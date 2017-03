La gobernadora inauguró ayer el XXXIV período de sesiones ordinarias con un detalle de la gestión realizada y varios anuncios de obras, construcción de viviendas, herramientas financieras del banco provincial y un fuerte compromiso con la defensa del empleo. Agradeció en varios tramos del discurso el acompañamiento de la Legislatura y llamó al diálogo a los intendentes. Destacó el acompañamiento del gobierno nacional y la comprensión de las necesidades de la provincia. Pero marcó diferencias con la política económica e industrial, asegurando que defenderá los puestos de trabajo de los fueguinos.

Río Grande.- Con un discurso que se extendió por poco más de una hora, la gobernadora Rosana Bertone dejó ayer inaugurado el XXXIV período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura provincial.

Ofreció un detallado informe de “los avances de nuestro primer año de gobierno”, pese a “un año muy difícil para nuestro país” como fue el 2016, donde “Tierra del Fuego ha sufrido los embates de una economía en recesión y de determinadas medidas económicas que nos afectaron”.

Subrayó que son “medidas que no compartimos y hemos trabajado para disminuir su impacto en nuestra provincia”, planteando que se trabajó en “un contexto económico nacional más desfavorable desde la crisis del 2001”. A esto sumó dificultades históricas como “un Estado sin capacidad de respuesta y una sociedad fragmentada con creciente exclusión”.

Se definió “intransigente frente a la amenaza y la coacción”, y le dijo “no al apriete” y “a quienes pretenden manipular a un gobierno elegido por el pueblo”; y “sí al diálogo”.

“Pese a las diferencias que tengo con el Gobierno Nacional he priorizado el diálogo en búsqueda de respuestas a las necesidades de nuestra gente”, expresó, cargando contra quienes “confunden, nos encasillan y nos tratan de etiquetar”, en respuesta a las críticas por su acercamiento al macrismo.

Dio cuenta de un contexto nacional “no deseado”, por “una economía que se retrajo y que tuvo impacto en la destrucción del empleo y caída de la coparticipación en un contexto inflacionario. La política económica actual de la Argentina no es la deseada, pero no se confundan, eso no implica no poseer la inteligencia de tender puentes, dialogar, discutir y siempre buscar lo mejor posible para la sociedad fueguina”, remarcó.

“Nuestra provincia necesita del Gobierno Nacional tal vez como ninguna otra. Y debo decir que hemos encontrado eco a muchas de nuestras necesidades, mientras que en otras planteamos nuestras diferencias, principalmente en el área de la industria”, expuso.

“Aquí no hay grietas, hay ideas diferentes”, manifestó, y advirtió que seguirá “golpeando puertas, gobierne quien gobierne”, porque “nuestro pueblo lo necesita. Es fácil criticar cuando no se tiene la responsabilidad de cuidar el empleo de los fueguinos, y esa es mi responsabilidad y dejo todo para cumplirla”.

Planteó una gestión con una mirada “a largo plazo” e instó a “dejar de lado la tentación de la riña política sin sentido”.

“Los fueguinos debemos hacernos cargo de ser la provincia con mayor presupuesto por habitante del país y no haber logrado que eso se traduzca ni en desarrollo, ni en equidad, ni en inclusión”, cuestionó.

Aludió al conflicto en el inicio de su mandato que amenazó la gobernabilidad provincial, y subrayó que “ninguna organización puede jaquear o extorsionar al gobierno para garantizar sus prebendas y profundizar el quebranto de las finanzas provinciales”.

Agradeció “a las diversas fuerzas políticas, sociales, empresariales y sindicales que nos acompañaron, que incentivaron un diálogo democrático y no cedieron a las presiones y las amenazas. Alcanzamos algo elemental, que parecía por momentos imposible, que se respete la voluntad popular y que la ciudadanía a través de sus instituciones democráticas gobierne los destinos de la provincia. Es un enorme paso adelante el que hemos dado”, dijo, pidiendo conservar “la pacificación que hemos logrado”.

Marcó como una de las prioridades “garantizar el empleo en la industria” y adelantó que dará “las batallas necesarias con quien sea, no claudicaremos, ni cederemos frente a presión alguna”.

El caos heredado

La gobernadora se refirió a la herencia recibida, tras ocho años de gestión de Fabiana Ríos, con una “profunda desarticulación gubernamental” y dijo que “la situación era de mayor dramatismo del esperado”. Recordó la necesidad de gestionar un adelanto de coparticipación nacional “para poder abonar los salarios de noviembre de 2015”, el retraso de “dos meses y medio” en el pago de jubilaciones y la falta de insumos en los hospitales.

“Más de cien millones de pesos del Fondo de la Soja no habían sido ejecutados en una provincia que parecía haber renunciado a la obra pública con recursos propios. Se proyectaba un déficit cercano a los 1.200 millones de pesos”, dijo, y observó que “los incrementos salariales otorgados en el 2015 impactaron en nuestro primer año de gobierno”, porque “no se habían previsto recursos para hacerles frente”.

