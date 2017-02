El subsecretario de Límites y Fronteras de la Provincia, Néstor Granja, dio a conocer los cambios positivos en los pasos fronterizos, con agilización en San Sebastián y modernización en Radman, donde se registran más de dos mil tránsitos en lo que va de la temporada. También dio detalles del relevamiento en la zona rural, que incluye acercar servicios de salud a la población que trabaja en las estancias. Hay mejoras en las comunicaciones, para que todos estén conectados por sistema de radio, a fin de paliar la falta de señal de celular.

Río Grande.- El subsecretario de Límites y Fronteras Néstor Granja mantuvo el pasado viernes una reunión con autoridades de Gendarmería Nacional y de la Dirección General de Aduanas, a fin de coordinar acciones en los pasos fronterizo; del mismo modo que se está realizando con el área de Zoonosis para el censo rural.

En diálogo con Radio Universidad 93.5, indicó que por San Sebastián se registran “alrededor de 500 mil tránsitos a lo largo del año, entre lo que es ingreso y egreso”, y de ese total, unas 230 mil personas transitan en la temporada que va de diciembre a febrero. El tránsito de camiones es permanente y “hay más de 200 por día de entrada y salida. El movimiento oscila entre 180 y 250 camiones diarios”, indicó.

Más agilidad

Destacó que este año hubo más fluidez en el tránsito y “a diferencia de otros años, nosotros comenzamos a tener reuniones desde agosto y septiembre en Buenos Aires, más allá de que tenemos la reunión mensual del paso fronterizo, donde uno expone a la coordinación chilena todas las necesidades de incremento de funcionarios, siempre sabiendo que su buena voluntad a veces excede las instituciones que no prestan colaboración. Este año empezamos a hacer reuniones en Buenos Aires con la gobernadora y directamente solicitamos a Cancillería argentina que intervenga. Hablamos con el vicedirector general de la Aduana, con el director de Control Migratorio, con el director de asuntos técnicos de Fronteras del Ministerio del Interior, y ellos se encargaron de garantizar la cantidad de funcionarios en la frontera”, dijo, con lo cual “se notó que estaban todos y fue mucho más rápido”.

“Todas las gestiones relacionadas con el paso fronterizo los estamos haciendo juntamente con el senador Catalán Magni y el secretario de Seguridad Ezequiel Murray”, apuntó.

Explicó entre los avances que “los controles en el paso fronterizo se dividen entre Migraciones y Aduana. Todas las máquinas de la Dirección Nacional de Migraciones y Aduana están conectadas a un servidor. Migraciones opera con el sistema SICAP y va cargando las restricciones o prohibiciones para que la gente salga o no salga. Está conectado en red con Buenos Aires y se actualiza segundo a segundo”.

Radman multiplica el tránsito

Respecto del paso conocido como Radman, si bien se denomina Bella Vista, las mejoras realizadas multiplicaron la cantidad de personas que eligen esta opción para el cruce a Chile.

“Este año ese paso se ha informatizado y se le ha puesto el sistema SICAP. Hace dos o tres años atrás el movimiento desde noviembre a abril era de 400 tránsitos. Hoy, desde el 1 de noviembre al 15 de enero, ya pasaron más de dos mil personas, y nos falta sumar este mes y medio”, comparó.

Indicó que “la mayoría lo utiliza como un paso turístico. Cuando pasan por el paso Bella Vista del otro lado se puede visitar el lago Blanco, el lago Azopardo, o bien se puede seguir el camino y llegar al cruce de Onaisín. Hay mucha gente que sale por este paso y entra por San Sebastián, o sea que se toman el día para hacer el circuito turístico, que es muy lindo”.

El puente de vadeo marcó una bisagra para el uso de este paso. “Hay 120 kilómetros desde el paso al cruce Onaisín, y antes se cruzaba el río, pero hasta que Vialidad Nacional termine el puente definitivo, Vialidad Provincial puso un puente de vadeo que permite el tránsito de automóviles livianos, es decir autos y camionetas”, informó el funcionario.

