En su histórica e inédita actuación en Ushuaia, el seleccionado nacional de Rugby Argentina XV aplastó a Brasil en la 4ta fecha del Americas Rugby Championship. Con un gran marco, se concretó uno de los eventos deportivos más importantes de la historia de Tierra del Fuego y que, tras el cariño brindado por el público fueguino que colmó las tribunas de la cancha Agustín Pichot, probablemente la Unión Argentina de Rugby ya esté pensando en una nueva visita al fin del mundo. El cotejo fue televisado a nivel nacional e internacional por ESPN.

Ushuaia.- En una tarde a puro try, los dirigidos por Felipe Contepomi e Ignacio Fernández Lobbe derrotaron por 79 a 7 a Brasil y el próximo sábado tendrán la oportunidad de alcanzar el bicampeonato cuando enfrente a Estados Unidos, que también alcanzó los 19 puntos y va en busca de su primer campeonato.

Cabe recordar que Argentina XV es uno de los seleccionados nacionales argentinos que busca potenciar a sus jugadores para que luego lleguen a jugar en Jaguares, elenco que participa de la competición más importante del Rugby internacional, dado que se encuentran franquicias de Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica; Japón y Argentina, también están presentes desde hace dos años con su respectiva franquicia.

Un claro ejemplo es el del joven Emiliano Boffelli; el back de 22 años, se recuperó de la rotura de ligamentos e ingresó en el segundo tiempo para marcar un excelente try tras una gran jugada personal de casi toda la cancha que hizo vibrar a los fueguinos que se olvidaron del viento, la lluvia y el frío que no fue suficiente para calmar la euforia del público presente.

Párrafo aparte para el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Ushuaia que, a pesar del escenario de tensión por el que atraviesan sus mandatarios, supieron trabajar en conjunto con la Unión de Rugby de Tierra del Fuego y la Unión Argentina de Rugby para concretar, sin dudas, un momento único y hasta ahora inigualable en materia deportiva y que, tras haber cumplido con los protocolos de organización, los dirigentes deportivos más importante a nivel nacional (en todas sus disciplinas) podrán optar por la provincia más austral del mundo como el lugar indicado para la realización de un evento de esta envergadura que tuvo a Tierra del Fuego, desde todas sus aristas, a la altura de las circunstancias.

Tras la victoria, la gobernadora Rosana Bertone junto al senador Julio Catalán Magnihizo entrega de la ‘Copa Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur’ y destacó la participación del conjunto nacional que será extrañado por toda la familia del rugby fueguino.

“Fue una fiesta del deporte” destacó la gobernadora Rosana Bertone, quien hizo entrega de la Copa Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Fue una gran fiesta la que se vivió en la cancha municipal Agustín Pichot de la ciudad de Ushuaia, donde la selección de nacional de rugby, Argentina XV, apabulló a su par de Brasil por la 4º fecha del America’s Rugby Championship El vicegobernador Juan Carlos Arcando entregó el premio "Man of the Match" al mejor jugador de la cancha.

La gobernadora Bertone calificó el encuentro como “una fiesta del deporte” y consideró que el éxito logrado “nos compromete aún más con los objetivos deportivos que tenemos para la provincia de Tierra del Fuego”.

“Fue un partido excelente y ha sido un esfuerzo importante no sólo del Gobierno de la Provincia, sino también de los auspiciantes privados, de la transmisión por ESPN para toda América, lo que nos viene muy bien desde el punto de vista del turismo”, consideró la Mandataria, quien también agradeció especialmente “a la UAR y al rugby de Tierra del Fuego, porque nos trajeron esta iniciativa y sin el apoyo de ellos hubiera sido imposible que lleváramos adelante este partido”.

“Pasó el evento más esperado de este primer semestre, el partido de Argentina y Brasil”, dijo por su parte el secretario de Deportes de la Provincia, Ramiro Bravo. “El balance es positivo, hubo gente, acompañó el clima, el evento fue bueno y estuvo a la altura de las circunstancias”, calificó.

El funcionario resaltó que “la Gobernadora nos ha pedido generar este tipo de eventos para trabajar en paralelo con lo que es el turismo” y anticipó que esta realización abre la puerta “a más eventos de esta jerarquía internacional”.

A su turno, el presidente de la Asociación de Rugby de Tierra del Fuego, Sergio Amaya, calificó el partido como “una fiesta increíble”, considerando que “el marco de público fue lo que le dio color”. “Vimos un lindo partido de rugby y el marco fue el mejor”, aseguró.