Sentenció que “se acabaron las promesas mentirosas que transformaron al Estado en una oficina de liquidación de salarios y jubilaciones”, y señaló como “principio básico” la redistribución de los recursos “para mejorar nuestra salud, nuestra educación y nuestras políticas sociales, posando la mirada siempre en los más necesitados”.

Puso en cifras el cuadro de situación recibido, con “baja inversión en infraestructura de salud y educación, y casi nula en una infraestructura que promueva el desarrollo. En 2015, cerca del 90 por ciento de los recursos se consumían para el pago de salarios y subsidios, mientras que la inversión en bienes de uso y obras públicas eran insignificantes: 0,45 por ciento en bienes de uso y 2,61 por ciento en construcciones. El gobierno dedicaba de sus 9.200 millones de pesos del presupuesto del Poder Ejecutivo sólo 140 millones a obras públicas, un ridículo 1,5 por ciento”, precisó.

Calificó como “una bomba de tiempo” la realidad del IPAUSS, que llevó a tramitar más de 1.800 amparos judiciales para poder cobrar.

“Habíamos tocado fondo”, dijo, para justificar la reforma previsional que integró el paquete de leyes aprobadas entre el 8 y 9 de enero de 2016, y apuntó que sigue “considerando una inmoralidad que alguien pueda acceder a una jubilación de más de 200 mil pesos. Me pregunto si a estos ex funcionarios jubilados, de los cuales muchos ni siquiera viven aquí, nos les genera remordimiento ver los saldos estrafalarios de sus cuentas bancarias, tan disociadas de la realidad de nuestra provincia”, fustigó.

En este punto agradeció el acompañamiento de la Legislatura al paquete de leyes “que tenían como objetivo comenzar a subsanar el déficit del sistema previsional”: “Mi agradecimiento a los legisladores y dirigentes que acompañaron esas decisiones y no cayeron, como otros, en la tentación de la demagogia y el aplauso vacío”.

Consideró que “el tiempo demostró que el compromiso de esta Legislatura permitió cumplir con el cronograma de pagos sin ningún tipo de demora, aún cuando se adicionaron 450 nuevas jubilaciones durante el año”, y agregó que también “fue posible con el aporte realizado por los trabajadores y jubilados estatales de mayores ingresos” y “por el aporte de casi 200 millones de pesos que realizó toda la sociedad, incluidos aquellos que trabajan en la actividad privada”.

Dio cuenta de la cancelación de “más de 90 millones de pesos de deudas de gestiones anteriores”, e informó que por el incremento de la alícuota a las actividades financieras “se transfirieron al sistema previsional otros 90 millones de pesos”.

“Todos los fueguinos, trabajemos o no en el Estado, aportamos, durante 2016, 180 millones de pesos al sistema previsional de los empleados públicos, lo que equivale aproximadamente a construir más de 10 jardines de infantes”, comparó.

La gobernadora estima finalizar el 2017 con “más de 6.500 jubilados”, dado que se otorgarían unas 400 jubilaciones más, por lo que se destinarán “más de 3.000 millones de pesos, lo que representa el 15 por ciento del presupuesto de la Provincia”.

“De no haberse realizado las modificaciones, la totalidad de los recursos del sistema hubieran permitido abonar las jubilaciones sólo de enero a octubre, no pudiendo hacer frente al pago de los meses de noviembre, diciembre y del aguinaldo”, aseguró.

Anunció que “en las próximas semanas se presentarán en los nuevos organismos, la Caja de Previsión Social y la Obra Social, los planes de pago que comenzarán a saldar deudas generadas durante más de dos décadas. Estos ingresos permitirán cubrir parte del déficit creciente durante los próximos años. Es decir que ni generamos, ni licuamos deuda con el sistema previsional: nos hacemos cargo de pagar deuda generada por otros gobiernos”, sostuvo.

“Las leyes de Emergencia y de Reforma Jubilatoria, sancionadas por esta Legislatura, han sido imprescindibles, y las futuras generaciones de fueguinos lo reconocerán como el acierto que les permitió acceder a su jubilación en una Caja Provincial”, pronosticó.

También agradeció a la Legislatura la aprobación de la separación de la Caja de Previsión y la Obra Social, y afirmó que “a poco de andar estamos comprobando que ha sido una decisión acertada”. “En la Obra Social de la Provincia ya hemos avanzado en mejorar la accesibilidad a los medicamentos con coberturas del 30 y el 70 por ciento. Los servicios propios están abocados a la provisión de los medicamentos con cobertura del 100 por ciento, que corresponden a planes especiales como los oncológicos, VIH, diabetes, transplantados, entre otros. También hemos eficientizado el circuito de auditoría y pago, para cumplir con los plazos establecidos con los prestadores”, señaló.

Dio a conocer la conformación de “un Comité de Derivaciones”, que trabajará para que todo aquel que lo necesite sea derivado, “pero también que todo aquel que pueda ser atendido correctamente con la capacidad instalada en la Provincia, se lo haga de esa manera”.

