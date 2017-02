La gobernadora Rosana Bertone recibió el viernes al secretario Ejecutivo de la Secretaría del Tratado Antártico, Manfred Reinke, y a la joven rosarina ganadora del concurso Antártida Educa, Victoria Rosemban, que logró el primer premio de nivel secundario con su fotografía “Lágrimas de Hielo”.

Ushuaia.- El certamen Antártida Educa es organizado por la Secretaría del Tratado Antártico con el objetivo de promover la conciencia acerca del cuidado de la Antártida. Todos los estudiantes de colegios primarios y secundarios del país pueden enviar sus trabajos literarios y fotográficos en el periodo de recepción para participar. El primer premio consta de un viaje a Ushuaia, con estadía y recorridos turísticos que es propiciado por el Ejecutivo Provincial.

El secretario de Asuntos Relativos a Antártida, Jorge López, expresó que “fue un momento emotivo, nos llena de orgullo que la Secretaría del Tratado Antártico genere estos espacios que permiten difundir el quehacer antártico, que es una tarea con la que el Gobierno Provincial está muy comprometido”.

“Estamos muy gustosos de colaborar con este premio, y nos enorgullece ver cómo, entre los jóvenes del país, se cultiva cada día un poco más la cultura sobre nuestra Antártida argentina y fueguina” destacó López y agregó que “el concurso se realiza hace 5 años y cada vez la provincia tiene más protagonismo en el mismo, está dentro de nuestra misiones involucrarnos cada vez más con esto, como uno de los pasos en el objetivo de generar conciencia antártica”.

Por su parte Victoria Rosemban expresó que “fue un honor que me haya recibido la gobernadora, no me imagine llegar a conocerla y me encantó” y señaló que “Ushuaia me parece una ciudad hermosa, el contraste del mar y las montañas es increíble, por ahora es una experiencia hermosa”.

Respecto de su trabajo, la joven explicó que “el titulo de mi foto intenta representar lo que a mí me parece que está pasando con la Antártida, inconscientemente estamos destruyendo el planeta y nos creemos inmunes”.

