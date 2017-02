El legislador del MPF Damián Löffler aseguró que la sesión de ayer no se llevó a cabo porque estuvo “mal convocada” por Myriam Martínez, que adelantó la fecha. Barajó que tomó esa decisión para contar con los votos de los radicales que viajaban el viernes a Córdoba y no estarían presentes para elegir autoridades. Le restó importancia al tema, para priorizar la crisis en la provincia y la necesidad de reclamar con mayor firmeza ante las autoridades nacionales. Cuestionó la “tibieza” de Bertone y la política “de la billetera” que está aplicando contra los municipios, al retener coparticipación. A su criterio, la gobernadora aprendió “lo peor del FPV”.

Río Grande.- El legislador Damián Löffler (MPF) dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la frustrada sesión preparatoria de ayer, que no se pudo desarrollar porque el oficialismo no obtuvo los dos tercios que necesitaba para apartarse del reglamento.

Para el mopofista es un tema menor y “es propio de la actividad buscar los consensos para conformar las autoridades de la Cámara. Esto ocurre desde siempre en todos los ámbitos legislativos, aunque algunos están muy exaltados”, dijo, y aseguró que “la sesión fracasó porque la convocó mal la legisladora Myriam Martínez. Como vicepresidenta primera, la convocó para el 22 cuando el artículo 2 del reglamento es absolutamente claro”.

La norma establece el 28 de febrero para la preparatoria y, en caso de feriado, se debe adelantar al día hábil previo, que es el viernes 24.

“El gobierno tiene todas las voluntades para modificar el reglamento, si hay algo que no les gusta. Mientras tanto, que hagan lo que corresponde y lo que correspondía era sesionar el 24”, subrayó.

Deslizó un adelantamiento en función de los intereses de los legisladores radicales, que tenían previsto viajar a Córdoba para participar de la cumbre de la UCR: “Si el 24 es el cumpleaños del hijo de Carlitos, o la fiesta de 15 de la nieta de Pepe, hay un reglamento que establece que ese día es la sesión y los legisladores tienen que estar”, sostuvo.

“Probablemente convocaron mal porque necesitaban a los dos legisladores que están conformando los acuerdos políticos para designar las autoridades de la Cámara, y tenían que viajar. Pero la que convocó mal y firma la convocatoria es la legisladora Myriam Martínez”, reiteró.

Respecto de la denuncia pública de la legisladora Martínez sobre llamados a sus pares del FPV de parte de los intendentes, ofreciendo cargos, dijo que “son elucubraciones, en política todo el mundo habla con todo el mundo. Es la naturaleza de la actividad”.

Se le preguntó si a él lo llamaron, y respondió que habla “con todo el mundo, inclusive con la legisladora Myriam Martínez, y en periodo de receso. Hablo con todos de diversos temas y no es lo que más me preocupa cómo se resuelve la elección de autoridades de la cámara. Es un tema absolutamente ajeno al conjunto de la comunidad de Tierra del Fuego. Lo que tenemos que discutir es cómo resolvemos los problemas, cómo recuperamos poder adquisitivo, y resolvemos la pérdida de puestos de trabajo”, priorizó.

“Estuvimos por la mañana con estas discusiones absolutamente menores, mientras por televisión nos despachamos con que están por quitar los aranceles a los teléfonos celulares. Estas son las cuestiones para las que no tiene que convocar el bloque oficialista para ir a Buenos Aires”, remarcó.

“La situación de la provincia es complicadísima y va a ser peor si no tomamos las medidas que tenemos que tomar y planteamos en Buenos Aires la realidad de la provincia”, advirtió.

Recordó que en materia de pérdida de empleo “somos récord. Hubo una nota de Clarín el fin de semana donde dice que la provincia de Tierra del Fuego es la que más puestos de trabajo ha perdido, con el 13% el último año, y hay que sumarle lo que se había perdido previamente”.

