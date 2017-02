Así lo afirmó el representante de los almaceneros de la ciudad de Río Grande, Luís Schreiber, en relación a la situación económica que se encuentra viviendo el país desde hace varios meses. Puntualizó que muchos vecinos se han volcado a los almacenes por el desmedido aumento que se vienen generando en los productos de la canasta básica en las grandes cadenas de supermercados de la ciudad. También remarcó que la situación de los almacenes de barrio y pequeños locales de expendio de alimentos la crisis “no pega tan fuerte como en otros rubros, pero el panorama tampoco es alentador”.

Río Grande.- El representante de los almaceneros en esta ciudad Luís Schreiber se refirió a la crisis socioeconómica que afecta a la ciudad, la situación en la que se encuentran los almacenes, como así también indicó que muchas veces el ingenio para generar ofertas hacia el consumidor no genera el efecto deseado.

Por FM Universidad 93.5 señaló que “la situación está dura, la estamos peleando, aunque a nosotros ahora nos aventaja la gran remarcación que están haciendo los supermercados, entonces encontrás mejores precios en los almacenes, que en las grandes cadenas de supermercados”.

Asimismo determinó que “comenzamos un año muy tranquilo, con mucha más incertidumbre que el año anterior, y seguro que va a ser un año difícil, es decir, como dice el antiguo dicho despacito y por las piedras, donde no se avizoran inversiones, no hay que endeudarse, el movimiento de mercadería es muy poco, además de tener en cuenta los vencimientos, donde por más ofertas que hagas, muchas veces no alcanza, entonces se complica, y debemos usar el ingenio en muchas cosas, como por ejemplo como sustituir un producto de manera que sea más barato y que tenga aceptación en la gente”.

“A pesar de la crisis, los servicios no bajan”

Schreiber observó que “además de que tenemos los alquileres más altos, tenemos los servicios cada vez más altos, siguen aumentando el gas, la luz, el agua, el impuesto inmobiliario, todos se quejan pero a la hora de cerrar los números, ellos aplican para arriba, y la ganancia para uno es la misma e inclusive menos, pero el sector de almacenes no sufre tanto la baja de empleo porque en general en muchos de los casos son emprendimientos familiares, pero la reducción en la venta es importante”, recriminó.

Por otro lado embistió contra las ofertas de los supermercados definiéndolas como “engañosas”, dijo, al tiempo sostuvo que “los estados nacionales, provinciales, y municipales fallan al momento de controlar a las grandes cadenas de supermercados, pero también es difícil que las controlen porque siempre hay intereses de por medio”, señaló.

Consideró como una estafa hacia el estado la solicitud de créditos a muy baja tasa por una cadena de supermercados para la construcción de sucursales, debido a que “fue un dinero que llevaron al circuito financiero, mientras ellos hicieron lo que iban a hacer con mucha calma, despacito, y financiado a través de los proveedores, y los consumidores, con lo cual siempre el esfuerzo lo realizan los más chicos, y como siempre sucede termina siendo el supermercado el vivo de siempre, el que eternamente se lleva la gran torta”.

Consumo del vecino

En relación al consumo del vecino y lo que pide el cliente al momento de comprar, dijo que el vecino a “lo mejor cambia de producto pero tiene que llevar algo, somos los que mejor la estamos pasando, porque el que vende ropa u otro tipo de cosas, tiene el negocio vacío y no entra nadie”, comparó.

Del mismo sostuvo que “muchas conseguimos un producto que no es de mi primera marca, pero es de la misma calidad, y su precio está mucho más bajo, entonces el vecino confía en uno, y consume ese producto, pero de cualquier manera tenemos una clientela que confía en uno, y lleva lo que uno le sugiere, porque confían en uno, pero este tipo de crisis socio-económico lleva al vecino a cuidar más el peso, a cuidar más los productos que compra, y termina adquiriendo aquellos productos esenciales y necesarios, y ya no gasta más en cosas superfluas”, dijo, al tiempo que agregó que “desde el año pasado se vio que la gente se inclinó por segundas y terceras marcas y compra menos cantidad, esta tendencia nunca mejoró, y esto siempre fue para abajo”, dijo.

También manifestó que muchas “veces nos piden fiado, dado que estamos pegado a vecinos desde hace muchos años, tenemos mucha confianza, y uno hace ese esfuerzo, que termina siendo un esfuerzo compartido”.

Consultado por los Precios de Barrio, sostuvo que ha “estado funcionando bien, sigue funcionando, pero esta difícil porque se prevé que va a haber una diferencia de precios, no se sabe que va a pasar, siguen aumentando los costos de las empresas, pero nosotros estamos trabajando con eso, no todos los artículos son atractivos, pero la gran mayoría, un 80%, son artículos que la gente consume todos los días”, remarcó.

Reflexionó que “todo sirve para que quien tiene que cuidar el peso y pueda acceder al lugar más cercano a su vivienda, y conseguir un buen precio”, valoró, al tiempo que agregó que “sirvió para tomar un poco de conciencia de que hay muchos comercios de barrio que venden la mercadería a buen precio y es de buena calidad”.

Finalmente mantuvo que “no hay un buen panorama, la gente se sigue quedando sin trabajo y no hay un indicador que diga que vamos a avanzar, por lo menos yo no lo veo y ninguno de mis colegas lo ve”, concluyó.

Comentarios

Comentarios