El legislador Pablo Blanco “blanqueó” ayer el acuerdo entre el oficialismo provincial y el bloque de la UCR. Consideró que no debe llamar la atención, porque se trata del bloque “afín” al gobierno nacional. Recordó que lo mismo hizo el MPF cuando gobernaba Estabillo la provincia y Menem era Presidente. Garantizó la presencia de los tres legisladores radicales en la sesión preparatoria de hoy, para votar la elección de autoridades. Y criticó la “falta de palabra” de los oficialistas que el miércoles no dieron los votos para desarrollar la sesión.

Río Grande.- El legislador Pablo Blanco hizo público el acuerdo entre el gobierno de Bertone y el bloque radical, y lo consideró natural, dado que se trata del bloque “afín al gobierno nacional”.

Recordó que de la misma manera hubo un acuerdo durante el gobierno de Estabillo con el ex Presidente Carlos Menem y garantizó su presencia en la sesión preparatoria de hoy, para votar la elección de autoridades.

En diálogo con FM Del Sur, minimizó la polémica desatada tras la suspensión de la sesión preparatoria convocada para el miércoles: “Fue todo normal, tranquilo, no hubo los votos necesarios para apartarse del reglamento y se pasó para el viernes nada más”, dijo.

Se le preguntó si no hubo cierto enojo, dado que la fecha se adelantó para que pudieran viajar los legisladores radicales a Córdoba. “Tanto Liliana Martínez Allende como quien habla y Oscar Rubinos teníamos previsto viajar a la reunión partidaria en Córdoba. Los tres legisladores radicales pensábamos viajar”, confirmó, y aseguró que en principio desde el FPV “habían manifestado no tener ningún inconveniente en acompañar el cambio de fecha, acomodándola a la necesidad de los legisladores, pero después cambiaron de opinión. No se tuvieron los votos necesarios, pero no es la muerte de nadie. Dejaremos de lado la actividad partidaria, que considerábamos importante, porque íbamos a plantear en el seno de la reunión la necesidad imperiosa de que el partido defienda ante el gobierno nacional el sistema industrial de Tierra del Fuego”, manifestó.

Consideraba importante “ir a plantear nuestra visión sobre el tema y poner, no sé si un condicionamiento pero sí un argumento más a la conformación de Cambiemos, el apoyo a la industria de Tierra del Fuego. Seguramente lo hará el presidente del partido (Federico Sciurano). Los legisladores no han tenido oportunidad de manifestar su postura, pero así son las cosas, no se tuvo la mayoría que había dado el consentimiento cuando se llevó adelante la convocatoria”, reprochó.

“Habrá que esperar al viernes a elegir las autoridades. Seguramente algunos que no han obtenido lo que pretendían en la elección de autoridades cambiaron su postura, pero no es para volverse loco y hay tiempo suficiente para llevar adelante la sesión, dentro de lo que establece el reglamento”, señaló.

“Lo que queda claro es que en algunos la palabra ya no tiene ningún valor”, disparó contra los oficialistas que impidieron la sesión, al no dar el voto para apartarse del reglamento, como ocurrió con Ricardo Furlan y Ricardo Romano.

Blanco ratificó que había consenso previo y no se respetó: “Los legisladores no son tontos, y cuando la vicepresidenta primera (Myriam Martínez) lanzó la convocatoria, seguramente tenía un viso de conformidad para aprobar el apartamiento del reglamento. Si no, no lo hubiera hecho. Pero no hay problema, los radicales van a estar presentes en la sesión”.

Reiteró que “si algunos pensaron que los legisladores radicales no iban a estar en la sesión y podían torcer la voluntad mayoritaria de la Cámara, me parece que están equivocados. Veremos qué surge el viernes en las elecciones, qué consensos se logran, si se mantienen los acuerdos que se habían obtenido para ayer –por el miércoles- o cambian”.

Volvió a deslizar una especulación con la ausencia de los radicales, tras la negativa a dar los votos para sesionar el miércoles: “Algunos creen que los radicales no vamos a cumplir con nuestra obligación de estar en la sesión y nos vamos a ir a la reunión partidaria, entonces por ahí podían modificar la voluntad que se había logrado. Están equivocados si piensan eso y puedo asegurar que vamos a estar los tres sentados en la banca el viernes”, sentenció.

Acuerdo FPV-UCR

Blanco reconoció que los acuerdos se realizaron entre el FPV y la UCR para la distribución de cargos, y dijo que son “los mismos acuerdos que hizo el FPV y un sector del MPF al inicio de las sesiones”, en este caso del período 2016.

“Es exactamente lo mismo. Las autoridades de la Cámara se eligen por mayoría y aquellos espacios políticos que logran los consensos para obtener la mayoría son los que eligen las autoridades. Y diría más: el FPV con la mayoría propia que tiene, podría tener todas las autoridades de la Cámara, pero ve la necesidad de participación de otro espacio político”, dijo, que será en este caso la UCR.

Aclaró que este acuerdo para elegir autoridades no necesariamente es un acuerdo para aprobar las leyes que se debatan en el periodo. “El año pasado hubo un acuerdo entre el FPV y el MPF para la elección de autoridades y no significó la votación en todo el año porque prácticamente en todas las iniciativas donde el Ejecutivo necesitaba acompañamiento, el MPF votó en contra. No hay que hacer un correlato entre la elección de autoridades y la votación de las leyes”, sostuvo.