Recaudación propia

A renglón seguido, la gobernadora destacó la creación de la AREF y la mejora en la recaudación propia “en un año que se nos desmoronaron los recursos coparticipables”.

“Se logró una meta de recaudación de 5.206 millones de pesos, lo que implicó un crecimiento interanual del 36,3 por ciento, en un contexto de contracción económica, sumando casi 1.400 millones más que en el 2015. Y se obtuvo ese resultado sin aumentarle los impuestos a la gente”, subrayó, aclarando que solamente se incrementaron tres puntos en la alícuota de determinadas operaciones financieras y seguros. Lo recaudado por este concepto fue “afectado directamente al sistema previsional”, aseguró.

“Es importante remarcar que se superó en 648 millones de pesos la meta de recaudación establecida en el presupuesto 2016, resultado obtenido gracias a la eficiente política de fiscalización y control de la Agencia. En contraste, los ingresos por coparticipación sólo aumentaron un 27,7 por ciento”.

Atribuyó estos resultados al plan anual de fiscalización “que permitió el recupero de deudas por más de 50 millones de pesos”; a la vigencia de un plan de facilidades de pago; la implementación de una moratoria a la que adhirieron 958 contribuyentes, generando 1.249 planes de pago. Esto permitió regularizar deuda “por 155 millones de pesos”, dijo.

Anunció que este año “se continuará con la mejora del sistema informático de control de cumplimiento de obligaciones fiscales, que ha logrado la adhesión de más de 5 mil contribuyentes al sistema DRACMA, y se continuará reduciendo los trámites en general y especialmente aquellos que requieran atención presencial”.

Dio a conocer la creación de ESCADE, un “núcleo de capacitación permanente de nuestros empleados públicos” que capacitó a 1.074 trabajadores el primer año. “También hemos instituido el Premio Provincial a la Calidad”, dijo, apostando a “la calidad en la gestión pública como un objetivo irrenunciable”.

No más corrupción

La gobernadora hizo referencia a la corrupción detectada en la gestión Ríos, ya judicializada y la atribuyó al “desorden administrativo” de la gestión anterior. En particular se refirió al accionar “de abogados del Estado que deliberadamente dejaban vencer plazos para poder regularse honorarios, impidiendo que el Estado cobre las multas correspondientes”; y a “la estafa que se estaba produciendo en la implementación de los planes Red Sol, a través de una maniobra de autorizaciones irregulares a terceros. Ese hecho de corrupción es aún más lamentable y más bochornoso porque se llevó a cabo en un programa destinado a las familias más vulnerables de nuestra sociedad”, criticó.

En forma paralela a la investigación judicial dijo que se designó “una Comisión Investigadora que ha producido informes”, con el fin de evitar que estas situaciones se repitan. “Todo hecho de corrupción que encontremos será denunciado y seremos muy severos con los funcionarios responsables, sean propios o ajenos”, se comprometió.

Dio cuenta del incremento de fondos para ayuda social, “en un 60% en asistencia a terceros y en materia de gas en un 100% a aquellas familias carentes de gas domiciliario. En el contexto actual es fundamental fortalecer las políticas sociales, porque en momentos de crisis es nuestra obligación cuidar a las personas más vulnerables”, dijo.

Violencia de género

En materia de lucha contra la violencia de género, expresó su preocupación y dio a conocer la formación de “equipos de trabajo en el ámbito de Desarrollo Social para que aborden cada una de esas situaciones”, con el compromiso de que “esos equipos seguirán siendo fortalecidos”.

Además, recordó la decisión de “autolimitarse por decreto en mis facultades constitucionales para que ningún varón que haya cometido un delito vinculado con la violencia de género pueda verse beneficiado con indulto o conmutación de pena”, y también informó sobre las instrucciones “para que todo empleado público procesado por violencia de género sea sumariado y suspendido sin goce de haberes. Mi gobierno no va a pagar el sueldo a ningún violento”, sentenció.

Espera este año implementar las leyes aprobadas por la Legislatura, sobre la “creación de la Comisaría de la Mujer y el sistema de localización georeferencial de protección”, dijo.

Adicciones

En materia de adicciones, Bertone informó que “con la creación de la Secretaría de Coordinación del Plan Provincial de Adicciones hemos puesto el foco en la prevención”.

“Durante el año se realizaron talleres con la comunidad educativa en establecimientos de distintos puntos de la provincia, clubes deportivos, fuerzas de seguridad, y distintas organizaciones que se han comprometido en un trabajo conjunto”, dijo, haciendo mención a la campaña “No condenes, ayudá”, lanzada durante el partido de rugby en Ushuaia.

“Hemos suscripto un convenio con SEDRONAR y en el marco del Consejo Consultivo de Salud Mental y Adicciones, con la participación de los municipios y de las organizaciones de la sociedad civil, esperamos poder construir una verdadera red de prevención y asistencia”, confió.

