El reconocido locutor fueguino dialogó con “De la Mejor Manera” en donde brindó un emotivo repaso de su trayectoria en los medios. Los primeros mensajes con el Poblador Rural, la Guerra de la Malvinas en Radio Nacional y el Gran Premio de la Hermandad con transmisiones llenas de anécdotas y curiosidades.

Río Grande. – El reconocido y querido locutor fueguino “Lucho” Torres, visitó los estudios de Radio Universidad (93.5 MHZ) en donde participó de la tradicional sección del “Personaje de los Viernes” en contacto directo con el corresponsal de Roma, Dr. Marcello D’Aloisio, en el programa “De la Mejor Manera”, conducido por la locutora Lorena Vera y el Director de la emisora, Alberto Centurión.

Nacido y criado en Río Grande, el gran “Lucho” afirmó que su incursión en la radio “fue casi de casualidad aunque en mis principios como estudiante del colegio Don Bosco ya el cura por lo general me elegía a mí para que haga algunas lecturas del evangélico. En ese momento me incomodaba y terminaba protestando hacia adentro. Ellos seguramente se habían dado cuenta de mi vocación y cuando me fui a La Plata no se me ocurrió estudiar locución sino que fui a estudiar arquitectura y luego medicina lo que fue un fracaso porque tampoco me recibí de médico. El clic fue cuando desapareció mi amigo el “Chino” Mora. Éramos amigos y cuando sucedió eso decidí irme de la ciudad de La Plata porque temía por mi vida por todo lo que pasaba y ya conocemos”.

En su regreso, comentó que sus padres ya no estaban en Río Grande y decidió volver para “ver qué pasaba porque pensé que Tierra del Fuego me iba a dar una respuesta laboral y mi objetivo era trabajar en el petróleo pero nunca pude subir a una plataforma. Hasta que llegó ‘Mingo Gutiérrez y me invita a concursar para locutor en Radio Nacional Río Grande. Gané el concurso y el Director de ese entonces, Gabriel Bersier, dijo que de ‘lo peor yo era el mejor’. Así que a la semana siguiente comencé. Mi primer programa fue ‘Agenda Radial’ y tenía que ver con el contacto con el ‘Poblador Rural’ que era una comunicación vital para la gente del campo. Esto fue en enero de 1980. Aprendí por necesidad”.

En diálogo con Radio Universidad (93.5 MHZ), comentó que haber tenido “una educación salesiana era una garantía. El contacto con los sacerdotes que vinieron a evangelizar, recuerdo que eran exigentes y grandes promotores de la actividad deportiva. En esos colegios salesianos se experimentaba con el italiano y con actividades relacionadas con la iglesia. Es una educación muy fuerte y muy a fondo”.

Para Lucho, “la radio cambió para bien. Lo que podemos manejar y tenemos al alcance de la mano es lógicamente muy superior a lo de aquellos tiempos. A mí me costó ese salto de calidad en lo que hace el adelanto tecnológico porque pareciera que fuera ayer cuando trabajábamos con casetera y grabadores de cinta abierta. Aún no lo termino de entender. Todos los nuevos instrumentos tecnológicos son válidos pero aquellos que mantenían la comunicación viva, era el contacto directo. Se anunciaban nacimientos a través de los mensajes al poblador rural dirigido a un ovejero y a aquellos que trabajaban y trabajan en algún establecimiento rural que vaya a saber dónde estaban. Esa comunicación era directa en determinados horarios y la audiencia, en esos momentos, era de la gente rural que buscaba a cualquier tipo de necesidad porque a veces veíamos que eran mensajes muy domésticos”.

Integración con Malvinas

El locutor fueguino brindó un repaso del espacio de integración con Malvinas que tenía Radio Nacional Río Grande. “Con Malvinas era un programa de turno que tenía Radio Nacional y si te tocaba ser protagonista en ese turno, había una persona que hablaba inglés entonces el hacia un programa dedicado a los malvineros. Un ex compañero del Don Bosco había vivido en Malvinas porque su padre había sido gerente de Aerolíneas Argentinas; es decir que era común y habitual establecer ese contacto ya que la señal de Radio Nacional llegaba perfectamente”.