Asimismo compartió que “ambas delegaciones estuvieron muy conformes con el recibimiento, con la organización, con la preparación del partido” y que “aspiramos a repetir la fecha el año que viene”.

Finalmente, el referente del rugby local Raúl Paderne, resaltó que la concreción de este partido es “un sueño cumplido” y agradeció “al Gobierno, pero especialmente a la Gobernadora y a (Javier) Eposto, que se pusieron esto al hombro y nos ayudaron muchísimo”, así como también a la Unión de Rugby de Tierra del Fuego. “Este tipo de eventos son una herramienta de promoción del rugby inigualable”, opinó finalmente.

Tras el partido, la gobernadora Bertone hizo entrega de la Copa Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el vicegobernador Arcando hizo lo propio con el premio ‘Man of the Match’ al mejor jugador de la cancha.

Alternativas del encuentro

Fue una gran fiesta la que se vivió en la cancha municipal Agustín Pichot de la ciudad de Ushuaia, donde la selección de nacional de rugby, Argentina XV, apabulló a su par de Brasil por la 4º fecha del America’s Rugby Championship.

Frío, viento helado y lluvia dieron el marco para el desarrollo del encuentro, sin embargo, el calor lo puso la gente que acompañó y arengó al equipo en todo momento. Estuvieron presentes autoridades provinciales, municipales, como así también representantes de la Unión de Rugby de Tierra del Fuego y la UAR. La transmisión estuvo a cargo del canal de deportes ESPN.

La Municipalidad prestó toda la colaboración necesaria y solicitada por las organizaciones intervinientes, haciendo trabajos de mantenimiento y obras de refacción en la cancha municipal Agustín Pichot, en instalaciones del Polideportivo Ítalo Favale, como así también en el dispositivo de tránsito que se pidió que se extendió desde las 8 de la mañana en las dependencias deportivas y entorno y, a partir del mediodía, en las calles adyacentes. “Pusimos toda nuestra colaboración para el desarrollo de este encuentro deportivo internacional, porque sabemos de la importancia del deporte en todas sus disciplinas como multiplicador para las relaciones humanas, para el desarrollo de una ciudad, de un destino como Ushuaia y, obviamente, para la propia disciplina deportiva. Pusimos todo nuestro esfuerzo para que se pueda desarrollar este espectáculo en nuestra ciudad y en nuestras instalaciones y estamos muy contentos porque fue una verdadera fiesta”, dijo Guillermo Navarro, Vicepresidente del Instituto Municipal del Deporte, quien felicitó a los jugadores y los equipos que se midieron este sábado en el marco de la America´s Rugby Championship.

El equipo que dirige el ex Puma Felipe Contepomi, se lució ante el seleccionado de Brasil ganando por 79-7, llegando invicto a la 5º y definitiva fecha del certamen, el próximo 4 de marzo donde enfrentará a Estados Unidos en Comodoro Rivadavia. El jugador del partido (Man of the Match) fue Emiliano Boffelli.

ARGENTINA XV (79): 1- Franco Brarda, 2- Marcelo Brandi, 3- Alejo Brem, 4-Pedro Ortega, 5- Ignacio Larrague, 6- Mariano Romanini, 7- Lautaro Bavaro (C), 8- Tomás de la Vega, 9- Sebastián Cancelliere, 10- Domingo Miotti, 11- Franco Cuaranta, 12- Tomás Granella, 13- Segundo Tuculet, 14- Germán Schulz, 15- Juan Cruz González.

Suplentes: 16- Gaspar Baldunciel, 17- Facundo Gigena, 18- Santiago Medrano, 19- Franco Molina, 20- Rodrigo Bruni, 21- Lauaro Bazán Vélez, 22- Juan Cappiello, 23- Emiliano Boffelli.

BRASIL (7): 1-Wilton Rebolo “Nelson”, 2-Yan Rosetti, 3-Caique Segura, 4-Gabriel Paganini, 5-Diego Lopez “Diegão”, 6-João Luiz da Ros “Ige”, 7-André Arruda, 8-Nick Smith, 9-Matheus Silva, 10-Josh Reeves, 11-Jacobus VanNiekerk, 12-Moisés Duque, 13-Felipe Sancery, 14-Ariel Rodrigues, 15-Daniel Sancery.

Suplentes: 16-Daniel Danielewicz “Nativo”, 17-Vitor Ancina, 18-Pedro Bengalo, 19-Lucas Piero, 20-Matheus Daniel “Mathias”, 21-Johanes Beukes Cremer, 22-Luan Smanio, 23-Robert Tenório.

Árbitro: Claudio Cativelli (Uruguay)

Comentarios

Comentarios