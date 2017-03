El legislador Pablo Blanco detalló algunas obras incluidas dentro del endeudamiento por 200 millones de dólares que autorizó la Legislatura en el presupuesto. Hay varias obras vinculadas con edificios públicos, entre ellas el palacio legislativo y refacciones a la Casa de Gobierno. Estima que este mes se emitirán los bonos para obtener el financiamiento. Para la zona norte, se incluyo un mini estadio por 400 millones y se esperan más inversiones por responsabilidad empresaria, con la licitación del área CA12.

Río Grande.- El legislador Pablo Blanco dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre el endeudamiento por 200 millones de dólares que autorizó la Legislatura, mediante la emisión de bonos o títulos públicos, para motorizar el desarrollo de la provincia.

Estimó que “los bonos se van a emitir en el transcurso del mes de marzo, por 200 millones de dólares y dentro de ese plan de obras hay 70 millones destinados a la construcción del edificio legislativo, hay fondos para el nuevo edificio del Tribunal de Cuentas en Ushuaia, para la refacción de edificios públicos y parte se están utilizando en la refacción de Casa de Gobierno. La Casa de Gobierno ya quedó chica para la estructura de gobierno y se está trabajando en la reparación”, dijo.

Aseguró que hay “un plan de obras públicas muy importante” y le hubiera gustado que la gobernadora, en el discurso inaugural, las hubiera detallado en un apartado especial. Como ejemplo citó “la realización de un puerto alternativo para carga y otras actividades, para dejar el actual esencialmente para la actividad turística. Estaría ubicado en la zona de contenedores, independientemente de que se continúa con el análisis del pliego para licitar el puerto de Río Grande”.

En el caso del puerto Caleta La Misión, dijo que se terminó de aprobar “un convenio con la Corporación Andina de Fomento, que está analizando la obra, para ver si se puede reactivar con el proyecto original o con el actual. Hay inquietudes de privados que manifiestan la voluntad de llevar a cabo la obra en la zona de Las Violetas, con la empresa china. Hay conversaciones para reactivar esa actividad y, si es cierto lo que se comenta, esperamos que no se repitan errores del pasado”, sostuvo.

Consultado sobre el reclamo de 50 millones de dólares de la UTE Ormas-Andrade-Gutiérrez por la paralización de la obra del puerto, dijo que “sigue en la vía judicial y no tengo información sobre el tema. Seguramente en el estudio que hace la CAF estas cosas se van a tener en cuenta, porque para hacerse cargo de una nueva obra deben quedar zanjados los conflictos”.

Agregó además que dentro del paquete de obras se incluyeron 400 millones para el tendido de 390 kilómetros de fibra óptica, que iba a hacer ARSAT. “Esto es necesario y, si ARSAT no lo hace, lo tiene que hacer la provincia. Nos parece de suma importancia la obra y si ARSAT lo hace, esos recursos tendrán otro destino. Seguramente si lo hace ARSAT va a querer apropiarse de recursos que son provinciales, y si lo hace la provincia, tiene el manejo exclusivo”, diferenció.

Consultado acerca de otras obras en la zona norte, que se financiarán con los bonos, y la posibilidad de reacondicionar las hosterías que quedaron abandonadas, dijo que “las hosterías tienen previsto en el Presupuesto 2017 del INFUETUR un monto para la puesta en valor. En los bonos hay partidas para edificios públicos y tranquilamente pueden estar estas hosterías”, consideró.

Destacó que cuando se hicieron esas hosterías “fue una de las pocas veces que se proyectó son suma inteligencia. Con el Gobernador Campos hubo una planificación de la provincia y lamentablemente después se perdió ese rumbo”.

Licitación del área CA12

Blanco adelantó que con la licitación del área CA 12 “va a haber obras en el pliego que tendrán que ver con la responsabilidad social empresaria y se le va a dar prioridad a lo que haga falta en la zona norte. Con la renegociación de YPF-YSUR se está haciendo el hogar de ancianos en Río Grande y está próximo a comenzar el centro de salud de segundo nivel en Margen Sur, con los tres millones adicionales que obtuvimos”, indicó.

“Seguramente con la licitación del área CA12 se van a plantear obras en la zona norte, que es de donde se extraen los recursos. También en la renegociación con YPF, por un yacimiento de Magallanes que es compartido con Santa Cruz y Nación, se está exigiendo como responsabilidad social empresaria una obra de provisión de gas, para solucionar el problema de gas envasado en Tierra del Fuego”, informó.

También se refirió al mini estado previsto en la emisión de los títulos públicos “por un monto de 400 millones. Va a estar ubicado entre el ex barrio YPF y La Misión”, precisó.

Puerto más competitivo

Por otra parte, ante la falta de competitividad del puerto de Ushuaia respecto de la oferta en Chile, para aprovisionamiento de combustible a los cruceros, el legislador Blanco dio a conocer que cuando vino el Ministro de Transporte de Nación tuvo una reunión “con los armadores que tienen a su cargo el tema de transporte de cruceros. Se habló de la provisión de combustible y la competitividad del puerto. En la última sesión nuestro bloque presentó una iniciativa del legislador Rubinos, que hace a la competitividad del puerto de Ushuaia. En esa reunión con los armadores de cruceros antárticos sobre todo, se habló de las dificultades para el aprovisionamiento en el puerto de Ushuaia y las ventajas que daban los puertos chilenos”, reconoció, como tema a resolver.