“Un día tocaron el timbre y en la puerta estaba Hugo Giménez Agüero el cantautor patagónico que tanto le escribió al sur y eso me sorprendió muchísimo. Ese día el pasó a saludar por la radio y fue muy fuerte. Otro episodio también muy fuerte fue cuando comenzó el conflicto de Malvinas y se hace la Operación Rosario, todo eso lo escuchábamos en la radio y el operador de ese día, Ángel Eduardo Acosta, quien estaba sintonizando y se escuchaban perfectamente las comunicaciones de los distintos móviles y eso fue muy fuerte. No sé quién tiene esa cinta porque eso se grabó. Fue un momento de inmenso valor. Éramos transmisores de claves en clave a puestos que estaban instalados por aquí cerca. Parecían mensajes sin sentido y sin embargo tenían un contenido que para las fuerzas eran más que importantes. Fuimos protagonistas de esa manera y el faro o la radio ayuda era la antena de la radio que era utilizada como guía para los aviones que regresaban de sus incursiones bélicas para tomar la cabecera de la pista y aterrizar”.

Gran Premio de la Hermandad por Radio Nacional

Cabe recordar que el Gran Premio de la Hermandad se transmitía en vivo por Radio Nacional Río Grande “con distintos móviles que nos aportaba YPF que tenía camionetas equipadas con VHF y se situaban uno cada 50 kilómetros. Entonces allí había un equipo de transmisión que hacia Deportes en el 640. Tengo el recuerdo de la integración con el Presidente Ibáñez y era una fiesta con dos días de transmisión de muchas horas. La transmisión era todo a pulmón y sin embargo salía muy bien”.

Cuando ocurre el accidente de Francisco ‘Paco’ Puget, quienes son los primeros dos fallecidos en este Gran Premio que logra reunir en cada año más participantes, ese día estábamos en la radio y rápidamente nos dimos cuenta que algo había sucedido porque no se dijo de inmediato que fallecieron sino que había algunos indicios de que algo malo había pasado y no se sabía con quién pero transcurrida algunas horas se reveló todo y por aquel tiempo ese día estaba corriendo Jorge Recalde y esa carrera se suspendió en esa etapa. Ocurrió algo que forma parte de la cultura local; por correrlo a Recalde, ‘Paco’ Puget se accidentó. Es lo que se dice porque en realidad fue un accidente de carrera que tuvo muchos ingredientes entre ellos venir ‘sueltos’ en el auto de carrera y el accidente fue muy grave. Fue un día muy triste”.

Fm Atlántico

El ex conductor del Noticiero de Canal 13 Río Grande, se refirió al proyecto que ya ejecutó hace algunos años. Se trata de FM Atlántico del Sur y “es un nombre que lo pensé mucho al ponérselo porque tengo una relación con ese atlántico y el conflicto bélico del 82’, decidieron en honor a ellos los que han luchado y quienes estuvimos aquí viviendo ese escenario ponerle atlántica del Sur por esa razón”.

Vuelta a la democracia

El querido Lucho Torres también recordó su paso como Director de Medios de la gestión del ex intendente Esteban “Chiquito” Martínez. “Volvía la Democracia y la Municipalidad que encabezaba “Chiquito” no tenía Prensa y Difusión. Él microprograma “tiempo comunitario”, lo impulsamos en aquel entonces. Lo hicimos porque era la herramienta que tenía la Municipalidad para mostrar sus obras en el año 84’. Las gestiones eran cada dos años y estuve a cargo del área de Comunicación y Ceremonial y Protocolo. Fue un cargo muy lindo. Al noticiero también lo hacía con mucho gusto. Es algo que me apasiona presentar noticias y sé que no puedo volver al canal aunque me encantaría”.