Ante esta realidad, no ve una propuesta al Ejecutivo para frenar la caída: “La responsabilidad máxima es del Ejecutivo provincial, la gobernadora ha subestimado el impacto de la pérdida de trabajo en el sector industrial, lo que genera en el sector comercial, la falta de discusión de política salarial con el empleado público que genera un círculo vicioso. Lo empezamos a sentir al comienzo del ejercicio, pero lo venimos anticipando hace tiempo, como anticipamos en su momento la situación de los contratos temporarios”, repasó.

“En las campañas electorales la actual gobernadora decía que los contrataban de esa manera porque los trabajadores faltaban. Ahora sale el ministro Carrera a decir que hay contratos basura, después de cinco años que venimos denunciando la modalidad irregular de contratación en las fábricas. Y sale cuando ya no quedan más PPD y están despidiendo efectivos. Seguimos sin hacer nada mientras hay legisladores peleando por tres cargos”, cuestionó.

“Por eso quiero correr el eje, porque nos tenemos que hacer cargo del momento que está viviendo Tierra del Fuego”, sostuvo Löffler.

Municipios castigados

Con respecto al conflicto entre el gobierno y los municipios, entre otras cosas por la abultada deuda de coparticipación que mantiene la gestión Bertone, consideró que “la gobernadora ha aprendido la peor parte del FPV. Está aplicando la política de la billetera, creen que el que piensa distinto es un enemigo, y ha quedado claramente demostrado que la sociedad argentina no quiere más esto. Continúa con las peores prácticas que tuvo el FPV cuando gobernaba el país”, afirmó.

Anuncios sin obras

En cuanto a los anuncios de funcionarios nacionales sobre obras multimillonarias que no se están viendo, mencionó que “hace más de un año dije que habían hecho anuncios por dos mil millones y no se había movido una carretilla. Hoy lamentablemente tengo que decir lo mismo. La Legislatura votó el endeudamiento para poder ejecutar obras, porque los fondos nunca vinieron. Eso es lo que uno le reclama al gobierno de la provincia: ir a Buenos Aires de otra manera. No pueden de un día para otro cerrar la canilla de Buenos Aires, porque de la misma manera los fueguinos cerramos el caño del gasoducto en el Estrecho de Magallanes”, advirtió.

“Con la tibieza con que se está manejando el gobierno, los resultados van a ser los mismos”, expuso, instando a una convocatoria amplia y a cambiar la metodología de reclamo a Nación.

“En vez de estar viendo si algún legislador habla con un intendente, se deberían preocupar por el volumen de gente que está quedando afuera y el impacto social que puede tener, independientemente del económico. No se ocupan de las cosas importantes, por eso este gobierno ha demostrado que no está a la altura de las circunstancias”, aseveró.

“Se enojan porque decimos que la Legislatura es una escribanía y es una vergüenza escuchar que no se hacen cargo de que la transformaron en una escribanía, que encima quisieron cerrar este verano con el envío de proyectos con tratamiento de urgencia. Tuvieron que dar marcha atrás porque legisladores con responsabilidad, como Ricardo Furlan, Ricardo Romano, la legisladora Martínez Allende y el bloque del MPF le pusieron un freno. De lo contrario, que cierren la Legislatura y por lo menos hacemos un ahorro importante al conjunto de la comunidad de Tierra del Fuego”, sugirió.

Mensaje a los radicales

El mopofista envió un mensaje a los radicales de la Legislatura alineados con el oficialismo, y consideró que “con el poderío que le dio la sociedad al gobierno en la Legislatura, el conjunto de la oposición debería estar trabajando para que esto no ocurra, y no estar siendo aliados incondicionales que se suman a los ocho”.

“Es una locura y esto lo dije en diciembre pasado, cuando pedíamos cautela, responsabilidad para administrar el poder que tienen en la Legislatura”, señaló.

Como contrapartida, marcó la distancia de los propios, que se sigue acrecentando en el FPV y comenzó con los diputados nacionales. “Evidentemente algún problema hay, si tantos se alejan. Melella fue parte del frente, Walter Vuoto lo mismo, el senador Catalán Magni lo mismo. Algo pasa y no están tratando a la gente de la manera que la tienen que tratar”, evaluó.

