimula la especulación financiera. Descree del mercado interno y por eso lo destruye. Nuestras fábricas necesitan de un mercado interno fuerte para producir y generar empleo”.

En el mimo sentido el diputado Pérez manifestó “este modelo de ajuste sostenido y apertura indiscriminada de importaciones está dañando seriamente nuestra matriz productiva y la sostenibilidad de los puestos de trabajo” y agregó, “en un año de gobierno de Macri, pasamos de ser una provincia que se destacaba por exportar productos terminados al continente, a ser noticia porque exportamos de mano de obra desocupada”.

“La unidad de lo trabajadores es fundamental para frenar este modelo de ajuste, por eso celebro la movilización organizada por la CGT y acompañada por miles de compañeros y compañeras trabajadores de diversos sectores”, puntualizó Pérez.

Para finalizar el diputado nacional sostuvo, “junto a los diputados nacionales del Frente para la Victoria vamos a seguir firmes en nuestras posiciones en el Congreso, defendiendo el derecho de los trabajadores de todo el país y los intereses de Tierra del Fuego, pero siempre en firme oposición a las políticas de ajuste neoliberal que impulsa el gobierno de Mauricio Macri”.

