Desde el INTA confirmaron que existen personas que pertenecen a la ONG Apymema que no hicieron ningún tipo de producción durante los más de 10 años que tiene la posesión de la tierra. Por otro lado indicaron que hay productores que tuvieron dificultades para progresar por la falta de financiamiento.

Río Grande.- En diálogo con INFO 3 noticias, el coordinador del programa Pro Huerta del INTA, Paulo Gea, detalló que “había productores que cumplía con la ordenanza, que hace años que venían trabajando y algunos que no cumplían en su totalidad, pero vienen creciendo todos los años, viene apostando a la agricultura y uno desde lo técnico los apoya y los defiende”.

Sin embargo aclaró que “hay gente que cumplió. Que están hace más de 20 años y no han avanzado”, por lo que evaluó que, “el tiempo se excedió”.

“Sabemos que es una actividad difícil, que demanda inversión y que muchas veces no las tienen”, explicó Gea.

Por último opinó que “la producción es todo, no podes tomar solamente el espacio productivo, como por ejemplo los galpones, los tiene que tomar como el emprendimiento en su totalidad”.

