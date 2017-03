Un imponente acompañamiento del público tuvo el Carnaval Provincial 2017 impulsado por el Municipio de Río Grande que este año estrenó a la costanera como circuito del desfile. Con predominio de las danzas andinas, participaron distintas agrupaciones y asociaciones de bien público, desde organizaciones barriales, instituciones especiales hasta entidades solidarias, con coreografías para todas las edades. Acompañaron también representantes de Ushuaia y de la localidad chilena de Porvenir. Emprendedores locales, a través de la Secretaría de la Producción y Ambiente, ofrecieron sus productos en tanto la Agencia de Deportes realizó un importante despliegue ofreciendo actividades recreativas para niños y jóvenes.

Río Grande.- Este año la celebración popular del Carnaval Provincial 2017 se realizó en el playón costanero sobe calle Güemes, en la que, además de la tradicional fiesta del desfile de carnaval con decenas de comparsas y agrupaciones, se dispuso una jornada de juegos y atracciones varias para los más chicos.

Desde las primeras horas de la tarde los vecinos se comenzaron a congregar en familia para disfrutar de todo lo que se había organizado desde el Municipio e Río Grande a lo largo del Paseo Costanero, con castillos inflables y atractivos especialmente organizados para los más chicos con la participación de diversas áreas municipales.

Pero el ritmo y el color llegaron de la mano de las distintas murgas, comparsas, carrozas y números solitarios, siendo los protagonistas de esta nueva edición del festejo de Carnaval en la ciudad, que fue seguido por los vecinos a la vera de la zona costera.

Estuvieron acompañando desde el palco los secretarios Analía Cubino Paz (Promoción Social); Diego Lassalle (Agencia de Deportes), Sonia Castiglione (Producción y Ambiente), Laura Rojo (Modernización e Innovación) como asimismo el subsecretario de Participación Ciudadana, Dr. Federico Greve. También, acompañaron el Comandante de la FAIA, Capitán de Navío Fernando Terribile; el Comandante del BIM 5 Escuela; Capitán de Fragata Maximiliano Jesús Vega y el Comandante del Destacamento Naval, Capitán de Corbeta Fernando Romero López, además de distintas personalidades del quehacer de la ciudad.

El Jurado fue integrado por los bailarines César Hernández, Melissa Córdoba y el músico Pablo Campos.

Las niñas también se lucieron en esta nueva edición del carnaval fueguino.

“Estamos gratamente sorprendidos por la respuesta del público”

Pese al día gris plomizo, el evento le dio un marco imponente a este Carnaval Provincial 2017 que fue impulsada por la Dirección de Cultura pero que contó con la colaboración de todas las áreas municipales.

La titular de la cartera de Promoción Social destacó que “si bien el día no nos acompañó con el sol, la alegría y el calor de la gente suplieron ampliamente la tarde de este domingo con una verdadera fiesta familiar, donde también los grupos participantes contaron gente de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores; con representantes no solo de Río Grande, sino también de Ushuaia y de Porvenir, Chile. La verdad es que fue una fiesta maravillosa y estamos gratamente sorprendidos por la respuesta del público”.

La profesora Analía Cubino Paz agregó que “el haber elegido el playón municipal aquí en la costanera también permite que la gente pueda interactuar con todo este entorno, la costa del mar y la zona del boulevard, con los productores que ofrecieron sus alimentos, todo esto genera una instancia de entretenimiento muy importante”.

La integrante del Gabinete municipal resaltó la participación de todas las áreas municipales en este evento, “todas ellas colaboraron para que sea una fiesta grande, como se merece la ciudad y no han medido esfuerzo para realizarlo y todo salió mejor de lo que esperábamos en este evento que se ha convertido en una fiesta tradicional de la provincia y también de la región sur, así que estamos muy contentos porque con el esfuerzo de todos los municipales se ha podido lograr la integración de todos los vecinos también”.

“Esta es una fiesta de la ciudad”

La Agencia Municipal de Deportes y Juventud fue otra de las áreas que activamente participó con sus distintas direcciones, dispuso castillos inflables, el ‘Toro Jacinto’ por donde pasaron más de 800 chicos desde las 14 horas y asimismo improvisaron una pista con rampas para skate y bike.

“Este es una fiesta de la ciudad en la cual el Municipio de Río Grande participa con todas sus áreas y la verdad es que estamos muy felices por la convocatoria de la gente que ha aceptado de buena manera el cambio de lugar, recordemos que siempre lo hacíamos en la avenida Belgrano frente al Alem y hoy nos vinimos aquí a la senda de la costanera con una convocatoria masiva de vecinos”, comentó el profesor Diego Lassalle.

El titular de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud destacó asimismo que “la verdad la cantidad de gente, el mar calmo –si bien el día estuvo un poco gris- el color, la alegría y las distintas coreografías le dieron un marco hermoso e imponente a este carnaval provincial”.

Defensa Civil y el Voluntariado de Defensa Civil participó en la seguridad del evento lo mismo que la Policía de la Provincia que desplegó unos treinta efectivos.

En tanto que el área de Limpieza Urbana se dedicó a recolectar las cientos de latas de espuma utilizados en el evento.