Discapacidad

En el área de Discapacidad, dijo que “el Estado hace una inversión de más de 230 millones de pesos”, pero observó que no se logró el objetivo de “verdadera inclusión y participación de las personas con discapacidad en la comunidad”, dando a conocer “beneficios impositivos muy importantes para que los empleadores del sector privado incorporen trabajadores con discapacidad al mundo del trabajo”.

También mencionó la gestión ante CONADIS de “cinco vehículos adaptados próximos a ser entregados a la Secretaría de Discapacidad para ser utilizados en nuestras tres ciudades. Hemos previsto en la ampliación del Hospital Regional Ushuaia un servicio de rehabilitación de 400 metros cuadrados con gimnasio, consultorios y espacio para terapia ocupacional. Se ha constituido la comisión interministerial y el Consejo Asesor que establece la Ley 48 y se está avanzando en una agenda de trabajo sobre accesibilidad, inclusión, vida independiente, asistencia en la gestión de proyectos ante CONADIS, entre otros temas fundamentales”, dijo.

“Las pensiones son muy importantes pero no alcanzan para vencer los obstáculos que impiden que las personas con discapacidad participen en la vida social en un pie de igualdad con las demás”, planteó la gobernadora.

Por otra parte dio cuenta de la gestión en defensa del consumidor, con los acuerdos de precios y el desarrollo de una aplicación llamada “comercio tdf” para facilitar consultas y denuncias.

En el área de Cultura, mencionó que los talleres “dejaron de ser una bolsa de horas cátedra de uso clientelar y político, transformándose en un sistema transparente, con objetivos y reglas claras”, y dijo que transitaron “más de 7.000 personas por más de 70 talleres en las tres ciudades”. Anunció la ampliación “de hasta unos 100 talleres en diversas disciplinas, multiplicando la participación de la ciudadanía, de manera efectiva y real” para este año.

Seguridad

En el área de Seguridad, dijo que se realizaron “los operativos más contundentes contra el narcotráfico, reforzando nuestra presencia en la frontera y en todo el territorio” e informó que “se encuentran en construcción la Comisaría 4ta de la Margen Sur y la comisaría del barrio de Andorra”.

En breve se prevé la inauguración del “Centro de Inteligencia Criminal Patagonia Sur, desde donde las Fuerzas de Seguridad de la provincia combatirán en conjunto el delito complejo. Ya incorporamos 200 nuevas vacantes a la Policía Provincial gracias al tratamiento que le ha dado la Legislatura, y contamos con 100 nuevos aspirantes formándose para garantizar la presencia policial en todo el territorio”, apuntó.

También se reactivaron con Chile programas de prevención y de intercambio de información, y se creó “el Observatorio Vial provincial para la producción y estudio de las estadísticas nos que nos permitirán salvar vidas”.

Canales estatales

Con una “situación crítica” heredada, Bertone dio a conocer el plan de modernización de los canales públicos, con adquisición de equipamiento para el Canal 11 “demorado por falta de gestión del gobierno anterior”, y la “llegada de la señal de ambos canales a los servicios de cable a través de la fibra óptica”.

Anunció una inversión de “más de 30 millones de pesos para digitalizar a los canales”, con el objeto de “construir una televisión pública de calidad como espacio de expresión social, política y cultural que sea accesible para todos”.

Educación, Salud y Empleo

Luego la gobernadora puso el foco “en tres aspectos centrales de nuestro gobierno: educación, salud y empleo. Allí están puestas nuestras energías”, afirmó.

Consideró el área educativa una de las de mayor conflictividad y “un paso fundamental el establecimiento de canales de diálogo franco entre maestros y el gobierno”.

“A través de un decreto hemos regulado la titularización docente de nivel secundario, como también la certificación de idóneos y hemos avanzado en la planificación de capacitación a Directivos para acceso a cargos por concurso. Se han cumplido con las Metas de Eficiencia Interna del Sistema Educativo y Logros de Aprendizaje, estipulados en los Convenios Bilaterales con el Ministerio de Educación nacional, pese a no haber alcanzado el total de días del calendario escolar 2016. Esperamos, con el compromiso de todos, cumplir los 190 días de clases y garantizar las trayectorias educativas. Es un gran desafío”, reconoció.

Confió en resolver la problemática laboral en la paritaria docente, con “mayor nivel de democratización”, y espera que “redunde en una mejor educación para nuestros niños y jóvenes”.

“En cuanto a lo salarial, haremos el mayor de los esfuerzos posibles pero sin engañar a nadie, porque no hay peor salario que el que no se puede pagar”, dijo.

Anunció la incorporación de contenidos sobre “Malvinas Argentinas y Fueguinas, y la Antártida Argentina”, para “formar ciudadanía identitaria con nuestra provincia bicontinental y aprender Malvinas”.