Fideicomiso industrial

Respecto del fideicomiso industrial por el cual AFARTE aportaría 50 millones este año, y el destino que tendrán los fondos, Blanco aclaró que “es un fideicomiso que no lo maneja la provincia. El destino de los recursos tengo entendido que estaba en discusión y está trabajando la provincia con AFARTE. Es un fideicomiso de la industria con la provincia. Se hablaba de la conexión de fibra óptica y la construcción de viviendas, pero no es plata que está en las cuentas de la provincia”, insistió.

Petitorio de la UOM

Dado que el legislador Blanco fue uno de los que recibió el petitorio de la UOM el pasado miércoles, luego del discurso de apertura de la gobernadora Bertone, se le consultó sobre su contenido y los pasos a seguir desde la Cámara. “Fue un petitorio en defensa de puestos de trabajo. En la sesión la Cámara sacó un proyecto de declaración manifestando la preocupación y el acompañamiento de la Legislatura”, dijo.

En cuanto a la preocupación por el proyecto de decreto que se discute en Nación para la reconversión de la industria fueguina, dijo que “no pretende reemplazar la industria con la madera. Plantea la prórroga de la promoción de Tierra del Fuego y la inclusión de otras actividades. El tema industrial no es solamente la industria electrónica. Hoy hay fábricas con inconvenientes de producción porque no compraron insumos, pensando en una apertura indiscriminada de la importación. Por lo que uno averigua, la actividad se va a reactivar en algunos rubros en los próximos meses, independientemente de las computadoras, donde se sabía la decisión del gobierno nacional”.

“Por supuesto es sumamente preocupante la pérdida de empleo, pero también preocupa que la Cámara empresaria, ante el primer anuncio (de quita de aranceles) dijo que iba a bajar los precios. Quiere decir que estos años se abusaron con los precios. Hay que buscar el equilibrio entre una y otra cosa. Hay empresas radicadas en Tierra del Fuego que apostaron a la importación y por eso no tenían plan de producción. Ahora están en dificultades”, advirtió.

El cambio de planes de Roch

En cuanto al proyecto ingresado sobre tablas en diciembre pasado, que terminó en comisión, para permitir a la petrolera Roch un cambio en el plan de inversiones aprobado, dijo que “está en comisión y se le ha dado intervención a la AREF para que clarifique dudas que había en un artículo que tiene que ver con el sellado”.

Afirmó que el problema no pasa por la alternativa de reconversión de actividad petrolera a gasífera, sino que la adenda que envió el Ejecutivo “dice que en lugar de hacer cinco pozos en un lugar se van a hacer en otro primero. Se armó toda una historia detrás de esto, pero eso es toda la adenda. El artículo referido al impuesto de sellos no estaba claro, y ahí estaba el inconveniente”, explicó.

El año electoral

Finalmente se le preguntó sobre las elecciones 2017 y cómo se plantean para la UCR en Tierra del Fuego. “Yo no pude participar de la reunión en Villa Giardino pero la idea primordial es conformar Cambiemos en los 24 distritos –dijo-. Los primeros días de abril va a haber una reunión de la convención en La Plata y se va a llegar a una definición. El partido quiere fortalecer la UCR dentro del marco de Cambiemos, para obtener el mejor resultado posible, con los candidatos que surjan. Cualquiera está habilitado a presentarse, con el sistema de las PASO”, remarcó.

Se le indicó que el concejal Paulino Rossi expresó que “sería lo más sano ir por la lista 3”, como radical: “Es una opinión de Rossi, vamos a ver qué decide el partido”, respondió Blanco.

Asimismo, aseguró que la relación del bloque es muy buena y los tres están juntos, incluido Rubinos que en algunas votaciones había marcado disidencias. “Estamos todos juntos y se vio en las dos sesiones que tuvimos en el año. Inclusive el jueves estuvimos reunidos en Ushuaia con el presidente de la convención y el presidente del partido”, apuntó.

Blanco negó haber aludido a Furlan y Romano: Los que no tienen palabra

El legislador Blanco, luego de declaraciones en las que expuso el acuerdo entre el FPV y la UCR para la elección de autoridades de la Legislatura, negó haber hecho un acuerdo. También aseguró que no se refirió a Furlan y Romano al manifestar que hay “algunos que no tienen palabra”, luego de que ambos decidieran no acompañar con su voto el adelantamiento de la sesión preparatoria.

El legislador Pablo Blanco dio marcha atrás con algunas declaraciones que había formulado a los medios, vinculadas con el acuerdo entre el FPV y la UCR para la elección de las autoridades de la Legislatura.

La sesión preparatoria que se frustró por el voto negativo de los oficialistas Ricardo Furlan y Ricardo Romano, derivó en que el legislador radical expresara que algunos “no tienen palabra”, advirtiendo que, si la legisladora Myriam Martínez había convocado a sesión, era porque ya estaba acordada.

Este sábado, Blanco aseguró que “yo no tenía ningún acuerdo, ni hablé con Romano ni con Furlan. Algunos medios de comunicación sacan las propias conclusiones de las declaraciones que uno hace. Yo no nombré a ninguno de los legisladores del FPV. Los medios hacen las interpretaciones que creen convenientes”, sostuvo.

“Furlan y Romano no faltaron a ninguna palabra porque yo no hablé nunca con ellos. Interpretaron que me refería a ellos y no me referí a ellos. No me referí a ningún legislador en particular cuando dije que ya la palabra no vale tanto. Yo me guardé el nombre. Si encuentran la grabación donde me referí a Romano y a Furlan, reitero lo que dije en la sesión, que renuncio a mi banca”, disparó.

