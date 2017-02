Así lo aseguró el secretario de Cultura y Extensión de la Facultad Regional Río Grande, Fabio Seleme, en el marco del reciente convenio firmado entre el Gobierno de la Provincia y la Universidad Tecnológica Nacional el cual implica que el Instituto Superior del Profesorado de Río Grande (ISPRG) pueda volver a funcionar con su oferta académica y que “lastimosamente había dejado sin efecto por caprichos de la ex gobernadora Fabiana Ríos”. Asimismo, anticipó que en los próximos días habrá novedades respecto a las inscripciones para las carreras del profesorado.

Río Grande.- El secretario de Cultura y Extensión de la Facultad Regional Río Grande de la UTN, Fabio Seleme, dialogó con Radio Universidad (93.5 MHZ) en donde brindó detalles del reciente convenio firmado entre el Gobierno Provincial y la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Río Grande que pone en marcha nuevamente el Instituto Superior del Profesorado de Río Grande.

El licenciado Seleme detalló que se firmó la continuidad de lo que “la gobernadora Rosana Bertone el año pasado hizo al volver a poner en vigencia el convenio entre la provincia y la UTN que, de forma lastimosa, había intentado dejar sin efecto la ex gobernadora Fabiana Ríos. Hicimos el acta acuerdo de aplicación y acordar con el Gobierno áreas de trabajo y de la formación docente de las que habíamos participado desde el año 94’ en la UTN y que, por el capricho de Ríos, habíamos sufrido esa quita de los derechos. La gobernadora Bertone ha hecho un acto de justicia y de mucho coraje político porque ha vuelto a jerarquizar la formación docente poniéndola en manos de las universidades como sucede en muchos lugares del mundo donde la formación docente está en manos de las universidades”.

En diálogo con “De la Mejor Manera”, conducido por la locutora Lorena Vera y Carlos Clark, el Secretario de Cultura y Extensión de la UTN indicó que “si bien luce naturalmente como algo deseable para la provincia, tuvimos una Gobernadora desastrosa como Fabiana Ríos que por un capricho personal decidió usar las instituciones para cobrar venganzas y romper el convenio, y a pesar de todo eso, tenemos que reconocer el acto de justicia de la gobernadora Bertone y la decisión de valorar las universidades que están en la provincia y el trabajo que ha hecho el Instituto Superior del Profesorado que funcionó desde el año 94’ en la provincia. Había más de una década y media de trabajo que la gobernadora Ríos tiró a la basura y es algo que no tenemos que olvidar porque los desastres que han sucedido y están sucediendo en la educación tienen que ver con la gestión de Ríos durante ocho años. No lo vamos a olvidar y lo vamos a seguir reiterando porque si no pareciera que nosotros estamos comenzando de cero y la realidad es que estamos recuperando parte de lo que era nuestro y al momento de que la gestión la gobernadora Ríos sacó los profesorados, teníamos siete profesorados, una certificación docente y literalmente nos robaron las currículas y se llevaron a los docentes y alumnos por la fuerza y tuvimos que ir a la justicia, tuvimos que batallar con alumnos y docentes y todo este trabajo que hicimos hoy está cobrando frutos y llegando al feliz puerto de recuperar una parte de lo que era nuestro”.

En tal sentido, remarcó que a través de este convenio, “lo que estamos haciendo es volver a una de las áreas que fue central en el convenio entre la provincia y la UTN que es la formación docente donde tenemos una redición de dos décadas de trabajo institucional que ha sido nuevamente valorado y para la Universidad y la provincia es muy valioso”.

“Cuando la gente quiere formarse en un profesión busca la universidad y valora la universidad y ve que es una institución con calidad y que garantiza cierto nivel de formación y por eso todos estos años la universidad sigue siendo referencia para la comunidad a pesar de haber perdido los profesoras, sin embargo todos venían y nos pedían que retomáramos los profesorados”, recordó Seleme.

En Radio Universidad (93.5 MHZ), precisó que “acordamos una serie de áreas donde trabajar: inglés, física, química, la certificación docente. La institución fue desmantelada, combativa y la acción que llevó adelante la gestión de Fabiana Ríos, lo único que hicieron fue tratar de destruir esta institución que ahora tenemos que volver a poner en funciones. Tampoco la idea es avanzar sin calidad y sin garantizar el buen funcionamiento de la institución entonces en la medida que vayamos estudiando las currículas empezaremos a abrir las inscripciones. Tenemos un balance institucional importante y el profesorado de inglés podemos abrirlo inmediatamente y seguramente en los próximos días estaremos dando las novedades de cuáles son las inscripciones que estaremos abriendo. La certificación docente hoy tiene titulación universitaria porque le hemos concedido la aprobación universitaria de este trayecto de formación docente para todos los profesionales universitarios. Acá tenemos la certeza de que podemos hacerlo y con mucha calidad y por supuesto que en el área de ciencia y química también tenemos el recurso humano pero tenemos que analizarlo más detalladamente para ver cuándo podemos arrancar eficientemente”.

Seleme recordó que el profesorado de inglés “es un profesorado que primero lo trajo la UTN con esfuerzo propio cuando casi no había profesores del área en Tierra del Fuego. Luego la provincia decidió sostener la oferta y ampliar la oferta y creamos el profesorado de inglés con financiamiento provincial. La mayoría de los profesores de la provincia, han salido del profesorado de UTN. Más allá de los caprichos de Ríos, hay que decir que la institución cumplió una función sumamente importante en términos de formación de recursos humanos. Es algo que ha sido perdido por la provincia y es algo que queremos recupera; volver a formar profesores de inglés y tenemos un trayecto bilingüe en las escuelas primarias y secundarias porque tenemos una diplomatura en inglés técnico profesional gratuita para nuestros alumnos de la UTN. En el área de inglés tenemos la capacidad para inmediatamente responder a la formación docente y por eso vamos a comenzar. En física y química tenemos que desarrollar los planes de estudios para concretar la fecha de inicio.

Asimismo, destacó que la formación docente como el resto de las carreras de la UTN, es “totalmente gratuita. No tiene ningún tipo de costo; todo lo contrario, la Universidad dispone mucho dinero para la formación docente ya sea en recursos, laboratorios, personal administrativo y personal de limpieza. Este convenio con el gobierno es beneficioso porque se potencia muchos recursos al servicio de la formación de recurso humano muy necesaria para la provincia”.

Finalmente, expresó que “así como decimos que la ex gobernadora Fabiana Ríos nos robó y violentó institucionalmente al profesorado y la UTN tenemos que decir que ahora hay una decisión política de la gobernadora Bertone absolutamente contraria que ha recompuesto la relación y un convenio que era beneficioso para la provincia y la universidad”, concluyó.

