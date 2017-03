Se busca diversificar la matriz productiva, recuperar y crear puestos de trabajo con la inclusión de nuevos productos. También se abordarán unos 70 nuevos inicios de producción aprobados. “Somos un gobierno que no sólo defiende la industria de la provincia, sino que además promovemos acciones”, afirmó el ministro Ramiro Caballero.

Río Grande.- Este jueves se llevará adelante la primera reunión del año de la Comisión del Área Aduanera Especial, presidida por el ministro de Industria Ramiro Caballero, donde se prevé no sólo tratar los temas habituales de la Industria promocionada, sino además el Ministro comentará los lineamientos generales del proyecto elevado al Gobierno nacional para la apertura del Subregimen Industrial.

“En esta primera reunión del año y teniendo en cuenta el difícil contexto nacional, estaremos tratando más de 70 nuevos inicios de producción de variados productos, donde además de seguir apostando fuertemente a la industrialización y reconocer el trabajo de todo el equipo del Ministerio, tanto de mi gabinete como de cada agente de la administración que han puesto mucho trabajo y empeño para llegar en tiempo a la dinámica que hoy nos exige estar cada vez más comprometidos con la producción, la innovación, los nuevos modelos y la evolución tecnológica”, señaló Caballero.

“Los lanzamientos que estamos aprobando son para producciones inmediatas como así también para nuevos modelos durante el año”, explicó el ministro. “Esto se ha logrado por las permanentes acciones que llevamos adelante para no perder producciones e impedir políticas que nos impacten aún más en las producciones”, sostuvo.

Durante el año pasado, el Ministro fue informando los avances en las propuestas que la Provincia hacía ante la Nación para mejorar la producción y la diversificación y confirmada por la propia Gobernadora en su discurso de apertura de sesiones legislativas de la entrega de proyecto de decreto al Ministerio de la Producción de la Nación.

Referido al mismo Caballero comentó: “El decreto pretende puntualmente la posibilidad de realizar la reapertura del subrégimen industrial para instalar nuevas actividades con el objeto de recuperar los puestos de trabajo caídos, consolidar los ya existentes, fortalecer la industria radicada, acompañar la evolución tecnológica como así también ser complementarios con otras industrializaciones del país”.

Consultado sobre la movilización realizada a nivel nacional de distintos gremios como el de la UOM, el funcionario expresó que “como lo venimos expresando en distintas reuniones, así también en muchas de las discusiones mantenidas con el estado nacional en particular con el Ministerio de Producción. Es hora que se comprenda que todas las provincias están sufriendo serios inconvenientes con las realidades económicas de los trabajadores”.

“Un trabajador que pierde su empleo hoy en la Argentina es muy difícil que vuelva rápidamente a recuperarlo ya que no mejora la economía, o si lo hace, es en niveles muy bajos y es ahí donde todos debemos hacer los esfuerzos para revertir ésta situación y que el Estado nacional comprenda rápidamente lo que sucede”, manifestó Caballero.

El Ministro remarcó que “somos un gobierno que no solo defiende la industria de la provincia, sino que además promovemos acciones que buscan salir de situaciones complejas permanentemente y así lo informamos a los trabajadores en las recorridas por las industrias y que además defenderemos con quien sea necesario nuestro régimen promocional”.

Consultado por la realidad provincial, dijo que “lamentablemente estamos en una situación que si bien tendremos algunas mejoras en los próximos meses, todos los días batallamos para que no solo se comprenda la importancia de la actividad industrial de Tierra del Fuego, sino la importancia de consolidar la producción en la Argentina. Esta es la única forma de generar mejor empleo con crecimiento en la sociedad y en el desarrollo de la tecnología y el conocimiento”.