“Este año hemos hecho unas mejoras notables, lo hemos dotado de combustible para que garantice la energía eléctrica desde que abre hasta que cierra, de 8 a 22 horas. Hay un trabajo conjunto con Gendarmería, que consiguió el vínculo satelital, y con Migraciones, que puso el sistema informático. El paso está informatizado, todos los tránsitos se cargan. También hemos puesto alumbrado público para brindar más seguridad y para facilitar el control de los vehículos”, detalló.

“Estamos a la espera del puente definitivo de Vialidad Nacional. Yo hablé con uno de los directores en Cancillería, con representantes de los dos países en el mes de noviembre, y en la agenda el puente está estipulado, como también el asfalto de la ruta I, que son 11 kilómetros, y ahora han anunciado en Ushuaia que va a estar terminado para junio del 2018”, apuntó Granja.

Volvió a destacar la importancia del puente de vadeo que se instaló en forma provisoria, porque “la gobernadora no quería que los autos crucen por el río. Además dependía de que suba o baje la marea que se pudiera abrir o cerrar el paso. Esto da mayor seguridad, para que no se queden encajados. Antes siempre estaba supeditado al caudal del río que se pudiera abrir el paso, y este año se pudo abrir en tiempo y forma, en noviembre como lo estipula la normativa, y se va a cerrar en abril. Es un paso temporario y los dos países acordaron que se abra de noviembre a abril”.

Modernización de San Sebastián

Respecto del paso más importante por vía terrestre, se esperan cambios en el mediano plazo. “Este paso y tres más quedan en la órbita del Ministerio del Interior, y el paso Bella Vista (Radman), el puerto de Ushuaia y Almanza, quedan en la órbita del Ministerio de Seguridad de Nación. Todos los pasos antes dependían de la dirección de asuntos técnicos del Ministerio del Interior. Hoy, según el decreto del Presidente, hay 14 centros de frontera que son los pasos más importantes de Argentina, donde se nota más el comercio exterior y hay más flujo de personas. Esos quedan como centro de frontera y entre ellos está el paso San Sebastián. Todos los otros pasos internacionales pasan a la órbita del Ministerio de Seguridad, es decir que ya no dependen del área técnica del Ministerio del Interior”, resumió el funcionario sobre las nuevas jurisdicciones.

Concretamente sobre las novedades para San Sebastián, dijo que trabajan en “unos proyectos para la nueva infraestructura”, y que contará con escáner. “Todo el edificio de este paso sería el ingreso a la provincia, y el egreso se haría como en los pasos más grandes, como Iguazú, con un sistema de cabinas para que la gente no baje, es decir un peaje. En casi todos los pasos nuevos se está haciendo el sistema de cabinas. Esto agiliza el tiempo y es más cómodo para el usuario, porque hace todo desde el vehículo y no tiene necesidad de bajar”, manifestó.

En cuanto a la dotación de personal, indicó que “ahora que la temporada mermó un poco hay alrededor de 7 funcionarios de Migraciones y 6 ó 7 de Aduana, en lo que es la guardia”, mientras que para los feriados largos ambas instituciones envían refuerzos.

Relevamiento rural

Por otra parte se refirió al primer censo en la zona rural, con servicios que se acercan a la población, que han emprendido desde distintas instituciones del gobierno.

“A partir de agosto del año pasado, por una disposición de la gobernadora de llevar servicios a los fueguinos, vivan donde vivan, empezamos a hacer un relevamiento de las estancias que estaban sobre el límite. Después nos dimos cuenta de que mucha gente que vive en la zona rural no tiene acceso para venir y realizar los trámites en la ciudad y contar con servicios. Empezamos a hacer visitas con la secretaría de accesibilidad a la salud del hospital y con Gendarmería, que proporcionó enfermeros, odontólogos y médicos. La secretaría además llevaba un administrativo que abría la historia clínica del hospital, previo relevamiento nuestro para saber qué cantidad de vacunas había que llevar. Nosotros tomamos la información y la llevamos a salud, que hace la visita”, explicó.

