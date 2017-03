Así se expresó la subsecretaria de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Río Grande, profesora Gabriela Castillo y fundamentó que “en lo personal creo que no es el momento y además la Constitución provincial habla de crecimiento y Río Grande es una ciudad en crecimiento que está prevista ‘como ciudad’ e independizar una cuarta ciudad implicaría también repensar estas cuestiones sustentadas en las normas”. Cabe destacar que la comuna local viene desplegando una fuerte inversión en la zona donde también el intendente Gustavo Melella proyecta obras de infraestructura.

Río Grande.- En el programa radial municipal ‘Somos Río Grande’ que se emite por Radio Universidad (93.5 MHZ), la profesora Gabriela Castillo subsecretaria de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Río Grande fue consultada sobre distintos temas, entre los cuales se planteó el pedido motorizado por algunos vecinos de municipalizar la Margen Sur.

En este sentido, la integrante del Gabinete municipal entendió que “no creo que sea una acción para este tiempo. Es cierto que la Margen Sur ha crecido, pero también hay que ser responsables en cuanto a poder analizar para independizarse si tiene los recursos para poder garantizar la subsistencia de una nueva ciudad”.

Observó en este punto que “hay demasiada crisis en la ciudad, hay demasiados otros problemas que resolver en la ciudad y que tienen que ser el foco de atención y pensar la independencia de la Margen Sur en este tiempo, la verdad que me parece una realidad desajustada”.

Recordó que “una ciudad tiene que tener la posibilidad de mantenerse y por dar un ejemplo, cuántos números de puerta tiene Margen Sur para el caso de los tributos municipales. Hay que tener en cuenta que hasta que no tenga esa zona la regularización de los barrios -hoy informales-, tampoco esos vecinos van a aportar y la realidad es que hay servicios que sí se les lleva”.

En este punto reparó que “la nueva ciudad tendrá la capacidad de comprar el agua potabilizada teniendo en cuenta que serían dos municipios distintos y que la Planta Potabilizadora se mantiene con insumos que paga el Municipio de Río Grande que pagamos todos los vecinos. Estos son temas para dar un ejemplo de muchas realidades que se deben analizar”.

La profesora Gabriela Castillo recordó que viene de ocupar la cartera social “y más de la mitad del padrón de familias asistidas corresponden a la Margen Sur y por ello entiendo que generar una política pública específica para esta nueva ciudad, requeriría de fondos propios importantes que hoy destina la ciudad de Río Grande, más allá de la división coparticipable que podría corresponderle en términos de ser la cuarta ciudad de la provincia”.

Cabe destacar que la gestión del profesor Gustavo Melella ha realizado importantes obras en la Margen Sur. A poco de asumir se construyó un nuevo acueducto de doce kilómetros de extensión que comunica la Planta Potabilizadora con las dos grandes cisternas de reservorio; construyó los nuevos accesos con dos rotondas, pavimentó las arterias troncales con hormigón (como Gran Malvina, Rafaela Ishton y otras aledañas); pavimentación de calles en los barrios; construcción de la plaza; construcción del Centro de Salud N° 3 con 461 metros cuadrados y nueve consultorios con atención en Clínica Médica, Medicina General, Odontología, Ginecología, Pediatría, Enfermería, Vacunatorio, Lactario, Plan Remediar y Plan Materno Infantil; además del importante despliegue que realizan casa por casa los promotores de salud; también actividades deportivas y recreativas llevadas no solo desde el Gimnasio municipal, sino también desde el Reconquista donde también funciona el CEPLA ‘Cuatro Estaciones’ que despliega actividades para los jóvenes; constantes actividades para los chicos en los barrios, servicio de agua, servicio de recolección de residuos, limpieza urbana, y las nuevas obras de infraestructura proyectadas como un nuevo gimnasio, un nuevo natatorio, gimnasios a cielo abierto.

Actualmente se están ejecutando las obras de infraestructura del programa nacional ‘Padre Mugica’ e incluye cloacas, pluviales, agua y otras obras.

Repaso de la obra pública

La profesora Gabriela Castillo también realizó un repaso de las obras públicas en marcha y las programadas para este año 2017, próximas a ejecutarse.

En este sentido, la funcionaria expresó que “uno de los principales desafíos es la finalización de la nueva Planta Potabilizadora de agua para garantizar el servicio de agua potable sin cortes ni disminución de presión durante la noche”.

“Es una inversión muy grande que el Municipio ha colocado en el tope de prioridades, por decisión del intendente Melella, incluso adelantando pagos con fondos municipales para que la obra no se paralice y continúe hasta su finalización”, subrayó.

Castillo también resaltó la decisión política de “acompañar el crecimiento de la población con infraestructura concebida desde una mirada de inclusión de los vecinos”.

“Como lo planteó el Intendente en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante hay que crecer en infraestructura deportiva, en red vial con obras de pavimentación, en espacios públicos para el encuentro de vecinos y la promoción de actividad saludable. En este marco están pensadas las estaciones saludables, las bicisendas, los gimnasios a cielo abierto, los playones deportivos, el nuevo natatorio, los nuevos gimnasios, el plan de mantenimiento de plazas y las políticas de acceso a la tierra y la vivienda entre otras obras”, enumeró.

La Secretaria recordó además que “está en marcha la pavimentación de arterias del barrio Buenavista, del barrio Policial con un playón deportivo en ese lugar y se comenzará en la Margen Sur desde El Alambrador doblando por Wonska hasta el gimnasio municipal”.

“También se pavimentará en paralelo la calle Oroski como corredor sanitario, donde habrá un playón deportivo y están avanzados los actos administrativos para otras arterias de esa zona”, agregó.

Asimismo, aseguró que luego de la veda invernal “avanzaremos sobre el barrio Solar de la Laguna y completaremos más calles del barrio Buenavista”.

De igual manera, la funcionaria anunció que se encuentran avanzados los trámites para la apertura de la calle Ameghino atravesando el BIM Nº5, obra que consideró “importantísima para garantizar una nueva vía de comunicación y aliviar el tránsito en sectores como la calle Santa Fe y la Rotonda de San Martín”.

Finalmente, Castillo resaltó la conclusión de la red de gas del barrio Los Cisnes “que en poco tiempo tendrá el servicio luego de la habilitación de Camuzzi” y resaltó “la gran obra de infraestructura que se realizó a través del programa Padre Mugica en seis barrios de la Margen Sur, que en unos días más, cuando recibamos las plantas elevadoras se podrán conectar a los servicios de cloacas y agua”.

