El Secretario de Asuntos relativos a la Antártida, Islas Malvinas y del Atlántico Sur integró la comitiva encabezada por el vicegobernador Juan Carlos Arcando, que visitó ayer Base Esperanza. Se integrará a los alumnos de la escuela 38 a los juegos Evita y se trabaja en la mejora de las comunicaciones, con una delegación de ARSAT. Anunció que a partir de marzo los aviones Hércules que hoy salen de Río Gallegos para abastecer a las bases, lo harán desde Ushuaia.

Río Grande.- El secretario de Asuntos relativos a la Antártida, Islas Malvinas y del Atlántico Sur y sus Espacios Marítimos Circundantes, Jorge López, dialogó con Radio Universidad sobre su visita al continente blanco, como parte de la comitiva que encabezó el vicegobernador Juan Carlos Arcando.

Incluyó una visita a base Marambio, y desde allí se trasladaron a la escuela provincial 38 de Base Esperanza, para desarrollar un acto oficial, que consistió en descubrir una plaqueta e imponer el nombre de un docente fueguino antártico de Río Grande, al SUM de la escuela, como “homenaje al espíritu de los docentes en general”, dijo.

La comitiva estuvo integrada por el Ministro de Educación, la Supervisora General de escuelas de nivel inicial y primario, el Secretario de Deportes de la provincia y una delegación de ARSAT.

“La escuela tiene cinco alumnos en primaria, dos en nivel inicial y siete alumnos de secundaria. El número puede no sonar importante, pero es importante la presencia educativa en la Antártida y el esfuerzo que hace la provincia con el comando antártico”, destacó López.

Recordó que “Esperanza es la única base antártica donde pasan el invierno familias con hijos. No sería posible instalar familias si el sistema educativo no está presente. Al ser nuestra jurisdicción y responsabilidad, estamos cumpliendo ese rol”.

Otra actividad desarrollada estuvo vinculada con el 2 de abril: “Hicimos la entrega simbólica de una bandera de Malvinas y de la provincia”, indicó, dado que la escuela se quedará con “la bandera que flameó en la plaza islas Malvinas de Ushuaia todo el 2016”.

“Este año la escuela 38 es la que dona la bandera para la plaza, en la vigilia del 2 de abril, y la que estuvo en 2016 la enviaremos para que esté en la escuela 38. Es una manera de unir Antártida, Malvinas y todo el sentimiento que tiene por ellos el pueblo de la provincia”, expresó.

Vuelos desde Ushuaia

Además anunció el inicio de vuelos desde Ushuaia al continente blanco, dado que actualmente salen desde Río Gallegos. “Ushuaia está a mil kilómetros de la Antártida y es la puerta más próxima del mundo. Se puede llegar por vía marítima y todavía hoy los aviones salen de Río Gallegos, pero prontamente lo harán de Ushuaia”, dijo.

“En marzo se van a realizar desde Ushuaia diez vuelos en los Hércules para el abastecimiento de bases argentinas. Sería la primera vez que una operación aérea sale de nuestra provincia”, destacó.

Mencionó que ya hubo vuelos durante febrero desde Ushuaia, utilizado un avión ruso, contratado por sus capacidades operativas. “Se hizo el abastecimiento de la base Belgrano II, la más austral que posee la Argentina. Fueron nueve o diez vuelos con provisión de combustible, víveres, medicamentos y herramientas para la dotación de esa base”, detalló.

El vuelo a base Belgrado demanda cinco horas y la mitad se requiere para llegar a Marambio, si bien “la cuestión antártica depende fundamentalmente de la meteorología. Una situación inesperada puede hacer que un vuelo previsto en tres horas dure cuatro”, señaló López.

Aseguró que está tomada la decisión de “desarrollar desde Ushuaia la logística antártica” y parte de ello incluye la mejora en las comunicaciones.

ARSAT en la comitiva

“Marambio tiene 4G y fue gente del ARSAT invitada por la provincia en este viaje. Estamos haciendo un relevamiento de los sistemas de conectividad para optimizarlos”, explicó López sobre la presencia de la delegación.

“Hoy existen antenas satelitales y comunicación, pero hay que mejorar el ancho de banda, un problema que también tenemos en la provincia. Los resultados no son inmediatos y todo es cuestión de gestión”, dijo.

Valoró la “buena recepción de parte de ARSAT ante la inquietud de la provincia, que rápidamente se ha puesto a trabajar con una delegación”.

Alumnos en los Evita

López informó que concurrió el Secretario de Deportes porque ayer “se lanzaron los juegos provinciales Evita 2017 y por primera vez integraremos a los niños de la escuela 38, que también estarán en los juegos bicontinentales que se desarrollarán en la provincia en 2017”.

El área de Deportes coordinará con los maestros “cómo entablar la conexión para que toda la gente de la provincia pueda participar de estos eventos deportivos. Integramos a la Antártida y es otro avance significativo, porque la estamos considerando dentro de todo el accionar de la provincia, que lo llevamos a la población del continente blanco. La Antártida es argentina y fueguina”, remarcó el funcionario.

Acompañamiento nacional

Finalmente el Secretario dio cuenta de “una relación muy buena con el gobierno nacional, complementando acciones. La provincia tiene voz y presencia en el armado, participamos en la elaboración del plan anual antártico, somos escuchados y se han atendido nuestros requerimientos y nuestras opiniones son bien recibidas”, afirmó.

Invitó a la población a participar de los actos oficiales previstos para este miércoles en Ushuaia, dado que el 22 de febrero “se conmemoran 113 años de la primera vez que Argentina enarboló su pabellón en la Antártida”.