En materia de infraestructura dio cuenta de la finalización de “la reconstrucción del histórico edificio del Colegio José Martí, obra que por inacción del Gobierno anterior estuvo paralizada por más de dos años y que implicó una inversión superior a los 35 millones de pesos”, como también de la finalización de los gimnasios del Sábato, del Sobral y del Haspen.

“En el marco de la emergencia en infraestructura educativa, entre diciembre y febrero fueron intervenidos el 90 por ciento de los 107 edificios que dependen del Gobierno de la provincia, encontrándonos ya en la etapa final”, aseguró.

Anunció la inauguración este año del Jardín 27 y la Escuela 46 en Río Grande, de la escuela de Andorra en Ushuaia, de la escuela secundaria Barrio Los Alakalufes II, además del edificio histórico del José Martí, y afirmó que “se encuentran avanzadas las gestiones para las ampliaciones del Colegio Los Andes de Ushuaia, la Escuela 7 de Río Grande, el Ramón Trejo Noel de Tolhuin y el jardín Mundo de Colores en Río Grande”.

Respecto del sistema de Salud, dijo que había dificultades estructurales tal como en el área de Educación, “vinculadas a sus trabajadores, a la infraestructura, el equipamiento médico y procedimientos administrativos”.

“Se priorizó la incorporación de profesionales al sistema sanitario, logrando el ingreso de más de cien profesionales. Esto fue también posible por las herramientas que la Legislatura le ha brindado a nuestra gestión, y se los quiero agradecer en nombre de todos los fueguinos y fueguinas”, dijo.

Recordó que “en el 2016 inauguramos la obra de internación de pediatría y la nueva sala de cuidados intensivos neonatales, ampliando la cantidad de camas del Hospital Regional Río Grande y modernizando dichos sectores, con el compromiso del personal de mantenimiento del propio hospital”.

“Se prevé la realización de un nuevo frente de ingreso, refacciones completas de diversos servicios, la construcción de nuevos quirófanos, la ampliación de la maternidad y de nuevas salas de parto y la construcción de un nuevo laboratorio” en el hospital Río Grande. Además “está en proceso de licitación pública para la construcción del Nuevo Hospital de Ushuaia”, que pasará de 87 a 135 camas, y sumará servicios. “Al finalizar la segunda etapa el hospital será dos veces y media más grande que el actual”, dijo la gobernadora.

Agregó que “se concluyó la obra del CAPS 2, dejando atrás 17 años de negligencia”, y que “se habilitó la Casa de Salud Tolhuin en Río Grande para alojar a las embarazadas en su último mes, anunciando la inauguración de una segunda casa de este tipo. “A la fecha ya son 14 los bebés que nacieron bajo el amparo de la Casa de Salud Tolhuin en Río Grande”, precisó.

“En materia de equipamiento se invirtieron más de 40 millones de pesos en infraestructura, tecnologías médicas, cinco vehículos de soporte y cuatro ambulancias próximas a ser entregadas. La adquisición de equipamiento de última generación para los servicios de oftalmología y neonatología nos ha permitido disminuir la cantidad de derivaciones. En las próximas semanas serán entregados dos tomógrafos computados de última generación, uno para el Hospital de Río Grande y el otro para el de Ushuaia, gracias al Fondo de Responsabilidad Social Empresaria de YPF. La adquisición en equipamiento para cirugías oftalmológicas permitirá reducir las derivaciones al continente”, continuó la gobernadora, sumando anuncios.

En cuanto a la relación con los trabajadores, confió que “en el marco de las paritarias que se han iniciado encontraremos, a través del diálogo responsable, las respuestas a muchas de sus necesidades”.

Industria, la principal preocupación

Así lo definió Bertone, al momento de referirse a la industria, asegurando que es materia de discusión “constante con diversos funcionarios de mi gobierno y el gobierno nacional”.

“La caída de la economía nacional en 2016 fue del 2,3 por ciento del PBI y el sector industrial se derrumbó casi un cinco por ciento. Esa es la realidad que nos toca transitar y necesitamos del compromiso de todos para poder superarla, principalmente del sector del capital y del gobierno nacional. No permitiremos que el impacto caiga sobre los trabajadores. No daremos un paso atrás en nuestra visión política donde lo principal son las personas y seguiremos defendiendo cada medida necesaria para consolidar el desarrollo de nuestra provincia, discutiendo con respeto con quien sea necesario”, remarcó.

No obstante, advirtió que “sin diálogo con el gobierno nacional no habrá solución. Mucho más sencillo es para ciertos políticos limpiar sus culpas y especular con descalificaciones y discursos de barricada en los medios de comunicación, pero mi responsabilidad es buscar la solución posible más adecuada. Que nadie se confunda”, pidió.

Aspira a “generar una política concertada con el sector del capital y del trabajo para fortalecer el régimen y superar sus deficiencias”, y dijo que en función de esto se llevaron adelante las jornadas de competitividad, hubo “reuniones de trabajo con el Ministerio de Producción de la Nación, que tuvo como producto final un proyecto de Decreto que ha propuesto la Provincia, buscando de esta manera una mayor eficiencia y celeridad en los procesos administrativos, y asimismo previendo una apertura del régimen que contemple la diversificación de productos, con el objeto de recuperar empleo y ampliar la producción a sectores con mayor integración nacional”.

