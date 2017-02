El intendente Walter Vuoto firmó la adjudicación de la obra de repavimentación completa de la calle Juan Domingo Perón, entre 12 de Octubre y la avenida Hipólito Irigoyen. Mediante el decreto 341/2017, El Jefe comunal capitalino otorgó a la empresa Dos Arroyos SA los trabajos de recuperación de una de las principales arterias de la ciudad en función de la densidad del tránsito, y que forma parte del circuito prioritario del transporte público de pasajeros.

La iniciativa demandará una inversión de $9.264.565,60 (nueve millones doscientos sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y cinco pesos con 60/100), que será afrontada por el Municipio con fondos propios. El plazo de ejecución será de 60 días desde la firma del acta de inicio de la obra.

La secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de Ushuaia, Gabriela Muñiz Siccardi, precisó que tras la participación de la comisión de seguimiento en el marco del proceso licitatorio “el Intendente firmó la adjudicación” de los trabajos.

En esa línea, apuntó que el objetivo es que la calle “esté reparadas durante esta temporada” por lo que “se va a trabajar durante marzo y abril”.

No obstante, mencionó que “dependemos de las condiciones climáticas” ya que “no podemos tirar el asfalto si el clima no lo permite, solo para cumplir con los tiempos”. Y agregó que “es preferible esperar y trabajar con el asfalto con condiciones normales para que el material rinda”.

Asimismo, la funcionaria anunció que en breve se adjudicará la obra de repavimentación de la Calle Gobernador Paz en toda su extensión.

Por otra parte, en relación a los trabajos en calle Fuegia Basket la secretaria de Planificación indicó que “ya tiramos 40 toneladas de asfalto en caliente”.

Una vez culminada la reparación “vamos a seguir con calle 12 de Octubre y vamos a analizar si hay otras que deben ser reparadas con esta modalidad”.

“No podemos ir con el camión a varios lados simultáneamente, si no que debemos comenzar y terminar con la calle que intervenimos”, explicó, a lo que sumó que “estimamos que la semana que viene vamos a salir con el asfalto en frío, ya llegó la emulsión y estamos preparándonos para tener otro frente abierto”.

Muñiz Siccardi también se refirió a trabajos que se realizan en otros sectores de la ciudad: “En la plaza Gaucho Rivero estamos realizando un trabajo en conjunto con la empresa Newsan, y allí Servicios Públicos de la Municipalidad se está encargando de lo que son los sectores de estacionamiento y las veredas”.

Además, dijo que “estamos trabajando en la plaza Los Pinos, en calle Magallanes y Pontón Río Negro, donde vamos a mejorar veredas, juegos y la canchita que utilizan los chicos”.

Finalmente, manifestó que “comenzamos a reparar las veredas en la zona de Maipú utilizando hormigón y un producto que le da más durabilidad a ese material”.

