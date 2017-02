En el marco del Plan Federal del Bicentenario de Ganado y Carnes, el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca gestionó maquinaria por un monto total de 2.800.000 pesos necesarios para resolver de manera definitiva el déficit de infraestructura que tiene el edificio del Matadero Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Ushuaia.- Se trata de una obra fundamental que contempla el armado de un sistema de efluentes, que permitirá adecuar las instalaciones del matadero a las normas fitosanitarias y ambientales de la provincia. Cabe recordar que el último 1 de diciembre, el Matadero Municipal reabrió sus puertas gracias al compromiso asumido por la gestión de la gobernadora Rosana Bertone y que se cristalizó en dos etapas. En una primera etapa se gestionaron 1.800.000 pesos en tanques cisternas y en la última etapa que se lleva adelante hoy se completó el monto total gestionado.

El subsecretario de Desarrollo Rural, Roberto Trujillo, señaló que “terminamos de entregar los elementos necesarios para que el Municipio realice la obra en un plazo determinado por convenio para que se traten los efluentes”. Añadió que “con este sistema que gestionó la Provincia, se podría lograr que lo que antes eran desperdicios y desechos contaminantes, puedan convertirse en valiosos recursos para un desarrollo sostenible de la actividad productiva, como es el caso del tratamiento y recirculación de agua para lavado de pisos y corrales, y para riego. En el caso de residuos sólidos, podrían transformarse en subproductos para la alimentación de animales, como es el caso de harina de sangre, o a través del compostado la generación de abonos para ser utilizados como fertilizantes orgánicos”.

Por su parte el jefe de programa de Ganadería y Pesca de la Municipalidad, Alejandro Fábrega, confirmó que recibieron los materiales necesarios para el inicio de la obra de construcción de la planta de tratamiento efluentes para el matadero municipal, obra fundamental para resolver de manera definitiva el déficit de infraestructura que tenía el edificio.

A lo largo de todo el año se fueron llevando a cabo los trabajos vinculados al cumplimiento de las normas fitosanitarias y las exigencias ambientales y reabrió sus puertas el último 1 de diciembre.

Mediante un convenio firmado oportunamente con la provincia, a través del Ministerio de Ganadería y Pesca, se gestionaron los materiales para la construcción del sistema de tratamiento de efluentes. Ya se habían recibido las cisternas el 20 de diciembre y se suman ahora el resto de los materiales que permitirán llevar adelante el proyecto, posteriormente la licitación y, finalmente, concretar la construcción de la planta en las instalaciones donde se faena el ganado para consumo en la ciudad.

El tratamiento de efluentes es fundamental, además, para optimizar recursos en Ushuaia, ya que durante el año 2016 debieron extraerse los residuos propios de la actividad mediante la contratación de terceros, situación que implicó una erogación de 2,5 millones de pesos.

Se estima que la obra podrá comenzar finalizado el invierno, tiempo en el que se desarrollará el proyecto y se cumplirá con el llamado a licitación para poder ejecutarla en la próxima temporada de construcción en la ciudad.

El intendente Melella anunció equipamiento del Matadero Municipal

En su discurso de apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de esta ciudad, el intendente Gustavo Melella anunció más medidas de apoyo y aliento a la producción local, y entre estas, el equipamiento al Matadero Municipal para que pueda faenar porcinos, un viejo pedido de productores locales.

Justamente Provincia 23 había realizado una nota al Establecimiento ‘La Antena’ de crianza de cerdos, un emprendimiento modelo de dos productores fueguinos, Claudio Disavia y Pedro López, quienes a pulmón lograron en menos de tres años tener alrededor de 700 animales en un ámbito encomiable de higiene y seguridad sanitaria y con alimentos traídos desde el continente.

Estos productores pusieron de manifiesto que solo pueden producir a un quinto de la escala potencial por falta de maquinaria faenadora en el Matadero Municipal.

Con esta maquinaria y el poder contar con un laboratorio de inseminación artificial les permitiría mejorar sensiblemente la producción. Estiman que de darse estas condiciones, faenarían unos 1.800 animales al año, equivalentes a 135 toneladas de carne.

Disavia confió que “ahora estamos un poco restringidos porque no nos podemos largar porque no hay capacidad de faena y por ello no podemos estar a pleno con la producción –lamentó- y si promediamos las pariciones tenemos un promedio de 1.500 lechones al año; nosotros los faenamos entre cinco y seis meses, cuando llegan a los cien kilos al capón”.

Agregó que “se tiene que sacar el lote completo porque tiene que entrar el otro. Nos faenan diez a la semana y nosotros necesitaríamos faenar entre 30 y 50 a la semana para estar a tono con una producción sustentable. La Misión hace todo lo que puede, pero es un matarife privado, creo que depende de provincia, y en el caso del Matadero Municipal le faltaría la maquinaria para faenar cerdos y que son la ‘peladora’, la escaldadora, pero después, el lugar físico lo tiene y tiene también personal, lo que le faltaría es la maquinaria y las decisiones políticas”.

Consultado sobre el proceso de producción, el productor precisó que “el tiempo de gestación son 114 días; es decir, tres meses, tres semanas y tres días. El lechón nace con un promedio de un kilo 400 gramos y cada chancha produce unos nueve lechones por destete y tienen dos pariciones al año”.

“Para nosotros nos sería mucho más fácil que el Matadero Municipal tenga todo este equipamiento que nosotros armar nuestro propio matarife y además sería mucho mejor por el control bromatológico y fitosanitario de las faenas en las chacras evitando también las faenas clandestinas”, entendió el Disavia.

Asimismo, dio cuenta que “llevar un cerdo hasta La Misión Salesiana tiene un costo, en cambio teniendo la maquinaria en el Matadero Municipal –que está al lado de las chacras- ese costo se reduce y la Municipalidad tendría un mejor control”.

Reveló que faenar un cerdo en La Misión Salesiana cuesta 430 pesos y que salvo para las fiestas, no es rentable producir lechones. “El mercado ideal es para cien kilos, que es lo que estamos trabajando, aparte al vecino le cobran una fortuna el lechón”.

“La carne de cerdo es mucho más barata que la de vacuno de la zona y está casi a la par que la del cordero; sería bueno que la gente se acostumbre al cerdo, nosotros lo faenamos con seis meses, carne muy tierna ya que nosotros los producimos con alimentos traídos desde Buenos Aires, desde Trenque Lauquen con base a cereales, lo que es Biofarma para los lechones los producen en Córdoba. Todo esto lo traemos por camión y por contenedores en barcos”, reveló Disavia.

El establecimiento se está ampliando porque la producción aumenta, actualmente tienen unos dos mil metros cubiertos. “Vamos sumando madres y por lo tanto lechones y se precisa más espacio para la recría; de la recría pasan al engorde y cuando sacamos un lote de 60 animales de la recría con 30 a 35 kilos y en la zona del engorde ya tienen más de 60 kilos y por lo tanto se necesita más espacio porque es otra etapa”, explicó el entrevistado.

El lugar no cuenta con gas natural y se alimenta con zeppelines y la electricidad es producida por generadores propios.