Remarcó que “reconversión no significa dejar de lado la industria radicada para dedicarnos totalmente a otra cosa. Todo lo contrario, trabajamos en ser complementarios con otros procesos industriales del resto del país, como en el sector automotriz, mientras se desarrollan las potencialidades de la Isla”.

Afirmó que además de la electrónica, “quienes han sufrido los mayores embates han sido la industria textil y del plástico” y consideró que “no se puede permitir que cualquier cambio lo administre el mercado, porque quien sufre esas consecuencias es el trabajador. El proceso debe ser planificado desde un Estado presente, que regule y potencie el desarrollo”.

Informó que se sigue gestionando la prórroga del subrégimen industrial, que es “un punto indiscutible para mi gobierno. Estoy convencida de que Tierra del Fuego es una oportunidad, lejos de ser un problema”.

“Tenemos el compromiso del Gobierno Nacional de que el subrégimen industrial hasta 2023 no tendrá cambios, pero sí nos preocupa mucho resolver su situación futura, para que no exista en el mediano plazo desinversión en el sector”, planteó.

“De igual modo, tenemos el compromiso de que no habrá reducciones a los aranceles a la importación de productos fabricados en la Isla, con la salvedad de lo que todos sabemos que ocurrió, a pesar de nuestra oposición, en el rubro computadoras”, dijo la gobernadora.

“Seguiré demostrando, las veces que sea necesario, que el encarecimiento de los productos no está en la fabricación, sino que es un problema estructural de la Argentina, en su cadena de distribución y de comercialización”, manifestó.

En este punto también agradeció a “los legisladores y dirigentes de la oposición”, que “trabajan para que las autoridades nacionales puedan tener una mirada distinta acerca de las oportunidades que nuestra industria ofrece, y defienden, desde su lugar, los intereses de todos los fueguinos”.

“Sin dudas, mantener y fortalecer la industria fueguina es nuestro mayor desafío. Hay quienes ven en este escenario una oportunidad para la especulación política, y eligen hacer discursos en lugar de hacer gestiones. Levantan la voz para hacer creer que defienden la industria, pero no los he visto llevar carpetas con propuestas a ningún despacho del gobierno provincial ni nacional. Ellos sabrán por qué lo hacen. Yo prefiero ponerle el lomo a la defensa de cada puesto de trabajo, en lugar de hacer discursos para ganar votos. Es muy difícil crear un puesto de trabajo, y es muy fácil destruirlo. Toda propuesta que nos quieran acercar al Ministerio de Industria, sería muy bien recibida”, envió como mensaje.

Hidrocarburos y Energía

“En el 2016 logramos que la producción de gas se incremente un 30 por ciento, ubicando a la Provincia como segundo productor del país. A pesar de las dificultades que atraviesa el sector se prevén inversiones por aproximadamente 200 millones de dólares. Se continúan las campañas de exploración iniciadas a finales del año pasado y las de perforación de pozos de desarrollo. Gracias a una inversión de 50 millones de pesos fue instalada una turbina de 5,5 megavatios en Ushuaia, permitiendo aumentar la generación eléctrica y posibilitando la reparación de la turbina Rolls-Royce, garantizando su mejor funcionamiento”, repasó la gobernadora.

Consideró que la creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca “ha sido un paso central en la promoción del potencial de nuestra provincia” y apunta al sector privado, para la “producción de alimentos genuinos que sustituyan a los que estamos obligados a procurar en el continente”.

Informó sobre inversiones en compra de maquinaria agrícola y equipamiento para el matadero municipal de Ushuaia, y que está “en proceso de adquisición un laboratorio de genética para el mejoramiento de nuestras especies”, además de los planes de desarrollo Foresto-Industrial, Pesquero-Industrial y Agrícola-Ganadero que están en ejecución.

“Hemos dispuesto que el Estado dé prioridad a la compra de muebles de lenga fabricados en nuestra provincia”, dijo, y valoró “la sanción de la Ley de esta Legislatura sobre perros asilvestrados y tenencia responsable, un reclamo permanente de la Sociedad Rural de nuestra provincia”.

En materia de turismo, indicó que ocupa a “15.000 personas” e instó a los municipios a “invertir en servicios e infraestructura urbana, en espacios públicos de calidad, en el cuidado y la preservación del ambiente y en la capacitación de los trabajadores del sector. Lamentablemente, hoy el turista no encuentra en nuestras ciudades espacios amigables y a la altura del imaginario que representan, en especial en Ushuaia”, disparó, haciendo un llamado de atención a la gestión Vuoto.

