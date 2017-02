El intendente de Río Grande, Prof. Gustavo Melella, presentó en la mañana de este viernes el Plan de Infraestructura Deportiva para los próximos tres años que incluye la construcción de nuevos gimnasios, plazas, ampliación de la red de bici sendas, gimnasios a cielo abierto, gimnasios comunitarios, playones deportivos, canchas de rugby, pistas de hielo y atletismo y un nuevo natatorio en la zona de la Margen Sur.

El jefe comunal estuvo acompañado de miembros del Gabinete Municipal y autoridades de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.

Luego del evento, el Intendente expresó que “desde que asumimos apostamos mucho al deporte como herramienta de prevención, de inclusión y de promoción social” y resaltó que “se generó mucha infraestructura deportiva, otra está en marcha y considerábamos importante comunicar hacia dónde vamos al menos hasta la finalización de nuestra gestión”.

“Para nosotros es fundamental que nuestros chicos están ocupados, que utilicen bien su tiempo y que tengan una vida integral sana y saludable”, recalcó.

Melella dijo además que “la ciudad puede tener una infraestructura deportiva hermosa pero si los espacios no están llenos de chicos esas obras no tienen sentido. El próximo desafío es ir a buscar a más pibes y acompañarlos para que hagan deportes”.

En relación a esto, el jefe comunal resaltó el trabajo de muchos clubes y asociaciones “que con mucho sacrificio y ayuda de los papás brindan otros espacios para los jóvenes que se suman a lo que ofrece el Estado”.

Respecto a la iniciativa de replicar gimnasios a cielo abierto similares al cono de sombra en Chacra XIII y en Margen Sur, el Intendente subrayó que “uno ve como los pibes utilizan este tipo de instalaciones y preferimos que estén jugando ahí y no bebiendo o utilizando drogas”.

“Nos convencimos de la necesidad de construir espacios similares en otros barrios y cuando funcionarios nacionales de Deportes y de Municipios Saludables nos dijeron que ése era el camino, decidimos avanzar”, comentó.

Asimismo, en relación a la compleja situación social y económica que atraviesa el país, la provincia y la ciudad, Melella consideró que “la obra pública genera empleo, genera contento social. Don Bosco decía a grandes urgencias grandes proyectos, entonces cuando la situación económica y social se complica es el momento de invertir, apostar por el desarrollo y salir adelante”.

El Intendente resaltó la iniciativa de construir un gimnasio y un natatorio municipal en la zona de Margen Sur “porque ese sector al igual que otras zonas de la ciudad ha experimentado un gran crecimiento y necesitamos tener espacios propios para brindar más servicios a los vecinos”.

“Avanzaremos en Margen sur con el natatorio, al gimnasio a cielo abierto, las bici sendas con estaciones saludables, el gimnasio comunitario y muchas otras obras como agua y cloacas. En los próximos días también, a partir de un convenio con la familia Vargas que nos ha cedido la casa del CAP por cinco años llevaremos oficinas municipales y hemos ofrecido espacio en ese lugar a la ANSES y la Justicia Provincial para que puedan funcionar.

“Todas estas obras responden a un principio que enunciaba con mucha visión Felipe González quien consideraba que la descentralización de los servicios tiene que ver con una verdadera democracia”, concluyó.

El Plan Trianual comprende:

Gimnasio Margen Sur

Natatorio Margen Sur

Gimnasio Artes Marciales / Combate.

Pista de Hielo

Pista de Atletismo

Gimnasio comunitario en Margen Sur

Gimnasio comunitario en Chacra 4

Gimnasio a cielo abierto en Chacra 13

Gimnasio a cielo abierto en Margen Sur

Gimnasio B° Danés – B° INTEVU

Playón deportivo en Bº Policial

Playón deportivo en Bº CAP – Bº Punta Popper

Cancha de Rugby

Sendas y estaciones saludables en Margen Sur

Sendas y estaciones saludables en Chacra XI

Se agrega a las obras que están en marcha o concluidas:

Skate Park y Bike Park

Remodelación del Natatorio Municipal

Remodelación de gimnasio Carlos Margalot

Remodelación en gimnasio del Centro Deportivo

Construcción de canchas de césped sintético en distintas plazas de la ciudad

Gimnasio a cielo abierto del Cono de Sombras

Instalación de estaciones de ejercicio en sendas saludables

Natatorio Río Grande

Gimnasio de Artística

Gimnasio polideportivo en Chacra 13

Estadio Municipal en el centro Deportivo

