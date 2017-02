El legislador del FPV calificó como “desubicada y desproporcionada” la reacción de su par Myriam Martínez, que lo llamó “traidor” por no haber acompañado con el voto el apartamiento del reglamento para sesionar el pasado miércoles. Y consideró “una palabra fuerte” el mote que les dio a los dos representantes disidentes del FPV, alzándose en defensa fundamentalmente de Ricardo Furlan, por su trayectoria de militante justicialista, a diferencia de su caso. Confía en que Martínez “baje un poco los decibeles porque esto no conduce a nada”, dijo, pidiendo “una cuota de madurez de toda la clase política”.

Río Grande.- El legislador Ricardo Romano dialogó este sábado con Radio Universidad 93.5 sobre el estallido de la legisladora Myriam Martínez luego de la frustrada sesión preparatoria del miércoles para elegir autoridades, que se desarrolló el viernes, ajustándose al reglamento.

La legisladora oficialista lo había tildado de “traidor” junto a Ricardo Furlan, y hasta los invitó a irse del bloque, dado que no se toleran los “librepensadores”, según dijo.

“La legisladora es una persona muy sanguínea, muy explosiva, pero yo creo en lo bueno de la esencia del ser humano y no hay una cuestión de maldad. Fue un momento de calentura pero no hay maldad”, analizó de la conducta de su par de bancada.

No obstante reconoció que el mote de “traidor” es “una palabra fuerte y me molesta más por el legislador Furlan, que es una figura importante en la política de Tierra del Fuego, tiene una historia en la militancia. Que se utilice esa palabra hacia él me parece desubicado y desproporcionado. Para mí no tanto, porque yo no soy afiliado al PJ y pienso distinto en algunas cosas. Yo soy kirchnerista, no peronista”, recordó.

Cuestionó que se haya tratado “de traidores a dos legisladores que hemos acompañado en el 99% los temas del Ejecutivo y en uno o dos no estamos de acuerdo. Todo lo que necesitó el Ejecutivo el año pasado lo hemos acompañado, y me parece desproporcionado el calificativo que se nos dio”, reiteró.

Sin diálogo

Luego de las declaraciones de Myriam Martínez, volvieron a verse las caras el viernes pero no hubo diálogo, sino “apenas un buen día. Si está enojada, es cuestión de ella. Yo no estoy enojado y tenemos que tener la suficiente madurez para resolver estas cosas, hablando. No hay que enojarse porque uno tiene una postura diferente o piensa distinto”, sostuvo Romano.

Le recordó a la legisladora que “el FPV en Tierra del Fuego está conformado por siete partidos, y es natural que se piense distinto, si venimos de distintas extracciones. Esto sucede en distintos partidos, hay internas, discusiones, pensamientos distintos. Pero hay que cuidar de no irse de boca, para que no quede una herida que después sea difícil de sanar”, advirtió.

Sin palabra

Por otra parte, se le consultó sobre las declaraciones del legislador radical Pablo Blanco, que criticó a los legisladores que “no tienen palabra”, luego de que Romano y Furlan no acompañaran con su voto. “Yo hablé con él y aclaramos por qué se había dado esta situación. En la sesión explicó que no había nombrado a Romano y a Furlan. Hablé bastante con Pablo y quedamos en buenos términos, aparte de que él tiene otras ideas, pero el proyecto no tiene nada que ver con lo personal”, diferenció.

Reiteró el mismo consejo que le dio a Martínez: “Hay que tratar de no irse de boca en lo que se dice, tener en cuenta la calidad de las personas humanas, pedir disculpas y tratar de seguir trabajando juntos, porque faltan todavía tres años de esta Legislatura”.

Asimismo, negó haber recibido el llamado de los intendentes de Río Grande y Ushuaia, y que ellos condicionen su voto. “De ninguna manera. Yo tengo muy buena relación con los intendentes, con Vuoto hay una relación de ideología kirchnerista, y lo veo una vez por mes, porque son distintos ámbitos de trabajo”, señaló.

El acuerdo Bertone-Macri

En cuanto al acuerdo Bertone-Macri, que en la Legislatura se traduce en la alianza del FPV con la UCR, el legislador Romano concedió que “el gobierno está más cerca de Cambiemos que del FPV. Yo lo veo así. A mí y al legislador Furlan se nos ha tratado de traidores, pero nosotros empezamos con el FPV. Cuando se hacía campaña, el FPV era kirchnerista, no nació después”, remarcó.

“Yo sigo en esa posición, soy kirchnerista y del FPV. Sigo con esa idea y la voy a defender. Y no estoy de acuerdo con muchas cosas que hace el gobierno, pero también entiendo que a veces están condicionados y hay que seguir gobernando la provincia. Es necesario que vengan obras, que ingrese dinero de alguna manera y la gobernadora está haciendo su gestión condicionada por la circunstancias”, entendió.

“No juzgo mal eso, siempre que me permitan a mí seguir pensando como el FPV original”, pidió al oficialismo.

Consultado sobre la queja formal que presentará la legisladora Martínez al congreso justicialista contra Furlan y su persona, por la falta de acompañamiento con su voto, aclaró que le es ajeno por no ser afiliado al partido. “El PJ tiene sus autoridades electas y constituidas y yo no estoy afiliado al PJ. Mi partido es el Movimiento de Control Ciudadano. Vamos juntos pero cada uno tiene el derecho a expresarse de la manera que siente”, reclamó.