Como gestión provincial, mencionó la mejora en la conectividad aérea, y expresó su reconocimiento al Ministerio de Turismo de la Nación por acceder a la petición de nuevas rutas. “Hoy nuestra provincia se une de manera directa con Córdoba y Punta Arenas, y en breve lo hará también con Bahía Blanca, Mar del Plata y Rosario, todo esto sin pasar por Buenos Aires. La ampliación del Puerto de Ushuaia nos permitirá seguir aumentando el turismo de cruceros, que hoy aportan más de cien mil visitantes por año”, dijo y adelantó que “similar impacto tendrán las mejoras en nuestros aeropuertos, permitiendo mayor regularidad y capacidad de recepción de más pasajeros. El plan de desarrollo vial aportará nuevos circuitos y diversificará la matriz territorial tradicional del turismo, generando atractivos en otras zonas de la provincia, que se beneficiarán también de esta actividad. La terminación de la ruta costera del Canal Beagle quizás sea la más emblemática, aunque no la única”.

En el área de Ciencia y Tecnología, dijo que las primeras acciones prevén “la instalación y puesta en marcha de un Radar Meteorológico Argentino de última generación en el marco del Sistema Nacional de Radares Meteorológicos en la zona norte; y el llamado a licitación de las obras de infraestructura para la creación de una Granja Marina Integral, asociados con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, que permitirá la cría de diferentes especies marinas, generando una producción de alimentos de alta calidad en el Canal Beagle. Estos proyectos implicarán la articulación de más de 350 millones de pesos de inversión, y la licitación está en marcha”.

Banco con nuevas herramientas financieras

Por otra parte, la gobernadora dio a conocer nuevas herramientas financieras del Banco Tierra del Fuego. Con cien millones más de la rentabilidad esperada, se ha “más que duplicado”, dijo, y ubicó al BTF “entre los primeros cinco del sistema, siendo el primer banco público en rentabilidad sobre activos”.

En la línea de inversión productiva para 2016 “se había programado comprometer 200 millones de pesos y se alcanzaron los 255 millones de pesos: 100 millones en capital de trabajo y 155 millones para la adquisición de maquinaria y construcciones. De estos últimos, 83 millones fueron destinados a construcción y 72 millones a maquinarias y rodados”, detalló.

En préstamos al consumo, personales y tarjetas de crédito, la expansión fue “en 264 millones en el año” y está prevista “la ampliación de la cartera de depósitos en 900 millones de pesos, el otorgamiento de préstamos bajo el programa de inversión productiva por 300 millones de pesos, y el desarrollo de una línea de préstamos hipotecarios por 400 millones de pesos”, anunció.

Además “se reducirán las tasas de interés en las líneas regulares para PyMes en 10 puntos porcentuales y se establecerá una línea específica para el sector agropecuario. Es esencial seguir profundizando el rol protagónico de nuestro Banco como impulsor del desarrollo de la provincia”, dijo Bertone.

Obra pública y viviendas

La gobernadora informó que “en un año de gestión se ha logrado el financiamiento para la realización de más de mil viviendas y soluciones habitacionales”, a lo que se debe agregar obras de infraestructura como pavimentación, redes de agua, gas, luz, cloacas y equipamiento comunitario, “algunas ya ejecutadas y otras en ejecución, que significaron una inversión que supera los 1.100 millones de pesos, dejando atrás ampliamente los niveles de inversión pública de las gestiones anteriores”, subrayó.

“Hemos logrado un trabajo mancomunado con el Gobierno Nacional que ha llevado a que los fueguinos vean resultados concretos y alcancen el sueño de la vivienda propia”, sostuvo, y comparó el período que va de 2008 a 2015 con su primer año de gestión: en el primer caso, en siete años de gestión, dijo que “se construyeron un promedio de 291 viviendas por año” mientras que “desde que asumimos hasta marzo de 2017, hemos hecho entrega de 520 viviendas, y en los próximos días, antes que finalice marzo, estaremos adjudicando 116 viviendas, lo que hace un total de 636, más que duplicando la construcción de gestiones anteriores. A esto hay que sumarle el otorgamiento de créditos de autoconstrucción”.

“Para el presente ejercicio tenemos en ejecución alrededor de 500 viviendas, y estamos trabajando en el proyecto de nuevas urbanizaciones. Por otra parte, estamos evaluando con diferentes organizaciones sindicales la constitución de fideicomisos que permitan la construcción de 600 viviendas, con una inversión que supera los 1.200 millones de pesos, en la Sección J de la Barrancas del Río Pipo de Ushuaia. Estas inversiones que permiten la construcción de viviendas y obras de infraestructura muestran claramente el compromiso del Gobierno Provincial y del IPV, siempre comprendido y acompañado por el Gobierno Nacional”, indicó.

Agregó la inversión de “aproximadamente 250 millones de pesos que permitió la finalización de la construcción de la Planta Potabilizadora de Ushuaia, la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales en Tolhuin, y otra que proyecta construirse en la Margen Sur en Río Grande”.