“Hoy seguimos continuando con eso, pero vimos que hay otros actores del gobierno que estaban realizando algo parecido, porque Zoonosis tiene que visitar todas las estancias, también la gente de Policía de la provincia y Defensa Civil, que están viendo las antenas y repetidoras de frecuencia VHS. La idea es que toda la zona rural esté comunicada por radio”, dijo.

En función de estas acciones que se superponían, se armó una agenda conjunta. “En el relevamiento que hacemos nosotros llevamos funcionarios de Defensa Civil o de la Policía de la Provincia. En la tarea que comenzamos en noviembre habíamos hecho desde estancia Cullen a Río Grande, el camino a estancia María Behety, el camino de Radman y nos estaba faltando desde la zona de la antena hasta Yehuin. Ahora tenemos que coordinar. Lo que más vemos es la situación de los chicos de cada familia, si tienen completo el calendario de vacunas, y llevamos vacunas, odontólogos para la higiene bucal de niños y mayores; también se controla a la gente con hipertensión, con diabetes, y se le abre la historia clínica”.

En materia de educación informó que “hay escuelas rurales y la mayoría de las estancias que recorrimos tienen escuela, como Cullen, Sara, San Sebastián. También muchos chicos vienen a estudiar a la ciudad, se quedan en un albergue toda la semana y los sábados y domingos vuelven a su casa”.

Con “51 estancias en total” queda mucho trabajo por realizar. “La gente de Zoonosis tiene otro cronograma y nos vamos a adecuar a ese”, dijo del inicio del censo. “Empezamos el 6 de marzo con las estancias situadas alrededor del Río Valdés, viniendo para el norte. Ellos estiman que el relevamiento estaría terminado para los primeros días de abril y después seguiría la visita de la gente de salud”.

El funcionario no pudo precisar si es la primera vez que se realiza esta tarea en la zona rural, “pero al menos en este gobierno es la primera vez. Yo estuve los últimos seis meses del gobierno anterior y no tenía conocimiento de que se hubiera hecho”, dijo.

El encuentro del viernes entre las distintas instituciones tuvo como objetivo “minimizar recursos, porque estábamos haciendo una función parecida desde lugares separados. Nos pusimos de acuerdo con Zoonosis para llevar a Defensa Civil, la Policía de la Provincia y alguna otra institución que quiera ir. Coordinamos todo para hacer una sola base de datos donde estará la información, y todas las instituciones vamos a tener acceso a esa base. De ahí vamos a sacar los datos sobre las necesidades de salud, de la parte técnica en el tema de antenas, y toda la información que se saca del censo”, anticipó.

Se le recordó que la presidente de Sociedad Rural, Lucila Apollinaire, planteó la necesidad de mejorar las comunicaciones en las rutas internas, donde no llega la señal de celular, y Granja acotó que “no solamente se va a mejorar en las estancias sino en las rutas provinciales, para que la gente pueda avisar y optimizar el tiempo, para que sea más seguro para todos. Se puede usar la misma frecuencia de Defensa Civil y desde allí se coordina todo. Hoy en el paso fronterizo, cuando hay un accidente, se maneja todo a través de la frecuencia de Defensa Civil y se optimizan los tiempos para que la ayuda llegue más rápido”, dijo.

Buena recepción en el campo

Consultado sobre la recepción que tuvieron desde que comenzaron con el relevamiento en el campo, aseguró que fue “muy buena. La gente no estaba acostumbrada a que fuera un representante del gobierno. En la primera visita se habla con el encargado de la estancia, se le explica la voluntad de asistir a la gente que está ahí en lo que uno pueda, se pone una fecha donde el encargado o el capataz reúne el personal, se hace la visita y se censa a la gente. Evitamos de esta manera molestarlos, porque entendemos que están trabajando. Se hace el relevamiento y lo entregamos a la gente de salud, con la cantidad de hijos, los que están vacunados o no; y se coordina otra visita con el capataz. Contamos con la buena predisposición de Gendarmería, que pone enfermeros, doctores, odontólogos, y en un solo día podemos solucionar todo el tema de salud”, aseguró.