Reclamo a Vialidad

Por otra parte, Löffler adelantó que la semana que viene va a concurrir “a la sede de la Dirección de Vialidad, porque se quejaban del gobierno anterior y el actual se maneja de la misma manera. Es vergonzosa la forma en que pintaron la ruta y la manera en que la están bacheando, y lo hace la misma empresa que hizo el bacheo el año pasado y se rompió”, dijo de los arreglos en la ruta 3.

Recordó que se trata de la empresa Dos Arroyos, que “tiene que tener inspectores de Vialidad Nacional. Si realmente hablan de Cambiemos, que demuestren que cambiamos, porque pareciera que nada cambió”.

Convocatoria desde el partido

Asimismo, dado que “el gobierno provincial está demorado en definir el perfil de la provincia y en ir a plantear a Buenos Aires lo que debe plantear”, adelantó que el MPF tomará la iniciativa.

“Seguimos yendo a Buenos Aires arrodillados y el gobierno de la provincia debe convocar a todas las fuerzas sociales, sindicales y políticas, y a los intendentes aunque estén enojados. Tenemos que ponernos los pantalones largos e ir a Buenos Aires a defender los intereses de los fueguinos, algo que no estamos haciendo”.

“El ministro de Industria de la provincia es uno de los hombres que más debe conocer la industria en Tierra del Fuego pero este no es un problema de ministros sino de decisiones políticas. Si quitan los aranceles en la ciudad de Buenos Aires a los productos importados en perjuicio de la mano de obra de Tierra del Fuego, no es problema del ministro de industria. Nuestros senadores en muchas oportunidades acompañaron proyectos del gobierno nacional y no plantean lo que necesita Tierra del Fuego”, manifestó.

“Si tenemos que ir a una matriz de cambio, tiene que ser un proceso gradual, como ha ocurrido en muchos lugares del mundo, y si la gobernadora no convoca, como se lo hemos pedido en reiteradas oportunidades, desde el MPF vamos a convocar a todas las fuerzas políticas, dirigentes sindicales, cámaras de comercio, dirigentes sociales y vamos a ir nosotros a pedir las reuniones que el gobierno provincial no está pidiendo”, anticipó.

Aclaró que jamás fue convocado por Bertone y considera que se debe a que “no tiene la necesidad porque tiene mayoría en la Legislatura. Esto es lo que preocupa. Si los acuerdos políticos que han logrado resolvieran los problemas, yo estaría feliz, pero evidentemente no han servido par resolver los problemas a la gente”.

“No sabemos qué va a pasar con el inicio de clases, y vamos a recorrer las escuelas para ver qué se hizo con el fondo de emergencia y si las escuelas están en condiciones de arrancar. El deterioro del hospital se agrava, no llega la incorporación de profesionales. Los acuerdos que han logrado y la legislación donde acompañó parte de la oposición, no han resuelto los problemas de la gente”, reiteró.

De cara a la sesión del viernes, adelantó que “vamos a participar y vamos a votar las autoridades que la mayoría decida elegir. Somos gente seria y no vamos a hacer escandaletes por los medios. Los consensos que logre la mayoría para definir las autoridades de cámara, nosotros los vamos a acompañar”, sostuvo, y volvió a cargar contra los radicales “que se iban a ausentar y tuvieron que poner por encima de las cuestiones partidarias las obligaciones que tienen en la provincia”.

Encuentro con Massa

Finalmente dio a conocer que “los primeros días de marzo” prevé reunirse con el diputado Sergio Massa, “que tiene conocimiento acabado de lo que está pasando en Tierra del Fuego”, y espera lograr ser recibido por los presidentes de las comisiones de industria de ambas cámaras. “Vamos a convocar desde nuestra humilde posición, ya que no lo hacen quienes deberían, y veremos quién está dispuesto a acompañarnos para ir a plantear a Buenos Aires las cosas de otra manera”, concluyó.