“Se encuentran en proceso de licitación las obras necesarias para dotar de agua de red a las 64 hectáreas del Valle de Andorra, con obras por más de 80 millones de pesos y se ha realizado la apertura de ofertas para la construcción de dos nuevas plantas de tratamiento y los troncales para aguas residuales desde el Monte Susana hasta el Río Olivia, dotando de servicios a la totalidad de la ciudad capital”, sumó a la lista la mandataria.

Celebró que se dejó de contaminar la Reserva Urbana Bahía Encerrada, “permitiendo la disminución del olor nauseabundo que tenía el pequeño riachuelo fueguino. Hoy se observa el incremento notable de la avifauna del lugar”.

“Quiero destacar el trabajo de la Legislatura que permitió la sanción de la Ley de Aguas, tan demorada y tan necesaria, cuya aplicación constituye un desafío que encararemos con absoluta responsabilidad”, asumió.

En la margen sur de Río Grande se prevé la construcción de “plazas, canchas, un Centro Integrador y un Gimnasio, donde se verán beneficiadas más de 2.100 familias de forma directa, con una inversión que supera los cien millones de pesos. Del mismo modo, se está trabajando en la ciudad de Ushuaia, particularmente en el barrio Colombo, donde se comenzaron a ejecutar 81 viviendas, además de las obras de infraestructura y de ordenamiento territorial para reubicar a los vecinos. Este mismo tratamiento se esta dando en el barrio 11 de Noviembre, y en el barrio 300 Viviendas de la ciudad de Ushuaia. Todas estas obras son el resultado de gestiones con la Secretaría de Vivienda y Hábitat, que concluyeron con la firma de sendos convenios. Cabe aclarar que estas obras se encuentran en ejecución, con una inversión cercana a los 150 millones de pesos, que pusieron fin a años de abandono y falta de políticas públicas”, dijo.

Añadió que “se consiguió financiamiento para obras de Pavimentación de 60 cuadras en la Zona del Parque Industrial de la ciudad de Río Grande y 80 cuadras en la Urbanización Río Pipo de la ciudad de Ushuaia, obra que beneficiará a cientos de frentistas, revalorizando sus viviendas y mejorando la calidad de vida de cada una de las familias”.

“Hemos también dispuesto mayores recursos para el otorgamiento de créditos de autoconstrucción, proyectando para el corriente ejercicio superar los 300 créditos que deberán otorgarse desde el IPV”, apuntó.

“Deseo dejar en claro mi reconocimiento al compromiso del Gobierno Nacional en lo que se relaciona a inversiones de infraestructura, que han sido realmente muy importantes en nuestra provincia”, destacó Bertone.

Enmienda constitucional

En otro párrafo, la gobernadora dijo que espera “saldar una deuda histórica incorporando en nuestra Constitución la defensa irrestricta de nuestra soberanía a través de un proyecto de enmienda constitucional que se encuentra en esta Legislatura”, por el cual se incorporan las Islas Malvinas.

“Aspiramos a que se le dé pronto tratamiento y podamos iniciar el proceso que nos conduzca a la modificación de la Constitución a través del voto de la ciudadanía. Las Malvinas ya están en nuestros corazones, necesitamos que también estén en nuestra Constitución”, sentenció.

Municipios, invitados al diálogo

Finalmente convocó a los intendentes “a trabajar juntos. De nada sirve vivir peleando. Pero tampoco podemos vivir callando. Hay que poder debatir todos los temas sin ningún tabú. La coparticipación es un tema central y sean conscientes que nuestra provincia es la que más porcentaje de su presupuesto transfiere a los municipios. No podemos condicionar el trabajo conjunto a seguir esquivando los grandes debates que necesita nuestra provincia”, dijo.

“Tierra del Fuego no tolera otra década de barrer la basura debajo de la alfombra. Los convoco al diálogo sin proscribir ningún tema. Pongamos los recursos del Estado y los problemas de la gente en una misma mesa. No es tan difícil. Tenemos una oportunidad histórica y no tenemos derecho a desaprovecharla”, manifestó.

También dejó en claro ante los legisladores los roles del oficialismo y la oposición: “Esta gobernadora debe llevar adelante las políticas comprometidas en la campaña, los legisladores opositores deben controlar, proponer y generar los debates para mejorar dichas políticas, y los legisladores oficialistas deben acompañar y enriquecer el proyecto de gobierno”, remarcó, ante las fricciones internas por votaciones divididas.

“Fueguinos y fueguinas, podemos tener corriente a favor y no llegar a ningún puerto, pero también podemos tener corriente en contra y las peores tormentas y llegar a destino. Lo que hace la diferencia es saber donde se quiere ir y navegar juntos hacia el mismo puerto. Hoy Tierra del Fuego tiene rumbo y por eso no me asustan las tormentas, ni los vientos en contra. Demasiado tiempo nos pasamos viendo cómo otros equivocaban el camino, y es tiempo de construir el futuro para todos. Cuento con cada uno de los fueguinos y las fueguinas, hoy más que nunca”, concluyó la gobernadora.