Deudas con municipios

Respecto de las deudas de coparticipación con las Municipalidades, manifestó que “nos parece mal. Si el gobierno de la provincia tiene el dinero, debe mandarlo porque es un mandato constitucional. El año pasado surgió este tema en una reunión con la gobernadora, y me decía que no tenía la plata, y que no era que no quería mandar el dinero. Si no lo mandó Nación o la usaron para otro destino no lo sé. No me gusta hablar cuando no tengo la información”, dijo.

Dejó la situación en manos de los intendentes, que “están haciendo su reclamo por todos los medios posibles, con reuniones con el Ministro de Economía y los funcionarios que corresponden. Si yo puedo ayudar, lo voy a hacer, pero ellos ya están teniendo sus reuniones, tratando de resolver el problema”, señaló.

Bloque fisurado

Si bien no se blanqueó la fractura con una ruptura de bloque, el FPV tiene fisuras que podrían diversificarse más allá de Furlan y Romano, ante versiones del malestar del tolhuinense Harrington y también del propio Federico Bilota, que ejerce la presidencia, por la conducta de algunos de sus pares oficialistas.

Hasta ahora, todos seguirán unidos pero el quiebre o no dependerá de la flexibilidad del núcleo duro de Bertone. “Yo hablé con el legislador Harrington, como hablo con todos, porque hay una excelente relación con los legisladores de mi bloque, con la UCR y el MPF. No tengo nada que decir de nadie en lo personal. En particular con la legisladora Martínez, espero que baje un poco los decibeles porque esto no conduce a nada. Debe haber una cuota de madurez de toda la clase política”, pidió.

“La ciudadanía nos votó a todos, intendente, gobernadora, legisladores, concejales, por el FPV. Y espera una solución a sus problemas. Esta discusión no es lo que la gente espera. Y esto lo planteo no sólo por el FPV sino por los quince legisladores y todos los funcionarios. Esa es mi máxima aspiración y estamos trabajando para que no haya asperezas”, aseguró.

Se le preguntó si se considera un “librepensador”, como dijo Martínez: “Yo pienso y por suerte puedo pensar, quiero pensar y opinar y criticar. Si en un momento estoy en oposición a lo que se está haciendo, quiero decirlo también. Creo que la legisladora Martínez utilizó la palabra ‘librepensador’ porque estoy adentro de un bloque y hay que hacer lo que dice el bloque”, respondió, dispuesto a no acatar el verticalismo extremo que se propone.

Además, negó que estuviera acordado el adelantamiento de la sesión al 22, como afirmaron tanto Blanco como Martínez. “Conmigo no estaba acordado. Yo no sabía nada cuando citaron a reunión. Sabía por el reglamento, que es claro, que correspondía hacer la sesión el 24. Nunca me preguntaron, no es que hablaron conmigo y dije sí o no”, sostuvo.

Excluidos

Lo cierto es que el viernes los dos legisladores cuestionados por su propio bloque, Furlan y Romano, quedaron nuevamente excluidos del encuentro con la gobernadora, el resto del bloque del FPV y los parlamentarios de la UCR, que se desarrolló poco después de la sesión preparatoria. “Yo no participé y creo que tampoco Ricardo Furlan, porque lo vi a la tarde y no me comentó nada”, admitió Romano.

Esperando concretar anuncios

Finalmente se le consultó sobre los anuncios de funcionarios nacionales sobre obras multimillonarias con fondos de Nación, además del endeudamiento de 200 millones de dólares para obras que autorizó la Legislatura, a fin de reactivar la economía provincial y generar empleo.

“El Ministro de Economía tiene que venir a dar explicaciones a la Legislatura sobre los 200 millones de endeudamiento. Quedó pendiente el proyecto de Roch, que se presentó en la última sesión de 2016 y se iba a tratar sobre tablas, pero hay que tratarlo con más profundidad y pasó para este año. Desde la Legislatura hay buen ánimo para acompañar y dar herramientas para avanzar, especialmente en estas cosas que involucran el trabajo de un montón de personas. En ese aspecto, lo que pida el Ejecutivo se va a seguir acompañando”, garantizó Romano.

Destacó la presentación de “proyectos como el Laboratorio del Fin del Mundo, el tema de la pesca donde esperan tener dos mil puestos de trabajo, la reconversión de fábricas y ver cómo se inserta a las personas que quedan afuera. Se plantea algo con la construcción, con las obras que están dentro de los 200 millones de dólares. Hay gente que está en las fábricas que tienen capacidad para hacer otras cosas, como ser administrativos, electricistas, constructores. A lo mejor no es lo que esa persona quiere, porque tiene todo adaptado a los horarios de la fábrica, pero en la situación que estamos, habrá que adaptarse al cambio. Quizás sea mejor que lo que tenía antes, y se están buscando alternativas”, afirmó.

“Hay un montón de cosas que están mal explotadas y se podría profundizar más, desde el turismo, la gastronomía”, apuntó el legislador, que espera “hablar con quien corresponda para ver cómo colaborar con las herramientas necesarias”.

“Con el tema de las hosterías, se ha hablado y se ha citado a gente del INFUETUR, para ver qué pasa, y tienen que brindar un informe”, dijo, comprometiéndose a plantear la inquietud en la Cámara sobre la postergación de la zona norte en materia de desarrollo turístico.

También comprometió “más presencia en Río Grande, al menos para que la gente no tenga esta sensación, porque los legisladores representamos a la provincia y no solamente a Ushuaia”, concluyó.

