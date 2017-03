Excombatientes de Malvinas presentaron este jueves un amparo judicial para reclamar que se reestablezca el Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra, que brinda atención médica a 43 mil personas y que -según denunciaron- está virtualmente suspendido desde comienzos de este año.

La Plata.- Las organizaciones de veteranos de La Plata, Berisso y Lanús, nucleadas en la Mesa de Coincidencia Malvinas, hicieron este jueves a la mañana la presentación ante el Juzgado Federal de la Seguridad Social, ubicado en Lavalle 1268 de la ciudad de Buenos Aires.

Desde el PAMI, en tanto, admitieron demoras en los pagos a los prestadores pero señalaron que los inconvenientes se estarán solucionando próximamente y que no es un problema específico con los excombatientes sino que está ocurriendo con distintas áreas.

Además, las fuentes de la obra social de los jubilados destacaron que el organismo cuenta con “una subgerencia específica que se dedica a la atención de los veteranos, en la que se desempeñan varios ex combatientes, que está trabajando en una reforma integral del programa para que las prestaciones lleguen en tiempo y forma”.

“No existe posibilidad de espera, no se trata de paciencia o buena predisposición. Nos hallamos frente a la necesidad de un colectivo de recibir cobertura médica. Aquí está en juego la vida y la integridad psicofísica”, dice el amparo presentado hoy, que advierte también sobre “el alto número de suicidios y enfermedades” entre los veteranos que se dieron en los últimos meses.

Según explicaron, el objetivo de la presentación judicial es lograr que el PAMI reponga los pagos de las prestaciones médicas para que tanto los 17 mil ex combatientes como sus familiares, que hacen un total de 43 mil personas, puedan acceder nuevamente al servicio.

El Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra se creó mediante una resolución en febrero de 2005, y está destinado a “satisfacer la demanda de atención médica y odontológica” de los ex combatientes de la guerra de 1982, de la que se cumplen 35 años en abril.

“Desde el 2004, sostuvimos un nivel prestacional de calidad, con cobertura de todas las necesidades de tratamientos especiales, cobertura al 100 por ciento de los medicamentos, incluso pudiendo contar con prestadores de alta complejidad como Favaloro, Instituto Cardiológico, Hospital Italiano. Sin embargo, en la actualidad se encuentran todos suspendidos debido a la falta de pago por parte del PAMI”, señala la presentación judicial.

Las organizaciones de veteranos no sólo están preocupadas por los suicidios sino también por muertes repentinas por paros cardíacos, accidentes cardiovasculares o casos de cáncer, que desde comienzo de año ya suman 22, indicaron.

“Se trata de un colectivo que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. La crisis económico social que atraviesa nuestro país afecta y se constituye en factor desencadenante de múltiples trastornos psicosociales, con un alto grado de disgregación social”, indica el escrito.

Medidas del gobierno como el traslado del feriado del 2 de abril -Día del Veterano y de los Caídos-, sobre la que el Poder Ejecutivo debió dar marcha atrás, afectaron y generaron un gran malestar entre los ex combatientes, por el valor simbólico e histórico que le otorgan a esa fecha, indicaron a Télam fuentes de los centros de veteranos.

Según las estadísticas, el 12 por ciento de los ex combatientes sufrió heridas en combate, las que en el 57 por ciento de los casos se traducen en problemas de salud que persisten, en tanto que el 81 por ciento de esa población depende exclusivamente de las prestaciones del PAMI.

