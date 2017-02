Así lo afirmó en la víspera Dante Liporace en una entrevista por Radio Nacional. “Es más fácil cambiar al chef que al Presidente”, esgrimió.

Buenos Aires.- Dante Liporace, el famoso chef de la Casa Rosada, estuvo ayer como invitado al programa “Plato Fuerte” de María Laura Santillán por Radio Nacional. En plena ausencia de Mauricio Macri por su visita en España, Liporace contó qué come el Presidente, como encontró la cocina de la Rosada cuando ingresó y cuáles son los precios para comer.

Al ser consultado por los gustos del Presidente, Liporace sorprendió a todos con una confesión: “Pruebo la comida antes de que la coma él, mejor es que me muera yo”, aseguró. “Es más fácil cambiar al chef que al Presidente”, explicó.

Al segundo le consultaron por qué lo hacía, si tenía miedo de que envenenaran a Macri. A lo que el exclusivo chef respondió que puede ser solo una idea de él, pero que lo va a seguir haciendo.

Qué come el Presidente

“Come bife con ensaladas, con verduras, sopas frías. Es decir, come comida liviana”, explicó Liporace. También dio a conocer unos gustos particulares, como ser pedidos de sopas frías de tomate y manzana. “La receta es 1 kg de tomate, 2 manzanas verdes grandes, 120 gr de aceite de oliva, 30 gr de vinagre de vino tinto y sal”, explicó.

Otro dato curioso que aportó fue que Macri no suele desayunar. Inclusive dijo que no come medialunas y que puede ser que cada tanto coma un croissant.

La cocina de la Casa Rosada

“La cocina estaba en pésimas condiciones cuando llegué. Totalmente sucia y con muchos bichos”, declaró el chef. Asimismo, explicó que si bien estaba bastante equipada, casi todo estaba sin funcionar. “Un horror”, describió.

“No había quien dirigiera la cocina, no había profesionales”, contó Liporace. Así que el exclusivo chef tuvo que limpiar, poner orden y recién después cocinar.

Hoy forman parte del equipo 14 personas y comen 600 aproximadamente, sin contar los funcionarios. “Somos pocos para casi 800 que habitualmente utilizan nuestro comedor. Se trabaja desde temprano y se hace una buena planificación de los menúes. Por día hay tres opciones y se planifica”, contó Liporace.

Los precios

Los altos funcionarios pagan 200 pesos por persona.

Los empleados pagan 50 pesos, antes salía 3 pesos pero se comía arroz, fideos blancos, alto guiso.

Todo se compra en el Mercado Central, por cantidad y porque es mucho más barato.

No se paga el agua, el té y el café.

Fuente: Diario La Nación.