Alianzas de hoy y ayer

Dado que la legisladora Mónica Urquiza cuestionó la alianza evidente del gobierno del FPV con Macri y el bloque de la UCR “que es Macri”, según dijo la mopofista, Blanco consideró que “no debería sorprenderle a la legisladora del MPF. Hay que hacerse cargo de la historia, porque algunos hacen como el kirchnerismo y creen que la historia empieza con ellos. Uno ha participado en distintas oportunidades en la Legislatura, y por ahí Mónica perdió la memoria, pero ella (Urquiza) era funcionaria de Estabillo y no debe olvidarse de la alianza que había en el MPF en el gobierno provincial, en el Senado de la Nación, en la Legislatura provincial, y que acompañaron todas las iniciativas del menemismo”, recordó.

“No le debe llamar la atención que el gobierno provincial tenga una alianza con el bloque que es afín al gobierno nacional. Ellos fueron los precursores en la provincia de Tierra del Fuego en el acompañamiento irrestricto a todas las políticas de Menem que ahora critican: privatización de YPF, ley federal de de educación. El acompañamiento fue irrestricto y a pies juntillas de los senadores del MPF, tal es así que uno de ellos (Oyarzún) estaba en la cadena de mando, como presidente provisional del Senado: venía el presidente de la Nación, el vicepresidente, Eduardo Menem, y atrás Juan Carlos Oyarzún”, subrayó.

“Jugamos con la memoria corta, pero yo soy mayorcito y tengo bien frescas las discusiones en la convención constituyente cuando planteábamos al MPF las políticas erradas del gobierno nacional. Ella (Urquiza) no se puede sorprender de que la gobernadora de la provincia pueda coincidir con el bloque que es parte del espacio político del gobierno nacional. ¿Está bien si ella lo hace pero está mal si lo hago yo? –se preguntó-. Hay algunos desmemoriados, inclusive en el propio oficialismo que viven criticando al menemismo y eran acérrimos defensores”, fustigó el radical.

Cambios en marcha

Blanco dijo que más allá de estas discusiones lo que importa es “resolver las cosas” y destacó las inversiones en obras del gobierno nacional. “Los anuncios de Frigerio el año pasado no son espejitos de colores, son realidades. Hay obras que anunció Frigerio y se concretaron o se están concretando”, aseguró.

“La licitación de la ruta 3 estaba adjudicada desde el 2012 pero sin recursos, y los recursos se están poniendo ahora. Más allá del condimento político y la discusión que va a venir en un año electoral, porque algunos siguen a Massa, otros estamos con Cambiemos, la única verdad es la realidad y, les guste o no les guste, la situación de la ruta 3 es diferente de años anteriores y el olor en la bahía Encerrada ya no se siente tanto como antes. Hay convenios con sindicatos por viviendas que se están iniciando, pavimento que se está iniciando, la adjudicación del puerto de Ushuaia es una realidad, aunque algunos lo vean como espejitos de colores”, enfatizó.

Admitió que hay “cosas negativas” en las políticas nacionales, pero cargó contra una realidad que “es totalmente distinta a lo que publican los medios”, en referencia a la quita de aranceles a la importación de celulares. “No hay ninguna intención del gobierno nacional de modificar los aranceles de los celulares. Pero es noticia la falsa noticia, y no cuando sale la desmentida”, criticó.

“El único anuncio concreto que hicieron en junio del año pasado y se concreta ahora, fue la rebaja de aranceles para las computadoras y nosotros nos manifestamos en contra. Por supuesto soy crítico del tema del Correo, de lo que se pretendió hacer con las jubilaciones, con los feriados, pero no puedo dejar de reconocer las cosas que veo que han mejorado”, insistió.

“Yo confío en la gente que quiere un cambio en este país y con todas las dificultades que está teniendo, el cambio se está avizorando. Algunos creen que porque cambió el Presidente, de la noche a la mañana iban a estar todas las soluciones, y esto me remonta al año ’83, cuando pensaban que con el advenimiento de la democracia iban a estar todas las soluciones. Lamentablemente no es tan fácil. Vivimos de fiesta durante mucho tiempo y en algún momento hay que pagarla. No es fácil pagar la fiesta”, planteó el radical.

Cierre de fábricas

Consultado sobre el cierre de fábricas por las políticas que está aplicando el macrismo, dijo que “hay dificultades y es cierto, pero la industria de Tierra del Fuego es Brasil-dependiente en muchas cosas. La baja de consumo no es solamente en el país sino también en Brasil y esto también tiene que ver con la producción de Tierra del Fuego. Lo que se produce en Tierra del Fuego queda en Argentina y la gente no está cambiando todos los años el aire acondicionado o el televisor. Tenemos una industria que produce algunas cosas que llega un momento en que se sobre-stockean”, argumentó sobre el techo que tiene el tipo de producción fueguina.

No obstante reiteró que “no comparto para nada la visión de muchas autoridades del gobierno nacional hacia Tierra del Fuego y fuimos los que más duramente criticamos a Aguad cuando salió con la paupérrimas declaraciones que hizo. Las diferencias las marcamos siempre. Y con el tema de la industria las marcamos inclusive cuando muchos que hoy se dicen defensores acérrimos de la industria, acompañaron las políticas de Carlos Saúl Menem, que destruyó la industria de Tierra del Fuego. Los que eran menemistas y apoyaban fervientemente a Menem ahora son los principales defensores de la industria. Algunos tienen memoria corta. Hay que tener memoria, conciencia, y hay que resistir un archivo”, concluyó.

